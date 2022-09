Das bringt der Freitag

Scholz trifft Regierungschefs der ostdeutschen Braunkohleländer

SPREETAL: Auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommen die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohleländer am Freitag (ab 12.30 Uhr) in der Lausitz zu einem Gespräch über den Strukturwandel zusammen. Dabei soll auch eine erste Bilanz der Maßnahmen gezogen werden, die im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg beschlossen wurden. Die Braunkohleländer im Osten Deutschlands sind Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung strebt den ursprünglich bis 2038 geplanten Ausstieg nun schon bis 2030 an.

Spitze der Unionsfraktion beendet Klausur - Von der Leyen zu Gast

MURNAU: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag setzt an diesem Freitag (8.30 Uhr) ihre Beratungen über die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für die Menschen in Deutschland fort. Im Zentrum dürften erneut die geplanten weiteren Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger stehen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz (CDU), und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben dazu neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch die «Wirtschaftsweise» Veronika Grimm eingeladen.

Piloten-Streik legt Flugbetrieb an Lufthansa-Drehkreuzen lahm

FRANKFURT/MÜNCHEN: Mit einem ganztägigen Streik legen die Piloten der Lufthansa an diesem Freitag den Flugbetrieb ihres Unternehmens lahm. Die Airline hat bereits am Donnerstag angesichts der Drohung nahezu das komplette Programm an den Drehkreuzen München und Frankfurt gestrichen. Betroffen sind rund 130.000 Passagiere von mehr als 800 ausfallenden Flügen. Bestreikt werden laut Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ausschließlich die Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo in Deutschland.

Elektronikmesse IFA öffnet für Privatbesucher

Berlin (dpa/bb) - Die Elektronikmesse IFA öffnet an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Berlin. Bis Dienstag präsentieren mehr als 1100 Aussteller neue Unterhaltungselektronik und Hausgeräte. Es ist die erste IFA-Ausgabe im gewohnten Format seit 2019. Damals waren mehr als 1900 Aussteller dabei. Zu den Trends in diesem Jahr zählen erneut vernetzte Geräte, Sprachsteuerung und künstliche Intelligenz. Bei den Hausgeräten stehen Energieeffizienz und Wassersparen im Blickpunkt. Zu einem Eröffnungsrundgang wird unter anderem Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erwartet.

BVB hofft auf Champions-League-Mutmacher: Gegen Hoffenheim gefordert

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf eine gelungene Generalprobe für den Start in die Champions League. Vier Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Kopenhagen ist das Team von Trainer Edin Terzic im Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim gefordert. Die punktgleichen Gäste rangieren in der Tabelle als Vierter einen Platz vor dem BVB und könnten mit einem weiteren Erfolg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) für den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte mit vier Siegen in fünf Spielen sorgen.

Formel 1 absolviert ersten Trainingstag in Zandvoort

ZANDVOORT: Die Formel 1 bestreitet am Freitag ihre ersten Trainingseinheiten zum Grand Prix der Niederlande. Weltmeister Max Verstappen und seine Verfolger bestreiten um 12.30 Uhr auf dem Circuit Park Zandvoort ihre Auftakteinheit. Für 16.00 Uhr ist das zweite Freie Training angesetzt. Verstappen gewann schon im Vorjahr sein Heimspiel, er führt jetzt die WM-Wertung überlegen an.

US Open: Williams will weiter überraschen

NEW YORK: Tennis-Ikone Serena Williams steht bei den US Open in New York an diesem Freitag wieder im Mittelpunkt. Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin spielt in der dritten Runde gegen die Australierin Ajla Tomljanovic um den Einzug ins Achtelfinale. Nach ihrem überzeugenden Zweitrundensieg gegen die Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit aus Estland ist Williams ein Weiterkommen zuzutrauen. Für die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin ist es höchstwahrscheinlich das letzte große Turnier ihrer Karriere.