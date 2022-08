Das bringt der Freitag

Lauterbach stellt sich Fragen zum Corona-Herbst

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt sich an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Berlin erneut Fragen von Journalistinnen und Journalisten zur Corona-Lage. Der SPD-Politiker war zuletzt wegen seiner Vorschläge zu den Corona-Schutzmaßnahmen für Herbst und Winter unter Rechtfertigungsdruck geraten, die er zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegt hatten. So ist eine Rückkehr zu Maskenpflichten vorgesehen, von denen es allerdings Ausnahmen für frisch Geimpfte geben soll. Bei den Bundesländern waren diese geplanten Ausnahmen auf teils scharfe Kritik gestoßen.

US-Repräsentantenhaus stimmt über Klima- und Sozialpaket ab

WASHINGTON: Nach lange andauerndem Streit über Investitionen für den Sozial- und Energiebereich in den USA stimmt das US-Repräsentantenhaus an diesem Freitag über ein umfassendes Gesetzespaket ab. Die Zustimmung der Kammer gilt als wahrscheinlich, hier haben die Demokraten eine größere Mehrheit als im US-Senat. Der Senat hatte die Pläne am Wochenende mit einer knappen Mehrheit gebilligt, nachdem zuvor lange über die Ausgaben gestritten worden war. Das Paket ist nur noch ein Bruchteil dessen, was US-Präsident Joe Biden ursprünglich für Klima und Soziales durchsetzen wollte.

Streit um Mini-Figuren: Lego-Prozess nähert sich dem Ende

DÜSSELDORF: Im Lego-Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht könnte sich am Freitag entscheiden, ob die von einem Paderborner Spielwarenhändler verkauften Figuren anderer Hersteller den Originalen des dänischen Spielwarenkonzerns zu sehr gleichen. Die 8. Kammer für Handelssachen hat für 14.00 Uhr einen Verkündungstermin anberaumt.

Festival «Jamel rockt den Förster» startet

JAMEL: Im Dorf Jamel bei Wismar beginnt am Freitag (16.00 Uhr) das Forstrock-Festival - wie immer mit einem vorher geheimen Lineup. «Ich glaube, das wird eine richtig große fette Jubiläumsparty für uns alle und darauf freuen wir uns schon total», sagte Organisatorin Birgit Lohmeyer. Das Festival fand vor 15 Jahren zum ersten Mal statt, um auf die starke Neonazi-Szene in dem Ort aufmerksam zu machen. Damit das Dorf nicht von Zuschauern überrannt wird, wird nie vorher mitgeteilt, welche Musiker erwartet werden.

Duell um die Spitze: BVB eröffnet den Spieltag in Freiburg

FREIBURG: Borussia Dortmund und der SC Freiburg kämpfen an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. BVB-Neuzugang Anthony Modeste wird in Freiburg wohl sein Debüt feiern. Der Stürmer kam in dieser Woche vom 1. FC Köln und dürfte gegen den SC Freiburg in der Startelf stehen. Vor Modeste hat Freiburgs Trainer Christian Streich Respekt. Der Franzose verfüge über eine enorme Wucht, Sprungkraft und ein gutes Timing, sagte er.

Zweiter Test für deutsche Basketballer in den Niederlanden

ALMERE: Die deutschen Basketballer bestreiten auf dem Weg zur Europameisterschaft an diesem Freitag ihr zweites Testspiel. Zwei Tage nach dem knappen Sieg in Belgien trifft die Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder um 19.00 Uhr in Almere auf die Niederlande. Für einige Spieler ist es die letzte Chance, sich bei Bundestrainer Gordon Herbert für einen Platz im zwölf Profis umfassenden Kader für die EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin vom 1. bis 18. September zu empfehlen. Denn nach der Partie bei den auch für die EM qualifizierten Niederländern will Herbert sein Aufgebot auf zwölf oder 13 Spieler reduzieren.

Freistilschwimmerin Gose hat bei EM Medaillenchancen

ROM: Isabel Gose will bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom im Rennen über 800 Meter Freistil eine Medaille gewinnen und zählt an diesem Freitag auch zu den Favoritinnen. Die 20-Jährige qualifizierte sich als Zweitschnellste der Vorläufe für den Endlauf. Bei den Weltmeisterschaften hatte sie im Juni als zweitbeste Europäerin Rang sechs belegt.