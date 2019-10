Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.19

Koalition unternimmt nächsten Einigungsversuch bei Grundrente

BERLIN (dpa) - In Berlin treffen sich an diesem Freitag erneut Spitzenvertreter von Union und SPD zu Verhandlungen über das Streitthema Grundrente. Das Gespräch der Arbeitsgruppe ist für den Nachmittag im Kanzleramt geplant. Bei der ersten Sitzung waren tiefgreifende Differenzen zwischen beiden Seiten deutlich geworden. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht - gut möglich, dass es noch weitere Treffen gibt.

Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

OSLO (dpa) - In Oslo wird am Freitag (11.00 Uhr) der Name des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers enthüllt. Der Preis gilt als renommierteste politische Auszeichnung der Welt und ist mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Als Favoriten machten Friedensforscher und Wettbüros diesmal die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed aus, dem nach Jahren des Konflikts ein Friedensschluss mit Äthiopiens bitterem Rivalen Eritrea gelungen ist.

CDU und SPD in Sachsen beraten über Koalitionsverhandlungen

DRESDEN (dpa) - Die Parteispitzen von CDU und SPD in Sachsen beraten am Freitag (17.00 bzw. 18.00 Uhr) in getrennten Sitzungen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine gemeinsame Regierung. Die Grünen wiederum wollen das am Samstag auf einem Parteitag in Leipzig entscheiden. Bislang stehen alle Zeichen auf ein sogenanntes Kenia-Bündnis, das es in Sachsen noch nie gab.

Unions-Nachwuchs debattiert über Urwahl des Kanzlerkandidaten

SAARBRÜCKEN (dpa) - Die Junge Union (JU) startet an diesem Freitag (18.15 Uhr) mit einer Debatte über Forderungen nach einer Urwahl des künftigen Kanzlerkandidaten in ihren dreitägigen Deutschlandtag. Zum Auftakt der Bundesversammlung der Jugendorganisation von CDU und CSU in Saarbrücken ist neben Reden von JU-Chef Tilman Kuban und dem Saar-Ministerpräsidenten Tobias Hans ein Grußwort von Friedrich Merz vorgesehen, dem Vizepräsidenten des CDU-Wirtschaftsrates.

Bundesrat wählt neuen Präsidenten - Wechsel von Günther zu Woidke

BERLIN (dpa) - Der Bundesrat bekommt eine neue Spitze. Am Freitag (9.30 Uhr) entscheidet die Länderkammer in Berlin über den Wechsel von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Der neue Bundesratspräsident beginnt das Amt am 1. November. Er leitet die Sitzungen der Länderkammer, vertritt den Bundesrat im In- und Ausland und nimmt die Aufgaben des Bundespräsidenten wahr, wenn dieser verhindert ist.

Fans nehmen Abschied von Karel Gott - Hunderttausende erwartet

PRAG (dpa) - Die Fans des Schlagerstars Karel Gott nehmen am Freitag in Prag Abschied von ihrem Idol. In der tschechischen Hauptstadt werden nach Angaben der Regierung 150 000 bis 300 000 Menschen erwartet. Der Sänger war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Sarg wird am Freitag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Prager Sophienpalais (Palac Zofin) öffentlich aufgebahrt.