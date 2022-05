Das bringt der Freitag

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher als Zeuge vor «Cum-Ex»-Ausschuss

HAMBURG: Hamburg Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wird am Freitag (ab 14.00 Uhr) vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Bürgerschaft zum «Cum-Ex»-Skandal vernommen. Mit ihm ist ein Mitarbeiter des Finanzamts für Großunternehmen als Zeuge zur 30. Sitzung des PUA geladen. Der Ausschuss soll klären, ob führende SPD-Politiker in der Zeit, als Tschentscher noch Finanzsenator der Hansestadt war, Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelten Warburg Bank genommen haben.

Post-Chef blickt weiter optimistisch auf Geschäfte

BONN: Trotz Rückgängen im Paketgeschäft und schwer abschätzbarer Folgen des Ukraine-Krieges blickt der Chef der Deutschen Post DHL, Frank Appel, weiter optimistisch nach vorn. Man rechne damit, dass man in diesem Jahr wie schon 2021 ein operatives Ergebnis (Ebit) von etwa 8 Milliarden Euro machen werde, sagt der Konzernchef laut einer vorab veröffentlichten Rede, die er am Freitag auf der Hauptversammlung des Bonner Konzerns (10.00 Uhr) halten will.

Adidas stellt Zahlen für erstes Quartal vor

HERZOGENAURACH: Inmitten erheblicher weltwirtschaftlicher Probleme stellt der fränkische Sportartikelhersteller Adidas am Freitag (7.30 Uhr) die Zahlen für das erste Quartal vor. Die Geschäfte der weltweiten Nummer zwei der Branche werden unter anderem von der Corona-Politik auf dem wichtigen chinesischen Markt und vom Krieg in der Ukraine negativ beeinflusst.

Gesellschaft für deutsche Sprache gibt beliebteste Babynamen bekannt

WIESBADEN: Die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht am Freitag (10.30 Uhr) die Rangliste der beliebtesten Babynamen 2021. Seit 1977 geben die Experten jährlich eine Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen bekannt. Zugrunde liegen Daten von mehr als 700 Standesämtern mit insgesamt mehr als einer Million übermittelten Namen, hieß es

Deutscher Astronaut Maurer wird zurück auf der Erde erwartet

CAPE CANAVERAL: Nach rund einem halben Jahr im All soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer am Freitag wieder auf der Erde ankommen. Nach rund 24 Stunden Flug an Bord einer «Crew Dragon»-Kapsel sollen Maurer und drei US-Astronauten am Freitag (gegen 6.43 Uhr MESZ) im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida landen. Am Donnerstag hatte die Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt.

Fuggerei startet Jubiläumsprogramm zum 500-jährigen Bestehen

AUGSBURG: Die Augsburger Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, will in den kommenden Wochen mit einem großen Veranstaltungsprogramm das 500-jährige Bestehen feiern. Am Eröffnungswochenende werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und weitere prominente Politiker in Augsburg erwartet.

Bergwacht zieht Bilanz des Winters - Todesfälle beim Wandern

BAD TÖLZ: Die Bergwacht Bayern will am Freitag (11.00 Uhr) eine Bilanz ihrer Einsätze in der Wintersaison 2021/2022 bekanntgeben. Schon jetzt ist klar, dass es in einigen Regionen ungewöhnlich viele Todesfälle gab - und zwar nicht beim Wintersport oder aufgrund von Lawinenabgängen, sondern beim Wandern. Immer mehr Menschen zieht es auch im Winter zu Fuß in die Berge - und viele verkennen, dass dann andere Gefahren drohen als im Sommer.

Berliner Theatertreffen wird eröffnet

BERLIN: Das Berliner Theatertreffen wird am Freitagabend (19.30 Uhr) eröffnet - erstmals seit drei Jahren wieder mit Publikum. Zum Auftakt wird Christopher Rüpings Inszenierung «Das neue Leben» gezeigt, eine Produktion des Schauspielhauses Bochum. Das Theatertreffen zählt zu den großen Bühnenfestivals. Eine Jury lädt jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Berlin ein. Das Festival läuft bis 22. Mai.

Abstiegskandidat Bielefeld in Bochum mächtig unter Druck

BOCHUM: Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum vorlegen. Die beiden nordrhein-westfälischen Clubs eröffnen am Freitagabend im Ruhrstadion den vorletzten Spieltag der Saison (20.30 Uhr/DAZN). Bielefeld ist Tabellenvorletzter und hat zwei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz.

105. Giro d'Italia startet in Budapest - Buchmann und Kämna dabei

BUDAPEST: Im ungarischen Budapest startet am Freitag der 105. Giro d'Italia. Aus deutscher Sicht hofft Emanuel Buchmann auf eine vordere Platzierung bei der zweitgrößten Radrundfahrt der Welt, nachdem der Tour-Vierte von 2019 in den letzten beiden Jahren durch Stürze und Krankheiten immer wieder zurückgeworfen worden war. Sein Teamkollege Lennard Kämna will indes wie bei der Tour de France 2020 eine Etappe gewinnen.