Das bringt der Freitag

Koalition will Mindestlohnerhöhung beschließen

BERLIN: Am Freitag will die Ampelkoalition im Bundestag die versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro beschließen. Den Abgeordneten liegt dazu ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor. Die Erhöhung der Lohnuntergrenze ist zum 1. Oktober geplant. Der Gesetzentwurf geht von derzeit etwa 6,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Stundenlohn unter 12 Euro aus.

Innenminister beenden dreitägige Frühjahrskonferenz in Würzburg

WÜRZBURG: Nach dreitägigen Beratungen beenden die Innenminister von Bund und Ländern am Freitag in Würzburg ihre Frühjahrskonferenz. Im Zentrum steht dann die Finanzierung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Eine Einigung auf eine Zuschuss-Summe des Bundes war zunächst nicht in Sicht.

Neuer Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur

KOPENHAGEN: Können Wasserbegeisterte diesen Sommer sorgenfrei in den nächsten Badesee springen? Die Europäische Umweltagentur (EEA) veröffentlicht am Freitag (12.00 Uhr) ihren Jahresbericht zur Wasserqualität in mehr als 21.000 Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. Die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde analysiert für ihren jährlich erscheinenden Bericht Daten aus der Badesaison des Vorsommers an europaweiten Badestellen, darunter knapp 2300 in Deutschland.

Deutscher Esperanto-Kongress - Hauptthema: Nachhaltigkeit

OLDENBURG: Rund 140 Teilnehmer aus mehreren Ländern werden am Freitag und am Pfingstwochenende zum diesjährigen Deutschen Esperanto-Kongress in Oldenburg erwartet. Die Veranstaltung richten der Deutsche Esperanto-Bund und «Esperanto Nederland» aus den Niederlanden gemeinsam aus. Schwerpunkt der Tagung ist das Thema Nachhaltigkeit - auf Esperanto: Dauripovo -, zu dem rund ein Dutzend Vorträge auf Esperanto auf dem Programm stehen. Auch Konzerte sind geplant.

Comeback der Kultfestivals Rock am Ring und im Park

NÜRBURG/NÜRNBERG: Nach jahrelanger Corona-Zwangspause startet am Freitag das Kultfestival «Rock am Ring» wieder. Seine neuen Veranstalter sprechen von einem Besucherrekord mit 90.000 verkauften Wochenendtickets. Gleichzeitig steigt in Nürnberg das Zwillingsfest «Rock im Park» mit zeitversetzt weitgehend denselben Musikern und Musikerinnen. Insgesamt werden bei beiden Festivals nach Angaben der Veranstalter mehr als 160.000 Fans erwartet.

Dankgottesdienst in London für Platinjubiläum der Queen

LONDON: Am zweiten Tag der Jubiläumsfeiern für Queen Elizabeth II. wird die Königin mit einem Gottesdienst in London gewürdigt. Zu dem «Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen» in der Kathedrale St. Paul's werden führende Mitglieder der Royal Family erwartet. Die Queen selbst sagte ihre Teilnahme jedoch ab. Die 96 Jahre alte Königin habe während der vorangegangenen Feierlichkeiten «einige Beschwerden» verspürt, teilte der Buckingham-Palast zur Begründung mit.

Adels-Hochzeit: Prinz Gustav und Carina Axelsson heiraten

BAD BERLEBURG: Adels-Hochzeit auf Schloss Berleburg im Siegerland: Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (53) und seine langjährige Partnerin Carina Axelsson wollen sich das Jawort geben. Am Freitag soll das Paar laut einem Sprecher standesamtlich getraut werden. Am Samstagnachmittag soll dann die kirchliche Eheschließung folgen.

Deutsche U21 will gegen Ungarn EM-Teilnahme perfekt machen

OSNABRÜCK: Die deutsche U21-Nationalmannschaft will am Freitag im Heimspiel gegen Ungarn endgültig das EM-Ticket lösen. Mit einem Sieg oder Remis in der Partie in Osnabrück (18.15 Uhr/Sat.1) hätte die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo die EM-Teilnahme als Gruppensieger bereits sicher. Die deutschen Nachwuchs-Fußballer gehen mit einem komfortablen Vorsprung von fünf Punkten auf Israel in die beiden finalen Qualifikationsspiele für das Turnier im Sommer 2023 in Georgien und Rumänien.

Kampf ums Finale: Zverev fordert Nadal bei French Open in Paris

PARIS: Im Kampf um den Final-Einzug bei den French Open fordert Alexander Zverev am Freitag (14.45 Uhr/Eurosport) in Paris Rafael Nadal heraus. Der Spanier geht an seinem 36. Geburtstag als Favorit in die Partie. Nadal hat das Grand-Slam-Turnier in Paris bereits 13 Mal gewonnen und spielt nirgendwo so gutes Tennis wie im Stade Roland Garros. Für Zverev geht es um das zweite Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere. Gewinnt der Olympiasieger die French Open, würde er auch Platz eins in der Weltrangliste übernehmen.

Start der NBA-Finals: Golden State Warriors empfangen Boston Celtics

SAN FRANCISCO: Zum ersten Finalduell um den NBA-Titel empfangen die Golden State Warriors in der Nacht zum Freitag (3.00 Uhr MESZ) in San Francisco die Boston Celtics. Das Gästeteam von der US-Ostküste mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat erstmals seit 2010 wieder das NBA-Finale erreicht. Ob der 30-Jährige in der Best-of-seven-Serie eingesetzt wird, ist allerdings noch offen. In den letzten drei Halbfinalspielen gegen die Miami Heat stand Theis nicht mehr auf dem Parkett.