Das bringt der Freitag

EU-China-Gipfel: EU-Spitzen beraten mit Xi über Ukraine-Konflikt

BRÜSSEL/PEKING: Spitzenvertreter der Europäischen Union kommen an diesem Freitag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zu einem per Videokonferenz organisierten Gipfeltreffen zusammen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollen die chinesische Führung dabei zu einer Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine auffordern und vor den möglichen Konsequenzen einer materiellen Unterstützung des Krieges warnen.

Agrarminister präsentieren Ergebnisse ihrer Beratungen

MAGDEBURG: Wie können Bund und Länder die Herausforderungen in der Landwirtschaft meistern und die Folgen des Kriegs in der Ukraine auf die Nahrungsmittelmärkte abfedern? Am Freitag (13.30 Uhr) wollen die Agrarminister die Ergebnisse ihrer Beratungen vorstellen. Der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz und Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister, Sven Schulze (CDU), erwartete bereits vor Beginn der Gespräche, dass der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen die Diskussion dominieren wird.

Beratungsgremium spricht mit Woelki über Zukunft des Erzbistums

DÜSSELDORF: Erstmals seit der Rückkehr des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki aus einer fünfmonatigen Auszeit kommt am Freitag (17.00 Uhr) der Diözesanpastoralrat zusammen, das wichtigste Beratungsgremium des Kardinals. Bei der zweitägigen Sitzung in Düsseldorf geht es im Kern darum, ob der Diözesanpastoralrat Woelkis Bitte um eine zweite Chance mehrheitlich mitträgt.

Weitere Zeugen in Prozess um Mord in Tankstelle erwartet

BAD KREUZNACH: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Tankstellenmörder von Idar-Oberstein werden an diesem Freitag (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Bad Kreuznach weitere Zeugen erwartet. Unter anderem soll die Lebensgefährtin des 50-jährigen Deutschen aussagen, der wegen Mordes angeklagt ist.

Impfpässe im großen Stil gefälscht? 28-Jähriger vor Gericht

BERLIN: Ein mutmaßlicher Fälscher von Impfausweisen kommt am Freitag (13.00 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Der 28-Jährige soll im großen Stil Fälschungen hergestellt haben. Er hat sich den Ermittlungen zufolge Blankoimpfausweise verschafft und über einen gesondert verfolgten Mittäter Aufkleber für Corona-Impfstoffe aus einem Brandenburger Gesundheitsamt bezogen. 44 Fälschungen habe er verkauft, damit die Käufer eine angeblich erfolgte Impfung vortäuschen konnten, hieß es weiter.

Gedenktafel für Rohwedder soll in Düsseldorf enthüllt werden

DÜSSELDORF: Mehr als 30 Jahre nach der Ermordung von Detlev Karsten Rohwedder soll an diesem Freitag in Düsseldorf eine Gedenktafel für den ehemaligen Präsidenten der Treuhandanstalt vorgestellt werden. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und die Familie Rohwedder wollen die im Boden eingelassene Messingtafel vor seinem ehemaligen Wohnhaus enthüllen, wie die Landesregierung mitteilte. Zu dem Anschlag auf Rohwedder am 1. April 1991 hatte sich die Rote Armee Fraktion (RAF) bekannt. Die Täter sind bis heute unbekannt.

WM-Gruppen werden ausgelost: Kracher und Platzhalter möglich

DOHA: Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Fußball- Nationalmannschaft erfahren an diesem Freitag (18.00 Uhr MESZ) ihre Gegner für die WM 2022 in Katar. Bei der Gruppenauslosung im Kongresszentrum in Doha droht der DFB-Auswahl auch ein harter Gegner. Deutschland wird nur in Topf zwei einsortiert. Mögliche Konstellationen wären eine Gruppe mit Rekord-Weltmeister Brasilien, Polen und Kamerun - aber auch eine mit Gastgeber Katar, Tunesien und dem Sieger des Qualifikationsspiels Neuseeland gegen Costa Rica. Darunter sind noch drei Platzhalter für im Sommer zu absolvierenden Partien.

Auftakt in den Spieltag: Union begrüßt Köln mit Ex-Berliner Baumgart

BERLIN: Mit einem Wiedersehen des einstigen Publikumslieblings Steffen Baumgart und dessen Team des 1. FC Köln beim 1. FC Union Berlin beginnt der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Eisernen wollen mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ihr erstes Saisonziel erreichen und die 40-Punkte-Marke knacken. Im Rennen möglicherweise auch noch um einen internationalen Startrang hoffen die Gäste vom Rhein wiederum auf ihren ersten Sieg im Oberhaus gegen die Unioner.