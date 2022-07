Das bringt der Freitag

Schwieriger Doppelbesuch Baerbocks in Athen und Istanbul

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock führt am Freitag Gespräche mit den Regierungen der Nato-Partner Griechenland und Türkei, deren Konflikte sich zuletzt wieder verschärft haben. In Athen trifft die Grünen-Politikerin zunächst den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und Außenminister Nikos Dendias. Anschließend fliegt sie nach Istanbul zu einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu weiter.

Papst trifft Ureinwohner im hohen Norden Kanadas - Rückflug nach Rom

QUÉBEC: Papst Franziskus will an diesem Freitag den Küstenort Iqaluit südlich des Polarkreises besuchen. Dort will er Menschen treffen, die einst als Schüler in von der katholischen Kirche geführten Internaten untergebracht waren. Die Treffen mit den Ureinwohnern in Kanada und die Bitte um Vergebung für Missbrauch und Gewalt, den sie in den Schulen erfuhren, sind der Grund für die Reise des katholischen Kirchenoberhauptes in das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde.

Deutsche Wirtschaft mit schwachem Quartal - Bundesamt nennt Daten

WIESBADEN: Lieferengpässe und die Folgen des Ukraine-Krieges bremsen Ökonomen zufolge die deutsche Wirtschaft. Wie sich Europas größte Volkswirtschaft im zweiten Quartal entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) in einer ersten Schätzung bekannt. Experten rechnen im Schnitt allenfalls mit einem Miniwachstum von 0,1 Prozent gegenüber dem ersten Vierteljahr. Zu Jahresanfang war das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent gestiegen.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für Juli vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit legt am Freitag (10 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat Juli vor. Erwartet wird ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit, weil weitere aus der Ukraine Geflüchtete in die Statistik aufgenommen wurden. Im Juni waren 111.000 Arbeitslose aus diesem Kreis neu in die Statistik gekommen. Die Zahl der Arbeitslosen war auf 2,363 Millionen gestiegen.

Karlsruher Entscheidung zu Zinsen bei Atomsteuer-Rückerstattung

KARLSRUHE: Das Aus für die Brennelementesteuer vor fünf Jahren hat noch ein juristisches Nachspiel. Am Freitag (9.30 Uhr) äußert sich das Bundesverfassungsgericht zu der Frage, ob ein Kraftwerksbetreiber auf seine Rückerstattung auch Zinsen bekommen muss. Angesichts eines Betrags von fast 55 Millionen Euro ist das keine kleine Summe. Die Finanzgerichte hatten in dem Fall einen Anspruch auf Zinsen verneint, weil das Unternehmen gegen den Steuerbescheid nur Einspruch eingelegt und nicht geklagt hatte.

Urteil im Streit um Gendersprache bei Audi erwartet

INGOLSTADT: Im Prozess um eine geschlechtergerechte Sprache bei Audi will das Landgericht Ingolstadt am Freitag (8.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Ein Mitarbeiter der Konzernmutter VW, der mit Audi-Kollegen zusammenarbeiten muss, hatte den Ingolstädter Autohersteller auf Unterlassung verklagt. Der Kläger sieht durch Audis Gender-Leitfaden seine allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzt.

Welt-Aids-Konferenz startet im kanadischen Montreal

MONTREAL: Hunderte Experten, Interessierte und Betroffene wollen ab Freitag bei der Welt-Aids-Konferenz über Strategien im Kampf gegen HIV diskutieren. Nachdem die Konferenz 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie ins Internet verlegt werden musste, findet das Treffen diesmal bis zum 2. August mit Ansprachen, Diskussions- und Fragerunden zumindest teilweise wieder vor Ort im kanadischen Montreal statt. Unter den Teilnehmern ist beispielsweise der US-Immunologe Anthony Fauci. Die 1985 erstmals durchgeführte Konferenz gilt als weltweit größtes wissenschaftliches Treffen zum Thema Aids.

Ab Freitagmittag bundesweit Sommerferien - Bayern letztes Bundesland

MÜNCHEN: Als letztes der 16 Bundesländer geht am Freitag nach dem Unterrichtsende auch Bayern in die Sommerferien. Am Mittwoch war im benachbarten Baden-Württemberg letzter Schultag. Von Samstag bis Dienstag übernächster Woche (30.7. bis 9.8.) sind nun für elf Tage alle Schüler in Deutschland in den großen Ferien.

Premiere zum 30. Bühnengeburtstag von Schlagerstar Andrea Berg

ASPACH: Die Schlagerstars Andrea Berg und Vanessa Mai treten am Wochenende erstmals gemeinsam auf und stellen ihren neuen Song «Unendlich» vor. Es werde magisch, versprach Berg vor ihrem 30. Bühnenjubiläum am Freitag und Samstag in der baden-württembergischen Wahlheimat Aspach. Das Lied gehört zum neuen Album der 56-Jährigen mit dem Titel «Ich würd's wieder tun», das am Freitag erscheint.

Urteil im Gerichtsstreit zweier englischer Fußball-Spielerfrauen

LONDON: Im aufsehenerregenden Prozess zwischen den englischen Fußball-Spielerfrauen Rebekah Vardy und Coleen Rooney will die Richterin am Freitag (13.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung verkünden. Die Ehefrau von Angreifer Jamie Vardy hat die Gattin von Ex-Stürmerstar Wayne Rooney vor dem Londoner Gericht High Court wegen Verleumdung verklagt und fordert Schadenersatz.

Erste Runde des DFB-Pokals beginnt: Dortmund zu Gast bei 1860 München

BERLIN: Mit vier Spielen beginnt an diesem Freitag die erste Runde des DFB-Pokals. Gefordert sind dabei auch zwei Clubs aus der Fußball-Bundesliga: Der VfB Stuttgart tritt bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden an (18.00 Uhr/Sky), Borussia Dortmund ist bei Drittligist TSV 1860 München zu Gast (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Aus der 2. Liga spielen der 1. FC Nürnberg beim 1. FC Kaan-Marienborn und der Karlsruher SC bei der TSG Neustrelitz (jeweils 18.00 Uhr/Sky).