Das bringt der Freitag

Verteidigungsministerin besucht Luftwaffengeschwader in Bayern

BERLIN: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht am Freitag das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau. Die SPD-Politikerin will sich dort ein Bild von dem Geschwader und den Aufgaben der mehr als 1000 Soldaten machen. Das mit dem Kampfflugzeug Eurofighter ausgerüstete Geschwader stellt eine der beiden Alarmrotten zum Schutz des deutschen Luftraums.

Vorerst letzte Kapitol-Anhörung will «Untätigkeit» Trumps zeigen

WASHINGTON: In seiner voraussichtlich letzten öffentlichen Anhörung vor der Sommerpause will der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke die Ereignisse im Weißen Haus am 6. Januar 2021 beleuchten. Am Donnerstagabend (Ortszeit/Freitagnacht 02.00 Uhr MESZ) wird es vor allem um die Zeit nach einer Rede des damaligen US-Präsidenten Donald Trumps an diesem Tag gehen, bei der dieser seine Anhänger erneut aufgewiegelt hatte. Erst 187 Minuten später habe Trump in einer Videobotschaft seine Anhänger aufgefordert, nach Hause zu gehen, sagte ein Mitarbeiter des Ausschusses.

Twitter legt Quartalszahlen vor

SAN FRANCISCO: Twitter legt mitten im Rechtsstreit um die Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk am Freitag (gegen 14.00 Uhr MESZ) frische Geschäftszahlen vor. Anders als bei US-Unternehmen üblich wird es zur Entwicklung im zweiten Quartal aber keine Telefonkonferenz des Top-Managements mit Analysten geben.

Frankfurter Flughafen erwartet Ansturm zum Ferienstart

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Flughafen erwartet am Wochenende so viele Fluggäste wie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr. Am letzten Schultag vor den Sommerferien in drei deutschen Bundesländern rechnet Deutschlands größter Airport nach Angaben der Betreibergesellschaft Fraport mit bis zu 200.000 Fluggästen, ebenso am Samstag und Sonntag.

Eurojackpot: Deutscher Rekordgewinn mit 120 Millionen Euro möglich

MÜNSTER: Deutschland steht vor einem möglichen Rekordgewinn in der Lottogeschichte. Im Eurojackpot liegen 120 Millionen Euro. Gezogen werden die Zahlen am Freitag (gegen 20.00 Uhr) in Helsinki. Der bisherige Rekord waren 110 Millionen Euro im Mai 2022. Sollte der Pott von den europäischen Lottospielern nicht geknackt werden, geht es am kommenden Dienstag (26.7.) bei der nächsten Ziehung erneut um 120 Millionen Euro.

Psychiatrische Gutachten im Prozess gegen Messerstecher von Würzburg

ESTENFELD/WÜRZBURG: Im Prozess gegen den wohl psychisch kranken Messerstecher von Würzburg stehen an diesem Freitag (10.00 Uhr) die psychiatrischen Gutachten an. Die beiden Experten sollen vor dem Landgericht Würzburg berichten, welchen Eindruck sie von dem Beschuldigten haben und warum dieser ihrer Ansicht nach bei der Tat im Juni vergangenen Jahres schuldunfähig war. Der Beschuldigte hatte am 25. Juni 2021 in der Innenstadt von Würzburg drei ihm unbekannte Frauen mit einem Messer getötet.

Deutsche Speerwerfer wollen bei Leichtathletik-WM ins Finale

EUGENE: Als eine der wenigen verbliebenen deutschen Hoffnungen bei der Leichtathletik-WM in Eugene tritt Speerwerfer Julian Weber in der Nacht zum Freitag (03.35 Uhr MESZ/ZDF) in der Qualifikation an. Der Mainzer hat sich in dieser Saison der Marke von 90 Metern angenähert. Außerdem dabei ist noch Andreas Hofmann, dagegen fehlt der verletzte Ex-Weltmeister Johannes Vetter.