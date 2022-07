Das bringt der Freitag

Biden trifft Abbas - Weiterreise nach Saudi Arabien

JERUSALEM: US-Präsident Joe Biden will sich am dritten Tag seiner Nahostreise mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Zuvor steht an diesem Freitag ein Besuch eines Krankenhauses in Ostjerusalem auf dem Programm. Um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in Bethlehem angesetzt. Anschließend geht es für Biden weiter nach Saudi-Arabien.

Baerbock bei Moldau-Geberkonferenz in Bukarest

BUKAREST: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt an diesem Freitag in Rumänien an einer Geberkonferenz für die Republik Moldau teil, die unter den Auswirkungen des Kriegs im Nachbarland Ukraine leidet. Moldau ist seit Juni ebenso wie die Ukraine offiziell Kandidat für eine Aufnahme in die Europäische Union. Das 2,6-Millionen-Einwohner-Land versorgt seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar Hunderttausende Flüchtlinge.

Urteil gegen Bundeswehroffizier Franco A. wird verkündet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier Franco A. wird an diesem Freitag (11.00 Uhr) das Urteil verkündet. Der 33-Jährige muss sich seit Mai 2021 vor einem Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt unter anderem wegen der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat verantworten.

Verdi will zweitägigen Warnstreik der Hafenarbeiter fortsetzen

HAMBURG/BREMERHAVEN: Im Tarifkonflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter will die Gewerkschaft Verdi auch am Freitag den Warenumschlag an allen Seehäfen an der Nordseeküste lahmlegen. Die Gewerkschaft hatte zu dem am Donnerstagmorgen begonnenen Warnstreik aufgerufen und will so nach sieben ergebnislosen Runden den Druck auf die Arbeitgeber nochmals erhöhen. Der Ausstand soll am Samstagmorgen enden. Es ist bereits der dritte Warnstreik binnen weniger Wochen.

Özdemir zu Besuch auf dem Hof von Bauernpräsident Rukwied

EBERSTADT: Spitzentreffen auf dem Bauernhof: Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) besucht am Freitag (11.00 Uhr) den Betrieb des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, in Eberstadt (Kreis Heilbronn). Es gehe vorrangig um den politischen Austausch, teilte der Verband mit. Themenschwerpunkte sollen die EU-Agrarpolitik, die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln und die Herausforderungen für die Landwirtschaft sein.

Kirchenglocken und Menschenketten zum Gedenken an tödliche Ahr-Flut

BAD NEUENAHR-AHRWEILER: Mindestens 134 Menschen hat die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal getötet - ein Jahr später ist an diesem Freitag ein dezentrales Gedenken geplant. «Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Hoffnung» sollen laut der Kreisverwaltung Ahrweiler am Abend (18.00 Uhr) vielerorts die Kirchenglocken läuten. Auch einzelne Menschenketten sind in verschiedenen Kommunen vorgesehen, außerdem Zusammenkünfte, die die Kirchen anbieten.

Riesenchance beim Eurojackpot - mehr als 100 Millionen Euro möglich

HELSINKI/MÜNSTER: Einen dreistelligen Millionenbetrag können europäische Lottospieler bei der Ziehung des Eurojackpots am Freitagabend (gegen 20.00 Uhr) im finnischen Helsinki einstreichen. Im Topf sind rund 104 Millionen Euro, wie Westlotto mitteilte. Sollte jemand richtig tippen, wäre die Gewinnsumme nah am bisherigen Rekord.

BGH prüft nach Betrug beim Autokauf: Wer ist jetzt der Eigentümer?

KARLSRUHE: Ein Gebrauchtwagen-Kauf unter dubiosen Umständen beschäftigt am Freitag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Ein Händler hatte den Mercedes ohne Besichtigung über eine Anzeige im Internet bei einem Autohaus gekauft. Tatsächlich hatte das Autohaus den Wagen nur geleast und hätte ihn gar nicht verkaufen dürfen. Jetzt streiten der Käufer und die Leasingfirma darum, wem das Auto gehört.

Virtual Reality für Kriminologie - Neues Forschungslabor

FREIBURG: Neue Wege zur Erforschung der Kriminalität: Das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg eröffnet an diesem Freitag (10.00 Uhr) nach eigenen Angaben das erste eigenständige kriminologische Forschungslabor weltweit, das Studien und Experimente mit der Virtual-Reality-Technik und anderen neuen Technologien vornehmen soll. Mit dem Forschungslabor «MAXLab Freiburg» legt die Abteilung Kriminologie ihren Schwerpunkt stärker auf experimentelle Forschung.

Police-Hits in klassischem Gewand - Europa-Premiere in Schwerin

SCHWERIN: Nach einer Konzertserie in den USA bringt der frühere Police-Schlagzeuger Stewart Copeland seine klassischen Adaptionen der größten Band-Hits nun nach Europa. Die Tour startet am Freitagabend (20.00 Uhr) mit einem Open-Air-Konzert mit der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin. Am Samstag, zum 70. Geburtstag Copelands, folgt am gleichen Ort eine weitere Aufführung des Projektes «Police Deranged for Orchestra».

Nibelungen-Festspiele in Worms beginnen - Premiere für «hildensaga»

WORMS: Mit der Premiere von «hildensaga. ein königinnendrama» beginnen am Freitag (20.30 Uhr) vor dem Kaiserdom in Worms die diesjährigen Nibelungen-Festspiele (15. Juli bis 31. Juli). Der österreichische Autor Ferdinand Schmalz fragt in der mystischen Geschichte über Treue und Verrat, ob eine von Frauen gelenkte Welt besser wäre. Die wichtigen Rollen als Brünhild und Kriemhild übernehmen die Schauspielerinnen Genija Rykova und Gina Haller.

Leichtathletik-WM startet: Geher Linke mit erster Medaillenchance

EUGENE: Im amerikanischen Eugene beginnen an diesem Freitag (18.05 Uhr MESZ) die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Am ersten Wettkampftag im Bundesstaat Oregon an der US-Westküste zählt der Potsdamer Geher Christopher Linke über 20 Kilometer zu den Medaillenkandidaten. Der Wettbewerb findet wegen der neunstündigen Zeitverschiebung zur deutschen Zeit in der Nacht zum Samstag (0.10 Uhr MESZ/sportschau.de/ARD) statt.

Kaiserslautern und Hannover eröffnen Saison der 2. Fußball-Bundesliga

BERLIN: Mit dem Duell der früheren Erstligisten 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 startet die 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in die neue Saison. Nach vier Jahren in der Drittklassigkeit hoffen die Pfälzer im Eröffnungsspiel zu Hause mindestens auf einen Punkt. Rund 40.000 Fans werden zum ersten Zweitliga-Heimspiel der Lauterer seit dem 6. Mai 2018 am Betzenberg erwartet. Für den Aufstiegsanwärter aus Niedersachsen geht es ebenfalls darum, gut in die Spielzeit 2022/23 zu starten und möglichst gleich einen Sieg einzufahren.