Das bringt der Freitag

Scholz erneut vor Hamburger «Cum-Ex»-Ausschuss

HAMBURG: Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Freitag (ab 14.00 Uhr) ein zweites Mal vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum «Cum-Ex»-Skandal vernommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob er oder andere führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Warburg Bank genommen haben. Scholz bestreitet dies.

Oder-Fischsterben: Backhaus stellt Ergebnisse aus Haff vor

UECKERMÜNDE/FRANKFURT (ODER): Seit Tagen steht die Frage nach Auswirkungen des Oder-Fischsterbens auf das Stettiner Haff im Raum. Am Freitag (11.00 Uhr) will Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) nun in Ueckermünde Untersuchungsergebnisse von Proben aus dem deutschen Teil des Haffs vorstellen. Ergebnisse hinsichtlich Schwermetallen und bestimmter organischer Schadstoffe standen noch aus.

Verkehrsgerichtstag geht mit Empfehlungen an den Gesetzgeber zu Ende

GOSLAR: Cannabis, Radwege, E-Scooter: Die Themen beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar waren vielfältig. Am Freitag endet die Tagung mit einer Pressekonferenz (13.00 Uhr), bei der Empfehlungen an den Gesetzgeber vorgestellt werden sollen. Seit Mittwoch haben Fachleute über die Themen Cannabis-Konsum, Verkehrssicherheit für Radfahrer, Bestrafung von Verkehrssündern und Haftung von E-Scooter-Fahrern gesprochen.

Rund 20.000 Menschen bei islamischer Friedenskonferenz erwartet

RHEINSTETTEN: Rund 20.000 Teilnehmer werden ab Freitag zur größten islamischen Konferenz in Deutschland in Rheinstetten bei Karlsruhe erwartet. Anlässlich des Kriegs in der Ukraine steht die 46. «Jalsa Salana» unter dem Motto Frieden. Ausrichter ist die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ). Diese bezeichnet sich als älteste islamische Gemeinschaft in Deutschland.

Gold im Millionenwert gestohlen - Urteil gegen 50-Jährigen erwartet

PFORZHEIM: Im Prozess um den Diebstahl von mehr als 38 Kilo Goldspäne aus einer Pforzheimer Trauringfabrik werden am Freitag (9.00 Uhr) Plädoyers und Urteil erwartet. Vor der Außenstelle Pforzheim des Karlsruher Landgerichts steht ein 50 Jahre alter früherer Mitarbeiter der Firma. Er soll immer wieder Goldspäne, die bei der Schmuckproduktion anfielen, aus der Firma geschmuggelt haben.

Borussia Dortmund vermeldet vorläufige Geschäftszahlen

DORTMUND: Borussia Dortmund präsentiert am Freitag (11.00 Uhr) seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022. Der Fußball-Bundesligist hatte in der Vorsaison wegen der Corona-Pandemie und der fehlenden Zuschauereinnahmen noch ein Minus von 70 Millionen Euro verbucht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr bis Ende Juni 2022 hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA nach der Entlassung des Trainerteams um Marco Rose einen Verlust zwischen 25 und 29 Millionen Euro prognostiziert.

Deutsche Basketballer im Supercup-Halbfinale gegen Tschechien

HAMBURG: Die deutschen Basketballer treffen im Halbfinale des Supercups am Freitag auf Tschechien. Für das Team von Trainer Gordon Herbert ist das traditionsreiche Turnier in Hamburg der erste Härtetest vor der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September). Ob der gerade erst eingebürgerte Nick Weiler-Babb ab 20.30 Uhr (Magentasport) gegen Tschechien bereits zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.

Acht Entscheidungen bei Leichtathletik-EM - Staffel ohne Lückenkemper

MÜNCHEN: Gleich acht weitere Titel werden an diesem Freitag (20.20 Uhr/ZDF) bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München vergeben. Im Dreisprung-Finale der Frauen ist dann Neele Eckhardt-Noack aus Göttingen dabei, die in der Qualifikation mit 14,53 Metern die beste Weite vorlegte und den deutschen Rekord nur um acht Zentimeter verfehlte. Im Diskus-Finale startet der Magdeburger Henrik Janssen, gehört aber nicht zu den Favoriten.

Springerin Punzel mit Medaillenchancen - Freiwasserrennen verschoben

ROM: Einen Tag nach ihrer gemeinsamen Goldmedaille im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett sind Tina Punzel und Lena Hentschel bei den Europameisterschaften in Rom erneut gefordert. Die beiden Wasserspringerinnen treten am Freitag im Einzel aus drei Metern Höhe an. Im Turm-Synchronspringen der Männer starten Timo Barthel und Jaden Eikermann für das deutsche Team. Im Klippenspringen haben Anna Bader und Iris Schmidbauer Medaillenchancen.

Gladbach hofft im Heimspiel gegen Hertha BSC auf Stindl-Rückkehr

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach strebt im zweiten Heimspiel der Saison den zweiten Heimsieg unter dem neuen Trainer Daniel Farke an. Die Gladbacher treffen an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf die noch sieglose Elf von Hertha BSC. Auch Berlins neuer Trainer Sandro Schwarz geht mit einer Negativserie in die Partie: Der 43-Jährige hat in seiner Bundesligalaufbahn bisher noch nie gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen können.