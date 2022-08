Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.22 | Überblick

Baerbock zu Gesprächen über Energiepolitik in Dänemark

KOPENHAGEN: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will am Freitag in Kopenhagen mit ihrem dänischen Amtskollegen Jeppe Kofod über Klimaschutz und erneuerbare Energien beraten. Bei dem Treffen wollen die beiden Minister eine engere Zusammenarbeit beider Länder in der Energie- und Sicherheitspolitik vereinbaren. Es ist Baerbocks erster Besuch in dem Königreich als Außenministerin.

Steinmeier würdigt mit Bürgerfest gesellschaftliches Engagement

BERLIN: Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wieder zum Bürgerfest ins Schloss Bellevue. Am Freitag werden sie rund 1500 ehrenamtlich engagierte Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet begrüßen (17.00 Uhr). Am Samstag ist dann «Tag des offenen Schlosses» für alle interessierten Bürger, die dazu allerdings auf der Internetseite des Bundespräsidenten ein Ticket lösen müssen. Dieses ist gratis.

Scholz eröffnet SPD-Wahlkampf in Niedersachsen

CUXHAVEN: Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am Freitag (18.00 Uhr) zum Wahlkampfauftakt der niedersächsischen SPD nach Cuxhaven. Ministerpräsident Stephan Weil strebt bei der Landtagswahl am 9. Oktober eine dritte Amtszeit an und gilt als Favorit. In den jüngsten Umfragen lag die SPD bei 30 Prozent und damit knapp vor der CDU um Herausforderer Bernd Althusmann (27 Prozent) sowie den Grünen (22 Prozent). Die Wunschkoalition der SPD ist eine Neuauflage von Rot-Grün - wie bereits in Weils erster Amtszeit von 2013 bis 2017.

Verkehrsminister beraten über Energiekosten für Verkehrsverbünde

BREMEN: Die stark gestiegenen Energiekosten für die Verkehrsverbünde sind das Hauptthema bei der Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder am Freitag (9.00 Uhr). Die Unternehmen mussten wegen der Energiekrise in den vergangenen Monaten enorme Kostensteigerungen hinnehmen. Die Landespolitiker wollen in einer Videokonferenz besprechen, ob sich die Bundesländer in dieser Frage auf eine gemeinsame Forderung an das Bundesverkehrsministerium einigen können.

Urteil im Prozess gegen preisgekrönte Autorin Dangarembga erwartet

HARARE: Im Prozess gegen die vielfach preisgekrönte Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga wird am Freitag ein Urteil erwartet. Dangarembga, die 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hatte, wird in ihrer Heimat Simbabwe öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen der Autorin mehrere Jahre Haft.

Nach Fund von zerstückelter Leiche steht 46-Jähriger vor Gericht

BREMEN: Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche beginnt am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen der Mordprozess gegen den Ehemann der getöteten Frau. Laut Anklage soll der 46-Jährige seiner Frau Anfang Februar in Bremerhaven Beruhigungsmittel gegeben und sie dann getötet haben. Danach soll er die Leiche zerteilt und in Plastikfolien und Müllsäcke gepackt haben. Diese steckte der Deutsche laut Anklage in einen Koffer, den er schließlich in den Fluss warf.

Freiburg könnte auf Platz zwei klettern - Bochum unter Druck

FREIBURG: Der SC Freiburg könnte mit einem Sieg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga springen. Allerdings haben die Breisgauer saisonübergreifend drei Heimspiele nacheinander nicht gewonnen. Gegner ist das bislang punktlose Schlusslicht VfL Bochum. Bei den Freiburgern wird Yannik Keitel den frisch am Handgelenk operierten Maximilian Eggestein im Mittelfeld vertreten.

Volleyballer bestreiten erstes WM-Spiel gegen Frankreich

LJUBLJANA: Die deutschen Volleyballer starten in die WM in Polen und Slowenien. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Michal Winiarski bestreitet ihren schweren Auftakt in Gruppe D am Freitag (17.30 Uhr/sportdeutschland.tv) gegen Olympiasieger Frankreich. Die Franzosen werden dabei von Winiarskis italienischem Vorgänger Andrea Giani betreut. Die weiteren deutschen Gegner sind am Sonntag Kamerun und am Dienstag zum Gruppen-Finale Vize-Europameister Slowenien.