Das bringt der Freitag

Expertenkommission legt Auswertung zu Pandemie-Maßnahmen vor

BERLIN: In der Debatte um den Corona-Kurs für den Herbst legt eine Expertenkommission am Freitag (Pk 12.00 Uhr) eine Auswertung zu bisherigen staatlichen Beschränkungen vor. Die gesetzlich vorgegebene Evaluation soll vor allem die Vorgaben im Rahmen der mehrere Monate geltenden «epidemischen Lage von nationaler Tragweite» beleuchten. Die Ampel-Koalition hat vereinbart, die wissenschaftliche Beurteilung abzuwarten, ehe über mögliche weitergehende Alltagsauflagen für den Herbst entschieden werden soll.

Kabinett will Bundeshaushalt 2023 auf den Weg bringen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Freitag den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 auf den Weg bringen. Die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Am Mittag (13.45 Uhr) will sich dazu in Berlin Finanzminister Christian Lindner (FDP) äußern. Um die Schuldenbremse einhalten zu können, soll der Bund laut dem Entwurf auch die milliardenschwere Rücklage stärker als bisher geplant einsetzen.

Tschechien startet in EU-Ratspräsidentschaft - Fokus auf Ukraine

PRAG/LITOMYSL: Tschechien übernimmt zum zweiten Mal seit dem EU-Beitritt des Landes 2004 die rotierende Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Aus diesem Anlass kommen die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen und die tschechische Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala am Freitagnachmittag auf Schloss Litomysl zusammen. Das Motto lautet in Anlehnung an eine Rede des früheren tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Havel (1936-2011) «Europa als Aufgabe».

Hongkong begeht 25. Jahrestag der Rückgabe an China

HONGKONG: In Hongkong finden am Freitag die Feierlichkeiten zur Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China vor 25 Jahren statt. Nach der Rückgabe an die Volksrepublik am 1. Juli 1997 wurde Hongkong lange unter dem Grundsatz «Ein Land, zwei Systeme» regiert. Auch bekamen die sieben Millionen Hongkonger seinerzeit die Zusage, bis 2047 ein «hohes Maß an Autonomie» und viele politische Freiheiten genießen zu können. Als Reaktion auf anhaltende Proteste gegen die Regierung führte Peking jedoch vor zwei Jahren ein strenges «Sicherheitsgesetz» in der Finanzmetropole ein und schlug die Demokratiebewegung nieder.

Abschluss der zweiten UN-Ozeankonferenz in Lissabon

LISSABON: Nach zahlreichen Debatten, Veranstaltungen und Reden geht die zweite Ozeankonferenz der Vereinten Nationen am Freitag in Lissabon zu Ende. Rund 30 Staats- und Regierungschefs, weitere Politiker sowie Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen diskutieren seit Montag in der Hauptstadt Portugals über den Meeresschutz. Es geht unter anderem darum, wie die von Vermüllung, Überfischung, Klimawandel und Versauerung zunehmend bedrohten Weltmeere besser geschützt und möglichst nachhaltig genutzt werden können.

Streit unter Wohnungseigentümern um Gebäudeversicherung vor dem BGH

KARLSRUHE: Ein Streit unter Wohnungseigentümern wegen der gemeinsamen Gebäudeversicherung landet am Freitag (09.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH). In der Kölner Anlage gab es wegen mangelhafter Rohre schon öfter Wasserschäden in den Wohnungen. Die Selbstbeteiligung ist inzwischen hoch. Bisher legt die Hausverwaltung den Rest der Kosten auf alle Eigentümer um. Mit ihrer Klage wollen die Gewerbetreibenden erreichen, dass jeweils nur noch der Eigentümer den Selbstbehalt tragen muss, bei dem der Schaden aufgetreten ist.

Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zum Dämmen von Altbauten

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Freitag (09.00 Uhr) eine Entscheidung zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten. Solche Häuser stehen oft unmittelbar an der Grundstücksgrenze - eine Extra-Dämmschicht außen ragt zwangsläufig zum Nachbarn hinüber. Die meisten Bundesländer haben spezielle Regelungen geschaffen, um die für den Klimaschutz wichtigen Sanierungen trotzdem zu ermöglichen. Die Berliner Regelung verlangt betroffenen Nachbarn allerdings so pauschal Entgegenkommen ab, dass sie verfassungswidrig sein könnte.

Urteil gegen mutmaßlichen Serienvergewaltiger in Frankreich erwartet

DOUAI: Im Prozess um eine 30 Jahre lange Serie von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen wird in Nordfrankreich das Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Das Gericht in Douai will am Freitagnachmittag (16.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Die Justiz wirft dem 61 Jahre alten Beschuldigten insgesamt 56 Taten in Frankreich und Belgien vor. Der Mann gestand davon 40.

Streit um Marienburg: Gericht gibt Entscheidung bekannt

HANNOVER: Im Streit um die Marienburg bei Hannover gibt das Landgericht Hannover seine Entscheidung bekannt. In dem Rechtsstreit zwischen der EAH BetreibungsgmbH und Ernst August Erbprinz von Hannover solle die Entscheidung am Freitag (10.00 Uhr) verkündet werden, teilte das Gericht mit. Zuvor hatte das Oberhaupt der Welfen, Ernst August Prinz von Hannover, die Marienburg von seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover zurückgefordert.

CSD-Straßenfest beginnt in Köln - Partymeile in der Altstadt

KÖLN: In Köln beginnt am Freitag (16.00 Uhr) das dreitägige Straßenfest zum Christopher-Street-Day-Wochenende. Auf einer Partymeile mit drei Bühnen in der Altstadt gibt es ein Programm mit Musik, Reden und politischen Diskussionen. Zur offiziellen Eröffnung (18.00 Uhr) wird unter anderem die neue nordrhein-westfälische Familien- und Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) erwartet.

Deutschland und Nigeria unterzeichnen Erklärung zu Benin-Bronzen

BERLIN: Deutschland und Nigeria wollen am Freitag (16.30 Uhr) den künftigen Umgang mit den als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen in deutschen Museen regeln. Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) werden mit ihren nigerianischen Amtskollegen eine Absichtserklärung unterzeichnen, die den Weg für die Übertragung des Eigentums an den wertvollen Kunstobjekten freimacht.

Bad Hersfelder Festspiele starten: Schauspielkunst und Spezialeffekte

BAD HERSFELD: Bei den Bad Hersfelder Festspielen wird das Publikum die Stiftsruine in diesem Jahr in einem ganz neuen Licht erleben. An diesem Freitag (21.00 Uhr) feiert das Eröffnungsstück «Notre Dame» nach einem Klassiker von Victor Hugo Premiere. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird es vor dem Beginn des Stücks auch wieder einen Festakt und ein Schaulaufen der Prominenten auf dem roten Teppich geben - und auch der Zuschauerraum in der Stiftsruine wird wieder voll besetzt sein.

Einzelzeitfahren in Kopenhagen: 109. Tour de France beginnt

KOPENHAGEN: Mit einem Einzelzeitfahren beginnt am Freitagnachmittag in Kopenhagen die 109. Tour de France der Radprofis. Der 13,2 Kilometer lange Kurs mit zahlreichen Kurven führt quer durch die Innenstadt von Dänemarks Hauptstadt. Favoriten auf den Gesamtsieg sind Titelverteidiger Tadej Pogacar und sein slowenischer Landsmann Primoz Roglic. Deutsche Fahrer wie Nils Politt und Lennard Kämna hoffen auf Etappensiege. Nach drei Etappen in Dänemark wird die Tour am Dienstag in Frankreich fortgesetzt.

Nach WM-Ende für die Schwimmer: Wasserspringen in Budapest im Fokus

BUDAPEST: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest richtet sich ab diesem Freitag der Fokus aus deutscher Sicht auf die Wasserspringerinnen und Wasserspringer. Nach dem Ende der Wettbewerbe im Freiwasserschwimmen sind Elena Wassen und Lou Massenberg am Abend im Mixed-Synchronspringen vom Turm im Kampf um die Medaillen gefordert. Vorher wollen sich Tina Punzel und Lena Hentschel im Einzel-Wettkampf vom Drei-Meter-Brett für das Finale qualifizieren.