Das bringt der Freitag

CDU startet Parteitag - Energiekrise, Entlastung und Quote im Zentrum

HANNOVER: Die CDU will sich knapp ein Jahr nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl attraktiver für Frauen machen. An diesem Freitagabend sollen dazu die 1001 Delegierten des CDU-Parteitages in Hannover unter anderem über eine Frauenquote abstimmen. Zuvor wird eine stundenlange kontroverse Diskussion erwartet. Der seit gut sieben Monaten amtierende neue Parteichef Friedrich Merz will für seinen Kompromissvorschlag einer bis Ende 2029 befristeten Quote werben. Bislang sind etwa 25 Prozent der Parteimitglieder weiblich.

Bundestag schließt erste Lesung des Haushalts für 2023 ab

BERLIN: Der Bundestag schließt am Freitag die erste Lesung des Haushaltes für das kommende Jahr ab. Der letzte Etat, über den vor der Schlussrunde beraten wird, ist die Finanzplanung für das Innen-Ressort, das von der Sportförderung bis zur Terrorismusbekämpfung ein sehr großes Aufgabenfeld umfasst. Die Landesinnenminister von CDU und CSU werfen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, nicht hart genug für weitere Mittel gekämpft zu haben. Diese fehlten vor allem im Bevölkerungsschutz, wo auch aufgrund des Klimawandels künftig mit mehr Katastrophenereignissen zu rechnen sei. In der Schlussrunde soll vormittags zwei Stunden lang Bilanz der insgesamt viertägigen Beratungen gezogen werden.

Deutsche Katholiken wollen «Neubewertung Homosexualität»

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Katholiken setzen am Freitag (9.00 Uhr) ihre vierte Synodalversammlung in Frankfurt/Main zur Erneuerung der Kirche fort. Dabei geht es an diesem Tag um eine «lehramtliche Neubewertung von Homosexualität». Die katholische Kirche betrachtet Homosexualität traditionell als Sünde. Heute wird für gewöhnlich zwar betont, dass Homosexuelle auf keinen Fall diskriminiert werden dürften und dass die Veranlagung an sich noch keine Verfehlung sei. Doch gleichzeitig pocht der Vatikan darauf, dass Homosexualität nicht ausgelebt werden dürfe. Dem soll in Frankfurt eine grundsätzlich andere Sichtweise entgegengestellt werden.

Klage gegen VW: Biobauer will schnelles Verbrenner-Ende erzwingen

DETMOLD: In einem Klimaschutz-Streit zwischen einem Biobauern und dem Autokonzern Volkswagen entscheidet das Detmolder Landgericht am Freitag (9.00 Uhr) über das weitere Vorgehen. Der 62-jährige Landwirt Ulf Allhoff-Cramer fordert von dem Konzern, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren in diesem Jahrzehnt drastisch runterzufahren und 2030 ganz einzustellen. Er sieht Volkswagen als zweitgrößten Autokonzern der Welt mitverantwortlich dafür, dass er im Zuge des Klimawandels erhebliche Schäden erlitten und eine schwere Zukunft vor sich hat. Die Klage wird von Greenpeace unterstützt.

Energie-Krise: EU-Energieminister besprechen Notfallmaßnahmen

BRÜSSEL: Die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten beraten an diesem Freitag (10.00 Uhr) über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohen Strompreise. Bei dem Sondertreffen in Brüssel wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit seinen Kollegen über die Vorschläge der EU-Kommission sprechen. Nach einem Vorschlag der Behörde sollten unter anderem übermäßige Gewinne von vielen Stromproduzenten und Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen, abgeschöpft werden. Damit sollen Verbraucher von den hohen Kosten entlastet werden. Ähnliches hatte auch die Bundesregierung in ihrem Entlastungspaket angedacht.

EU-Finanzminister beraten über Wirtschaftslage

PRAG: Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Staaten treffen sich an diesem Freitag in Prag (8.30 Uhr), um vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise über die Wirtschaftslage zu sprechen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Kollegen wollen sich mit der Inflation, Finanzhilfen für die Ukraine sowie den Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft befassen. Dabei dürften auch die hohen Energiepreise und die Auswirkungen von Entlastungsmaßnahmen auf die Staatshaushalte eine Rolle spielen.

Ischgl-Prozesse: Erste Gerichtsverhandlung gegen einen Hotelier

WIEN: Die Schadenersatzprozesse um die Coronavirus-Ausbreitung im Ski-Ort Ischgl vor gut zweieinhalb Jahren werden nun auch gegen Vertreter der Tourismusbranche geführt. Am Freitag wird im Wiener Landgericht für Zivilrecht erstmals ein Fall verhandelt, bei dem nicht nur die Republik Österreich, sondern auch ein Hotelier aus dem Tiroler Alpenort verklagt worden ist. Eine Frau aus Deutschland, deren Herkunft nicht genauer angegeben wird, fordert 42.000 Euro, nachdem sie im März 2020 in Ischgl Urlaub gemacht hat und schwer an Covid-19 erkrankte. Nach Angaben des Verbraucherschutzvereins, der diese Klage und andere Klagen unterstützt, soll das Hotel die Frau falsch über die schon bestehende Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus informiert haben.

Tödlicher Maskenstreit - Plädoyer der Verteidigung

BAD KREUZNACH: Im Mordprozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht will an diesem Freitag (10.00 Uhr) die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Bad Kreuznach lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Außerdem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine Haftentlassung des heute 50-Jährigen bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, aber in der Praxis so gut wie ausgeschlossen.

Zielspringen zum Schloss - Fallschirmsportler ermitteln ihre Meister

SCHWERIN: Die deutschen Meisterschaften im Fallschirmspringen erleben am Freitag (9.30 Uhr) in Schwerin einen ihrer Höhepunkte. Beim Zielspringen steuern die Sportler am Vormittag die «Schwimmende Wiese» vor dem Schweriner Schloss an. Zu den Wettkämpfen, die am Samstag zu Ende gehen, hatten sich nach Angaben des Deutschen Fallschirmsport-Verbandes etwa 270 Teilnehmer angemeldet. Sie kommen aus 30 Vereinen in ganz Deutschland. Da es sich um offene Meisterschaften handele, seien auch Gäste aus Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Schweden und Polen angereist, hieß es. Ausrichter der einwöchigen Wettbewerbe ist der Fallschirmsportclub Mecklenburg. Die Starts erfolgen jeweils vom Flugplatz in Neustadt-Glewe südöstlich von Schwerin.

Ex-MDR-Unterhaltungschef Foht will in Betrugsprozess aussagen

LEIPZIG: Der frühere MDR-Unterhaltungschef Udo Foht will sich am Freitag im Betrugsprozess zu den Vorwürfen um unrechtmäßige Geldschiebereien äußern. Seine Anwälte haben eine umfangreiche Erklärung des 71-Jährigen angekündigt, die sie im Landgericht Leipzig verlesen wollen. Die Kammer hatte ein «glaubhaftes Geständnis» zur Bedingung für eine sogenannte Verständigung gemacht. Eine mögliche Strafe für den früheren Unterhaltungschef des ARD-Senders Mitteldeutscher Rundfunk soll dann höchstens ein Jahr und neun Monate betragen - ausgesetzt zur Bewährung. Der Ex-Fernsehmanager ging auf den Vorschlag einer Verständigung ein. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

Avantgarde-Meister Robert Wilson mit Uraufführung am Thalia Theater

HAMBURG: Der US-amerikanische Avantgarde-Regisseur Robert Wilson inszeniert nach über 20 Jahren erneut am Thalia Theater in Hamburg. Am Freitag (20.00 Uhr) bringt der 80-Jährige das Stück «'H' 100 seconds to midnight» am Alstertor zur Uraufführung. Der Buchstabe im Titel verweist auf den Astrophysiker Stephen Hawking, dessen Gedanken zur Kosmologie neben der Poesie der im vergangenen Jahr im Alter von 96 Jahren gestorbenen libanesischen Autorin und Malerin Etel Adnan die Basis der Inszenierung bilden.

US Open: Halbfinal-Debütanten kämpfen um Einzug ins Endspiel

NEW YORK: Erstmals seit der Turnierpremiere 1881 feiern vier männliche Tennisspieler ihr Halbfinal-Debüt bei den US Open. Mit Spannung wird erwartet, wie der spanische Jungstar Carlos Alcaraz den 5:15-Stunden-Krimi im Viertelfinale gegen Jannik Sinner verkraftet hat. Der 19-Jährige kämpft am Freitag gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe um den Einzug ins Finale.

FC Augsburg und Trainer Maaßen in Bremen unter Druck

BREMEN: Nach drei Niederlagen in Serie steht der FC Augsburg im Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga unter Druck. Im Auswärtsspiel bei Werder Bremen geht es gegen einen vermeintlichen Konkurrenten im Abstiegskampf, der als aktueller Tabellenachter aber deutlich besser in die Saison gestartet ist als der FCA. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. «Wir sind in der Pflicht, unseren Fans etwas zurückzugeben», sagte Trainer Enrico Maaßen, der nach einem «Kicker»-Bericht in Augsburg bereits «deutlich unter Beobachtung» steht.