Das bringt der Freitag

US-Präsident Biden reist weiter nach Polen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden reist am Freitag angesichts des Kriegs in der Ukraine von Brüssel weiter nach Polen. Das genaue Programm für Freitag stand zunächst noch nicht fest. Die US-Regierung hatte aber zuvor angekündigt, Biden plane, in Polen stationierte US-Truppen zu besuchen. Details wurden allerdings nicht genannt. Am Samstag ist unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau geplant.

Bundestag beendet Haushaltswoche

BERLIN: Zum Ende der Haushaltswoche berät der Bundestag an diesem Freitag über die Etats des Arbeits- und Sozialministeriums und des Familienministeriums. Für das Arbeits- und Sozialressort werden wie immer die meisten Ausgaben im Bundeshaushalt veranschlagt. Im Entwurf für dieses Jahr sind es gut 160 Milliarden Euro bei geplanten 457,6 Milliarden Euro Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.

Bundestag stimmt über Gasspeichergesetz ab

BERLIN: Der Bundestag stimmt am Freitagnachmittag über das geplante Gasspeichergesetz ab. Vor allem mit Blick auf den kommenden Winter will die Koalition mit der Gasreserve sicherstellen, dass die Speicher immer ausreichend befüllt sind. Die Vorgaben sollen die Gasversorgung sichern und Preisausschläge eindämmen. Das Gesetz ist auch eine Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine sowie Turbulenzen bei den Gaspreisen. Die Bundesregierung will die Abhängigkeit von russischem Gas verringern.

Flug mit Ukraine-Flüchtlingen aus Moldau in Deutschland erwartet

FRANKFURT/M.: Ein Flugzeug soll am Freitag erstmals Ukraine-Flüchtlinge aus dem Nachbarland Moldau direkt nach Deutschland bringen. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich Rheinland-Pfalz bereiterklärt, die vor dem Krieg in ihrer Heimat Geflohenen nach der Landung am Frankfurter Flughafen aufzunehmen. Der Flug geht auf eine Initiative der Bundesregierung zurück, mit der die Nachbarländer der Ukraine unterstützt werden sollen.

Fridays for Future plant Klimaproteste weltweit und in Deutschland

BERLIN: Weltweit und auch in vielen deutschen Städten sollen an diesem Freitag Klimaproteste unter dem Motto #PeopleNotProfit stattfinden. Die Organisation Fridays for Future ruft dazu auf und fordert «als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine» ein Ende der Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern. Man fordere «ein Ende des Krieges und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland», heißt es bei der Bewegung im Internet. Weltweit sollen nach diesen Angaben mehr als 1000 Veranstaltungen stattfinden - alleine in Deutschland Aktionen in mehr als 300 Städten.

Verkehrsminister beraten über Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

BREMEN/BERLIN: Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten am Freitag über den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Schwerpunkt dürfte die Umsetzung des von der Bundesregierung geplanten günstigeren Tickets für den ÖPNV sein, damit Autofahrer umsteigen. Für 90 Tage soll eine Fahrkarte für 9 Euro pro Monat eingeführt werden. Viele Fragen zur praktischen Umsetzung sind noch offen. Am Mittag (12.00 Uhr) wollen unter anderem die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer, und Bundesverkehrsminister Volker Wissing über die Ergebnisse der Konferenz berichten.

Experten erwarten Stimmungsabsturz im Ifo-Index

MÜNCHEN: Vier Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine veröffentlicht das Ifo-Institut am Freitag (10.00 Uhr) seinen neuen Geschäftsklimaindex. Das Institut befragte dafür 9000 Unternehmen aus Industrie, Handel, Bau- und Dienstleistungsbranche nach ihrer aktuellen Geschäftslage und ihren Erwartungen für das kommende halbe Jahr.

«Gorch Fock» nach Ausbildungstörn wieder im Heimathafen Kiel

KIEL: Das Segelschulschiff der Marine «Gorch Fock» wird am Freitag (10.00 Uhr) von seiner ersten Ausbildungsreise nach langem Werftaufenthalt wieder in seinem Heimathafen Kiel erwartet. Der Dreimaster legte in den vergangenen Monaten umgerechnet fast 15.000 Kilometer zurück. Zuvor war das Schiff jahrelang von Grund auf überholt worden. Die Kosten für die Sanierung stiegen von zunächst geplanten zehn auf 135 Millionen Euro.

Eurojackpot: Gewinn-Obergrenze klettert auf 120 Millionen Euro

MÜNSTER: Zehn Jahre nach der ersten Ziehung im Eurojackpot wird die Lotterie an diesem Freitag (21.00 Uhr) mit veränderten Regeln ausgespielt. Die 18 teilnehmenden Länder haben sich zum Geburtstag auf eine neue Obergrenze geeinigt. Sie liegt nicht mehr wie bislang bei 90 Millionen, sondern bei 120 Millionen Euro.

Kind stirbt bei Unfall - Mordprozess gegen 20-jährigen Autofahrer

AACHEN: Ein junger Autofahrer soll bei einem illegalen Rennen in der Eifel einen Unfall verursacht haben, bei dem eine Achtjährige starb. Vor dem Landgericht Aachen muss sich der 20-Jährige von Freitag (9.00 Uhr) an wegen Mordes verantworten. Ein zweiter, inzwischen 21 Jahre alter Fahrer ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei dem Unfall gab es mehrere Schwerverletzte.

Prozess um tödlichen Maskenpflicht-Streit an Tankstelle geht weiter

BAD KREUZNACH: Der kurz nach Beginn unterbrochene Mordprozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht wird am Freitag (9.00 Uhr) fortgesetzt. Es wird damit gerechnet, dass sich der angeklagte 50-Jährige vor dem Landgericht Bad Kreuznach zu dem Tatvorwurf äußern wird.

Letzter Akt im Drama um mysteriöse Kloster-Millionen - Prozessbeginn

KREFELD: Vor neun Jahren tauchte im altehrwürdigen Kloster Neresheim auf der Schwäbischen Alb ein mysteriöses Millionenvermögen auf. Am Freitag (09.30) muss sich nun in diesem Zusammenhang ein 89-Jähriger in Krefeld vor dem Amtsgericht verantworten - wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in sechsstelliger Höhe.

Fliegen für den Titel: Showdown der Skispringer in Planica

PLANICA: Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi liefern sich beim Skifliegen in Planica ein Duell um den Sieg im Gesamtweltcup. Der Oberstdorfer Geiger liegt vor dem vorletzten Einzelwettkampf der Saison in Slowenien 66 Punkte hinter dem Japaner Kobayashi. Für einen Sieg gibt es pro Wettbewerb 100 Punkte, der 30. erhält noch einen Zähler. In der Qualifikation am Donnerstag belegte Geiger nur den 17. Platz, Kobayashi wurde Elfter. Der Wettkampf an diesem Freitag beginnt um 14.00 Uhr (ARD und Eurosport). Aus dem deutschen Team sind neben Geiger auch Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Andreas Wellinger und Severin Freund dabei.

Deutsche U21 will trotz Personalsorgen Heimsieg gegen Lettland

AACHEN: Deutschlands U21-Nationalmannschaft startet am Freitag mit einem Heimspiel gegen Lettland in die entscheidende Phase der EM-Qualifikation. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo braucht in der Partie in Aachen (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) auf dem Weg zur EM-Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien einen Sieg. Allerdings geht die deutsche Nachwuchs-Mannschaft mit großen Personalsorgen in die Partie, gleich acht Spieler mussten verletzt oder krank absagen. Zwei Wochen nach seiner Wahl erlebt Bernd Neuendorf sein erstes Länderspiel als DFB-Präsident im Stadion.