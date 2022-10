Das bringt der Freitag

EU-Gipfel sucht Mittel gegen hohe Energiepreise

PRAG: Bundeskanzler Olaf Scholz und seine EU-Kollegen suchen am Freitag (10.00 Uhr) bei einem Gipfel in Prag nach einem Ausweg aus der Energiekrise. Dabei werden die Staats- und Regierungschefs insbesondere die Möglichkeit eines allgemeinen Preisdeckels für Gas diskutieren, um die Kosten für Verbraucher und Unternehmen zu reduzieren. Mehr als die Hälfte der EU-Staaten dringt auf einen solchen europaweiten Maximalpreis für Gas, Deutschland und einige andere Staaten befürchten jedoch Probleme für die Versorgungssicherheit. Konkrete Beschlüsse dazu dürfte es in den kommenden Wochen geben.

Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

OSLO: Während des Ukraine-Kriegs und zahlreicher weiterer Krisen auf der Welt wird am Freitag in Oslo bekanntgegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Das norwegische Nobelkomitee wird um 11.00 Uhr das Geheimnis lüften, wen es diesmal mit dem wichtigsten Friedenspreis der Erde ehren wird. Insgesamt 343 Kandidaten - darunter 251 Persönlichkeiten und 92 Organisationen - sind in diesem Jahr für die Auszeichnung nominiert worden. Die Namen der Nominierten werden traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Wahlkampf-Endspurt vor Landtagswahl in Niedersachsen

HANNOVER: Unmittelbar vor der Landtagswahl in Niedersachsen werben die Parteien am Freitag noch einmal mit viel Polit-Prominenz um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Die CDU tritt um 17.00 Uhr mit Bundeschef Friedrich Merz und Spitzenkandidat Bernd Althusmann in Hannover auf. Die SPD setzt um 18.00 Uhr in Braunschweig neben Ministerpräsident Stephan Weil auf Arbeitsminister Hubertus Heil sowie die Chefin des VW-Konzernbetriebsrats Daniela Cavallo. Für die SPD ist es allerdings nicht der letzte große Termin: Am Samstag wird Bundeskanzler Olaf Scholz in Hannover erwartet.

Steinmeier absolviert offiziellen Besuch in Malta

VALLETTA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier absolviert am Freitag einen offiziellen Besuch in Malta. Geplant sind Gespräche mit Staatspräsident George Vella und mit Vertreterinnen und Vertretern der EU-Asylagentur. Der Bundespräsident will zudem den Deutsch-Maltesischen Zirkel besuchen, der eine Kultureinrichtung vergleichbar dem Goethe-Institut ist. Vor dem Rückflug will Steinmeier am Abend an einem Empfang des deutschen Botschafters Walter Haßmann anlässlich des Tages der deutschen Einheit teilnehmen.

Kremlchef Putin feiert 70. Geburtstag im Palast mit Staatschefs

ST. PETERSBURG: Russlands Präsident Wladimir Putin wird an diesem Freitag 70 Jahre alt. Das Jubiläum will er in seiner Heimatstadt begehen - in St. Petersburg empfängt er im prunkvollen Konstantinpalast Staatsgäste. Es sei ein «informeller Gipfel» der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) geplant, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit. Putin dürfte mit dem Empfang im Palast einmal mehr demonstrieren wollen, dass er trotz seines Angriffskrieges gegen die Ukraine international nicht isoliert ist.

Handys im Millionenwert verschwunden: Vier Angeklagte vor Gericht

OFFENBURG: Weil sie mehr als 20.000 Mobiltelefone im Wert von etwa 3,75 Millionen Euro aus einem Firmenlager gestohlen haben sollen, stehen vier Angeklagte von Freitag (9.00 Uhr) an vor Gericht. Den Männern im Alter von 36 bis 42 Jahren wird schwerer Bandendiebstahl in 16 Fällen vorgeworfen, wie das Landgericht Offenburg (Baden-Württemberg) mitteilte. Den Männern wird zur Last gelegt, von Dezember 2016 bis Oktober 2018 die Mobiltelefone aus dem Lager eines Unternehmens in Offenburg gestohlen und dann verkauft zu haben.

Deutschlands größter Publikumspreis wird in Leipzig verliehen

LEIPZIG: Vor rund 600 geladenen Gästen wird am Freitag in Leipzig zum 28. Mal die Goldene Henne verliehen. In einer Fernseh-Gala werden Stars aus Musik, Film und Sport in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt die Veranstaltung live; sie wird von Schlagersänger Florian Silbereisen moderiert. Vergeben wird der Medienpreis gemeinsam von der Zeitschrift «Super Illu» und dem MDR Fernsehen.

Ohne Magull, Gwinn und Däbritz: DFB-Frauen fordern Frankreich in Dresden

DRESDEN: Die deutschen Fußballerinnen wollen bei ihrem ersten Heimspiel nach der EM in England glänzen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fordert am Freitag (20.30/ARD) in Dresden die Auswahl Frankreichs. Beim letzten Aufeinandertreffen hatten die DFB-Frauen die Französinnen im EM-Halbfinale durch zwei Tore von Alexandra Popp mit 2:1 bezwungen. Der Deutsche Fußball-Bund hat für die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion bisher über 24.500 Tickets verkauft.

Hoffenheim will starke Werder-Offensive bremsen

SINSHEIM: Mit einem Sieg gegen Werder Bremen will die TSG 1899 Hoffenheim ihren Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga verteidigen. Zum Auftakt des neunten Spieltages erwartet den Tabellenfünften an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) jedoch eine schwere Aufgabe gegen den vor allem in der Offensive bisher stark auftrumpfenden Aufsteiger. Mit 18 Toren stellen die Bremer nach Bayern München bisher den zweitbesten Angriff der Liga, was insbesondere an der Treffsicherheit des Sturmduos Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch liegt.