Written by: Redaktion DER FARANG | 27/09/2019

Vierter Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung

NEW YORK (dpa) - Am vierten Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden am Freitag (ab 15.00 Uhr MESZ) in New York Reden von Vertretern Indiens, Pakistans, Chinas und Russlands erwartet.



Bis zum kommenden Montag, mit einer Pause am Sonntag, wollen noch Vertreter zahlreicher weiterer Länder vor der UN-Vollversammlung sprechen, außerdem sind etliche Treffen vor und hinter den Kulissen geplant.

Bundestag berät über Entlastung für Kinder pflegebedürftiger Eltern

BERLIN (dpa) - Der Bundestag berät an diesem Freitag (9.00 Uhr) erstmals über Gesetzespläne, durch die Kinder pflegebedürftiger Eltern finanziell entlastet werden sollen.



Das sogenannte Angehörigen-Entlastungsgesetz sieht vor, dass Kinder sich erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro an den Kosten für ein Pflegeheim beteiligen müssen. Eingebracht wird auch ein Gesetzentwurf von Minister Jens Spahn (CDU), der digitale Gesundheitsangebote voranbringen soll.

Neue Klimaproteste von Fridays for Future - Abschluss von Streikwoche

KOPENHAGEN/BERLIN (dpa) - Eine Woche nach den bislang größten internationalen Klimaprotesten wollen am Freitag erneut Abertausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straßen gehen.



Zum Abschluss einer internationalen Klimastreikwoche plant die Bewegung Fridays for Future erneut Aktionen und Kundgebungen in Dutzenden Ländern weltweit.

Sondersitzung: Seehofer gibt Auskunft zu Seenotrettung

BERLIN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an diesem Freitag in einer Sondersitzung des Innenausschusses Auskunft geben zu seinen Vorschlägen in Sachen Seenotrettung.



Für seine Ankündigung, Deutschland werde künftig jeden vierten Migranten aufnehmen, der auf der Route von Nordafrika nach Südeuropa gerettet wird, hatte der Minister vor allem in der eigenen Partei und aus der FDP Kritik geerntet.

Union und SPD wollen Streit über Grundrente beilegen

BERLIN (dpa) - Im Streit zwischen Union und SPD über die Einführung einer Grundrente tagt am Freitag in Berlin erstmals eine hochrangige Arbeitsgruppe.



Sie soll eine Lösung finden, allerdings wird eine Einigung noch nicht in der ersten Sitzung erwartet. Der zehnköpfigen Arbeitsgruppe gehören unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an.

Seehofer bei Bauministerkonferenz in Norderstedt

NORDERSTEDT (dpa) - Nach zweitägigen Beratungen geht am Freitag in Norderstedt die Bauministerkonferenz zu Ende.



Zum Abschluss der Herbsttagung wird auch Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) erwartet. Im Vorfeld der Tagung hatten mehrere Länderminister mehr Geld von der Bundesregierung für den sozialen Wohnungsbau gefordert. In diesem Jahr stellt der Bund dafür 1,5 Milliarden Euro bereit.

Union-Mittelstandsvereinigung wählt Bundesvorstand

KASSEL (dpa) - Der Vorsitzende der Union-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, stellt sich am Freitag (16.00 Uhr) beim Bundesmittelstandstag in Kassel zur Wiederwahl.



Der 42 Jahre alte Volkswirt führt die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU (MIT) seit 2013 und stellt sich zum dritten Mal zur Wiederwahl. Der stellvertretende CDU-Bundestagsfraktionsvorsitzende ist der einzige Kandidat.

Agrarministerkonferenz endet - Ergebnisse werden vorgestellt

MAINZ (dpa) - Die in Mainz versammelten Agrarminister wollen an diesem Freitag (13.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer Konferenz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt vorstellen.



Sie hatten seit Donnerstag unter anderem über die Themen Düngeverordnung, Tiertransporte, Insektenschutz, Freihandelsabkommen und auch über den von Trockenheit und Käfern stark belasteten Wald diskutiert.

Tüv-Tests im BER-Terminal gehen zu Ende

BERLIN (dpa) - Im Terminal für den künftigen Hauptstadtflughafen beendet der Tüv Rheinland nach Betreiberangaben an diesem Freitag seine übergreifenden Anlagentests.



Sie gelten als wichtiger Schritt in Richtung Eröffnung des Berliner Flughafens, die nach mehreren Verschiebungen für den Oktober nächsten Jahres geplant ist.

Prinz Harry zündet Mine in Angola

HUAMBO (dpa) - Prinz Harry will an diesem Freitag auf den Spuren seiner Mutter Diana (1961-1997) wandeln.



In einem Sprengmeister-Camp des britischen Halo Trusts in Angola wird er selbst eine der Minen zerstören, die nach einem 25-jährigem Konflikt im Boden des Landes schlummern. Danach will er die Stadt Huambo mit demselben Sprengmeister besuchen, der einst seine Mutter begleitet hatte.

Fantasy-Krieger im Businesshotel: 700 Fans bei «Throne Con» erwartet

LANGENHAGEN (dpa) - Großer Krieger-Aufmarsch am Flughafen Hannover: Fans und Darsteller der Fantasy-Serie «Game of Thrones» treffen dort am Freitag (12.00 Uhr) im Hotel aufeinander.



Beim Fan-Event «Throne Con» sollen zehn Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie für Fragerunden, Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Bis zu 700 Fans werden erwartet, teils in Fantasy-Verkleidung.

Streit um Elchjagd in Weißrussland - Gericht verkündet Entscheidung

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Im Jagdurlaub keinen Elch zu erlegen - rechtfertigt das Schadenersatz?



Im Zivilprozess um eine Jagd in Weißrussland will das Amtsgericht Mönchengladbach am Freitag (8.55 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Geklagt hatte ein Urlauber aus dem Münsterland. Der Richter hatte am ersten Prozesstag deutlich gemacht, dass die Klage des Jägers gegen einen Reiseveranstalter keine Aussicht auf Erfolg habe. Denn der Kläger habe wie vertraglich vereinbart die Chance erhalten, bei der Reise einen Elch zu erlegen.

Arbeitsgericht verhandelt über Kündigung während Operation

KÖLN (dpa) - Das Arbeitsgericht Köln verhandelt am Freitag (9.40 Uhr) den Fall eines Kölner Arztes, dem während einer laufenden Operation von seiner Klinik fristlos gekündigt worden sein soll.



Der Neurochirurg wurde im Juli aus dem Operationssaal zum Direktor gerufen, und nach Angaben seiner Klinik in Köln-Merheim wurde ihm «aus gravierenden Gründen» fristlos gekündigt. Dabei soll es um einen Vorfall bei einer früheren OP gegangen sein.

BGH verhandelt über Wegerecht auf Nachbargrundstücken

KARLSRUHE (dpa) - Darf ein Eigentümer Nachbarn nach mehr als 30 Jahren plötzlich den Durchgang über sein Grundstück verwehren?



Darüber verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) an diesem Freitag (9.00 Uhr) anhand eines Verfahrens aus Nordrhein-Westfalen. Im vorliegenden Fall hatte der beklagte Eigentümer lange die Nutzung des Weges geduldet.

Richterin wegen Betrugs als Angeklagte vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Eine Krefelder Richterin steht an diesem Freitag (10.30) unter Betrugsverdacht in Düsseldorf vor dem Landgericht. In erster Instanz war die Amtsrichterin bereits zu 5000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Solo für Isabelle Huppert in Wilson-Inszenierung am Thalia Theater

HAMBURG (dpa) - Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert ist am Freitag (20.00 Uhr) im Hamburger Thalia Theater in einer Deutschland-Premiere des Theaterstücks «Mary Said What She Said» zu sehen. Die Aufführung, die im Mai in Paris Uraufführung gefeiert hatte, befindet sich auf Tournee durch großere europäische Städte.

Sechs Kandidatinnen kämpfen um den Titel der Deutschen Weinkönigin

NEUSTADT/WEINSTRAßE (dpa) - Sechs junge Frauen greifen an diesem Freitag nach der Krone der Deutschen Weinkönigin.



Bei einer Gala im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße müssen die Kandidatinnen vor allem Fachwissen, Schlagfertigkeit und Charme beweisen. Eine Jury bestimmt nach der Show (Beginn: 20.15 Uhr), wer 71. Weinkönigin wird.

Leichtathletik-WM beginnt in Doha: Marathon um Mitternacht

DOHA (dpa) - In Katars Hauptstadt Doha beginnen an diesem Freitag die 17. Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Es sind die ersten globalen Titelkämpfe in einem arabischen Land.



71 deutsche Athleten gehen an den Start, darunter Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz als derzeit beste Weitspringerin der Welt.

DFB wählt neuen Präsidenten: Keller-Kür und Strukturreform

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fast ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel wählt der Deutsche Fußball-Bund einen neuen Präsidenten.



Der Freiburger Fritz Keller ist beim DFB-Bundestag am Freitag in Frankfurt einziger Kandidat. Die Wahl des 62-Jährigen zum 13. DFB-Chef gilt als sicher. Der durch viele Krisen und Skandale geschwächte Verband verpasst sich zudem eine Strukturreform.

Union Berlin will mit Sieg gegen Frankfurt Abstand zur Abstiegszone

BERLIN (dpa) - Das Bundesliga-Spiel von Aufsteiger Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt ist auch ein Duell zweier alter Bekannter.



«Urs Fischer kenne ich gut aus der Schweiz. Er ist ein super Typ», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter über seinen Union-Kollegen Urs Fischer. Die beiden Coaches treffen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit ihren Teams zum Auftakt des sechsten Spieltages der Fußball-Bundesliga in Berlin aufeinander.