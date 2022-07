Das bringt der Freitag

Lawrow bei G20-Außenministertreffen auf Bali - Probelauf für Gipfel

BALI: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beraten die Außenminister der G20-Staatengruppe an diesem Freitag über die künftige internationale Zusammenarbeit. Zu dem Treffen auf der indonesischen Insel Bali reisten auch der russische Außenminister Sergej Lawrow und dessen chinesischer Amtskollege Wang Yi an. Zum Auftakt einer mehrtägigen Asienreise nimmt zudem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an den Gesprächen teil.

Bundestag befasst sich mit Nato-Beitritten Finnlands und Schweden

BERLIN: Der Bundestag entscheidet an diesem Freitag über die deutsche Zustimmung zum Nato-Betritt Schwedens und Finnlands. Die Abgeordneten befassen sich mit einem Gesetzentwurf, den die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gemeinsam mit der oppositionellen Union vorgelegt hat. Eine Ratifizierung durch das deutsche Parlament vor der Sommerpause gilt als sicher.

Energiekrise und Ukraine-Krieg beschäftigen den Bundesrat

BERLIN: Die Energiekrise und der Ukraine-Krieg werden am Freitag (ab 9.30 Uhr) den Bundesrat beschäftigen. So will die Länderkammer angesichts der Drosselung russischer Gas-Lieferungen über den verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken für die Stromproduktion beraten. Voraussetzung dafür war, dass der Bundestag die entsprechenden Gesetzesänderungen am späten Donnerstagabend beschließt. Außerdem stehen Änderungen des Energiewirtschaftsrechts auf der Tagesordnung, die zu einer beschleunigten Nutzung erneuerbarer Energien und zum verstärkten Ausbau der Stromnetze führen sollen.

Scholz trifft Wirtschaft zu Spitzengespräch in München

MÜNCHEN: Im Zeichen von befürchteter Energieknappheit, hoher Inflation und Fachkräftemangel wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag (15.00) die Spitzen der deutschen Wirtschaft in München treffen. Ein Hauptthema werden aller Voraussicht nach die Vorbereitungen auf einen möglichen Stopp der russischen Gaslieferungen sein.

Terrorprozess gegen Bundeswehroffizier: Plädoyer der Verteidiger

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier Franco A. plädieren an diesem Freitag (10.00 Uhr) die Verteidiger des 33-Jährigen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Der Offizier muss sich unter anderem wegen der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat verantworten.

EZB veröffentlicht Ergebnisse von Banken-Klimastresstest

FRANKFURT/MAIN: Wie gut sind Banken im Euroraum gegen finanzielle und wirtschaftliche Schocks aus Klimarisiken gewappnet? Ein Klimastresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte Antworten auf diese Frage geben. Die Ergebnisse veröffentlicht die EZB an diesem Freitag (10.15 Uhr).

Habeck und Nord-Länder beraten Energiekrise

BERLIN: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der norddeutschen Bundesländer beraten an diesem Freitag in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über die aktuelle Energiekrise. Die Beratungen finden im Rahmen der sogenannten Konferenz Norddeutschland (KND) statt. Gesprächsthemen sind unter anderem die Auswirkungen der Energiekrise auf die norddeutschen Bundesländer, der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die Norddeutsche Wasserstoffstrategie, wie der Bremer Senat mitteilte.

Ex-Landrat Pföhler erstmals im Untersuchungsausschuss zur Flut

MAINZ: Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wird am Freitag (ab 18.00 Uhr) erstmals im Landtags-Untersuchungsausschuss «Flutkatastrophe» erwartet. Sechs Tage später jährt sich die tödliche Sturzflut, bei der allein im Ahrtal mindestens 134 Menschen starben und 766 verletzt wurden. Auch die Ehefrau des CDU-Politikers ist als Zeugin zu der Sitzung des Gremiums in den Mainzer Landtag geladen. Beide haben aber bereits angekündigt, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.

Schweizer Gericht fällt Urteil im Prozess gegen Blatter und Platini

BELLINZONA: In der Schweiz fällt an diesem Freitag das Urteil im Prozess gegen die früheren Fußball-Funktionäre Joseph Blatter und Michel Platini. Es geht um eine dubiose Millionenzahlung aus dem Jahr 2011. Die Bundesstaatsanwaltschaft sieht dafür keine rechtliche Grundlage und verlangt eine Verurteilung unter anderem wegen Veruntreuung. Sie hat eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung für jeden der beiden gefordert.

DFB-Frauen starten gegen Dänemark in die Europameisterschaft

LONDON: Die deutschen Fußballerinnen bestreiten an diesem Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) bei der Europameisterschaft in England ihr erstes Gruppenspiel gegen Dänemark. Im mit rund 13.000 Zuschauern ausverkauften Brentford Community Stadium im Westen Londons geht es für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gleich gegen den EM-Zweiten von 2017.

Djokovic und Nadal wollen Traum-Finale von Wimbledon perfekt machen

LONDON: Titelverteidiger Novak Djokovic und der 22-malige Grand-Slam-Titelgewinner Rafael Nadal wollen am Freitag ins Endspiel beim Rasen-Klassiker in Wimbledon einziehen. Der topgesetzte Serbe Djokovic trifft im ersten Halbfinale um 14.30 Uhr (Sky) auf dem Centre Court auf den britischen Lokalmatador Cameron Norrie. Anschließend bekommt es der Spanier Nadal mit dem ungesetzten Nick Kyrgios aus Australien zu tun. Nadal hatte bei seinem Viertelfinalsieg über eine Bauchmuskelverletzung geklagt, am Donnerstag aber trainiert.

Stürmerstar Mané legt beim FC Bayern München mit Training los

MÜNCHEN: Die Fans des FC Bayern freuen sich auf das Premieren-Training des neuen Stürmerstars Sadio Mané in München. Der 30-jährige Senegalese wird an diesem Freitag (16.00 Uhr) zu seiner ersten Einheit seit seinem Transfer vom FC Liverpool erwartet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat mehr als 30 Millionen Euro Ablöse für Mané ausgegeben, sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2025. Zudem soll auch der von Ajax Amsterdam gekommene neue Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui seine erste Einheit an der Säbener Straße absolvieren.