Das bringt der Freitag

Scholz spricht bei Tagung der Bundeswehr

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt am Freitag an der Bundeswehrtagung teil, in der der weitere Kurs der deutschen Streitkräfte erörtert wird. Die Veranstaltung steht unter dem Motto «Die Bundeswehr in der Zeitenwende - eine kritische Bestandsaufnahme in Zeiten des Krieges in Europa». Den Begriff Zeitenwende hat der SPD-Politiker Scholz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine selbst geprägt - und damit ein großes Investitionspaket für die Bundeswehr angekündigt. Erwartet wird, dass er dies in seiner Rede wieder aufgreift.

Bundesrat stimmt über Corona-Regeln für Herbst und Winter ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Freitag über die vom Bundestag bereits beschlossenen neuen Corona-Regeln für den Herbst und Winter ab. Zu den zentralen Bestimmungen, die vom 1. Oktober bis 7. April 2023 gelten sollen, zählen Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will in der Länderkammer für den Gesetzentwurf werben.

Konferenz der G7- und EU-Parlamentschefs in Berlin

BERLIN: Die Parlamentspräsidenten der G7-Staaten und des EU-Parlaments treffen sich an diesem Freitag in Berlin, um über die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu beraten. Bei der Konferenz auf Einladung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) soll es unter anderem um «Konsequenzen für eine neue internationale Sicherheitsarchitektur» gehen. Um 12.00 Uhr ist eine Pressekonferenz unter anderem mit dem Präsident der ukrainischen Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, und der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, geplant.

Gipfeltreffen in Usbekistan endet - Putin trifft Erdogan

PEKING: Mit Beratungen der Staatsführer endet der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) an diesem Freitag in der usbekischen Stadt Samarkand. Russlands Präsident Wladimir Putin will dabei eine Rede über seine Vision von der Zukunft der Gruppe halten. Bei bilateralen Gesprächen vor allem mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte sich Putin am Donnerstag politische Rückendeckung für seinen Angriffskrieg in der Ukraine geholt. Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wollte Putin an diesem Freitag über die Umsetzung des Getreideabkommens sprechen, mit der Moskau nicht zufrieden ist.

EU-Kommission stellt Gesetz zum Schutz der Medienfreiheit vor

BRÜSSEL: Zum Schutz unabhängiger Medien und Journalisten in der Europäischen Union legt die EU-Kommission am Freitag (11.00 Uhr) einen Gesetzesvorschlag vor. Darin dürfte die Behörde unter anderem die redaktionelle Unabhängigkeit stärken, aber auch mehr Transparenz bei der Vergabe staatlicher Werbung einfordern. Zudem dürfte der Quellenschutz Teil des Vorschlags sein. Als Grund für die Initiative nannte die zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova kürzlich «politischen Druck, wirtschaftlichen Druck, zunehmende Drohungen und Gewalt gegen Journalisten».

Agrarminister stellen Ergebnisse ihrer Herbstkonferenz vor

QUEDLINBURG: Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz wollen die Agrarminister von Bund und Ländern am Freitag (13.30 Uhr) in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ihre Ergebnisse vorstellen. Neben den Folgen und Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Frage nach Versorgungssicherheit in der Ernährungswirtschaft wollten die Ressortchefs auch über den Umbau der Nutztierhaltung beraten. Insbesondere die Finanzierungsfragen sind dabei noch ungeklärt. Aus den Ländern kam zudem Kritik an den Plänen von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) zum Tierwohl-Label.

BGH verkündet Urteil zu Selbstbeteiligungs-Zwist unter Eigentümern

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Freitag (9.00 Uhr) ein Urteil zur Gebäudeversicherung in Eigentümergemeinschaften. Es geht um Schäden, die nur in einer einzelnen Wohnung auftreten. Die Frage ist, ob die Kosten auf sämtliche Eigentümer umgelegt werden dürfen, wenn die Versicherung nur einen Teil übernimmt - oder ob der Betroffene das Geld allein aufbringen muss. Am BGH geht es um eine große Anlage in Köln. In der Verhandlung Anfang Juli hatte die Vorsitzende Richterin gesagt, dass über dieses rechtliche Problem seit Jahren gestritten werde. Daher dürfte die Karlsruher Entscheidung grundsätzliche Bedeutung haben. (Az. V ZR 69/21)

Kuriose Forschung: Ig-Nobelpreise werden in den USA verliehen

BOSTON: Mit den sogenannten «Ig-Nobelpreisen» wird in der Nacht zum Freitag (ab 00.00 Uhr deutscher Zeit) besonders kuriose Forschung geehrt. Die Ig-Nobelpreise («ignoble» heißt auf Deutsch in etwa «unehrenhaft») zeichnen bereits zum 32. Mal wissenschaftliche Projekte aus, die erst zum Lachen und dann zum Denken anregen sollen. Im dritten Jahr in Folge findet die Veranstaltung online statt, und nicht wie zuvor in einem Auditorium der US-Elite-Universität Harvard. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Arbeiten zu Bakterien in weggeworfenen Kaugummis und zu Bärten als Schutz vor Faustschlägen ausgezeichnet.

Thomas-Mann-Preis 2022 für Jonathan Franzen

LÜBECK: Der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen wird am Freitag in Lübeck mit dem Thomas-Mann-Preis 2022 ausgezeichnet. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und der Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Winfried Nerdinger, werden den mit 25.000 Euro dotierten Preis am Abend im Lübecker Theater überreichen. Die Jury begründete die Auszeichnung für den 63 Jahre alten Franzen unter anderem damit, dass er sich spätestens mit seinem dritten Roman «The Corrections» (dt.: «Die Korrekturen») in die Weltliteratur der Gegenwart geschrieben habe.

Festakt für letzten Öffnungsschritt im Humboldt Forum

BERLIN: Mit einem Festakt werden am Freitag (16.00 Uhr) in Berlin die letzten Flächen des Humboldt Forums eröffnet. Zur Feierstunde wird unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erwartet. Für das Publikum werden dann am Samstag (17.9.) mit einem 24 Stunden währenden Programm erstmals alle Türen des Kultur- und Ausstellungszentrums geöffnet. Das 680 Millionen Euro teure Projekt hinter der umstrittenen rekonstruierten Schlossfassade war 2020 zunächst digital und dann im vergangenen Jahr in zwei ersten Teilschritten eröffnet worden.

Nach drei Jahren Pause - Hamburger Hafengeburtstag kann beginnen

HAMBURG: Nach dreijähriger Corona-Pause kann am Freitag (13.30 Uhr) der Hamburger Hafengeburtstag beginnen. Bis Sonntag soll auf der rund vier Kilometer langen Flaniermeile an der Elbe zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie gefeiert werden. Neben der traditionellen Ein- und Auslaufparade der Schiffe am Freitag und Sonntag wird es am Samstagnachmittag auch wieder das Schlepperballett mit mindestens vier Schleppern geben. Für dieses Spektakel «tanzen» die bis zu 3000 PS starken und wendigen Boote zu klassischer Musik auf dem Wasser.

Gegen Spanien: Deutschland will bei Basketball-EM ins Finale

BERLIN: Die deutschen Basketballer wollen bei der Heim-EM in Berlin ins Finale einziehen und so die erste Medaille bei einem Großereignis seit 2005 perfekt machen. Am Freitagabend (20.30 Uhr/RTL und Magentasport) geht es in der Mercedes-Benz Arena im Halbfinale gegen Weltmeister Spanien. Nach dem Sieg über Griechenland und Star Giannis Antetokounmpo gelten die Deutschen um Kapitän Dennis Schröder als leichter Favorit. Spanien ist trotz des WM-Titels von 2019 in China nicht mehr so stark aufgestellt wie zu Zeiten von Pau Gasol oder Juan Carlos Navarro. Das zweite Halbfinale bestreiten am Nachmittag (17.15 Uhr/Magentasport) Frankreich und Polen.

Mainz 05 will bei Schwarz-Rückkehr keine Geschenke verteilen

MAINZ: Bei der erstmaligen Rückkehr von Ex-Trainer Sandro Schwarz will der FSV Mainz 05 zum Auftakt des 7. Spieltages in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC keine Gastgeschenke verteilen. Im Duell mit den Berlinern streben die Rheinhessen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) den ersten Heimsieg in dieser Saison an. Allerdings fallen zwei Leistungsträger aus. Abwehrspieler Alexander Hack ist gesperrt, Stürmer Jonathan Burkardt fehlt wegen einer Fußverletzung. Hertha-Trainer Schwarz muss auf die erkrankten Davie Selke und Suat Serdar verzichten.

Frauen-Bundesliga startet mit Frankfurt - FC Bayern in großem Stadion

FRANKFURT/MAIN: Zum Auftakt der 33. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen empfängt Eintracht Frankfurt am Freitag (19.15 Uhr/Magentasport und Eurosport) Vizemeister FC Bayern München im großen Frankfurter Stadion. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis erwartet im Deutsche Bank Park einen Zuschauerrekord. Die bisherige Besucher-Bestmarke in der Liga stammt von 2014, als der VfL Wolfsburg gegen den 1. FFC Frankfurt vor 12.464 Fans spielte.

DTB-Team spielt nach Auftaktsieg bei Davis Cup gegen Belgien

HAMBURG: Im zweiten Spiel der Zwischenrunde beim Davis Cup in Hamburg trifft das deutsche Team am Freitag (14.00/DAZN und ServusTV) auf Belgien. Nach dem überraschenden 2:1 zum Auftakt des Wettbewerbs gegen Frankreich ohne den verletzten Star Alexander Zverev kann das Aufgebot von Team-Kapitän Michael Kohlmann mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Finalrunde im November machen.