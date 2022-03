Das bringt der Freitag

Bundestag soll künftige Corona-Schutzregeln beschließen

BERLIN: Die umstrittenen Pläne der Ampel-Koalition für die künftigen Corona-Schutzregeln in Deutschland sollen am Freitag besiegelt werden. Am Vormittag soll der Bundestag (9.00 Uhr) die geplante neue Rechtsgrundlage für Alltagsauflagen beschließen. Kurz danach (12.30 Uhr) soll sich der Bundesrat in einer Sondersitzung abschließend damit befassen.

Kanzler Scholz kommt zum Wahlkampf-Endspurt ins Saarland

NEUNKIRCHEN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Freitag zum Wahlkampf-Endspurt ins Saarland. In Neunkirchen wird er (ab 16.30 Uhr) mit der saarländischen Spitzenkandidatin Anke Rehlinger (SPD) bei einer Kundgebung sprechen. Am 27. März wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt, nach über 20 Jahren CDU-geführter Landesregierung kämpft die SPD Saar für einen Wechsel an der Regierungsspitze.

Bundespräsident beendet erste Amtszeit und beginnt neue Initiative

BERLIN/ALTENBURG: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Freitag offiziell seine erste Amtszeit und bereitet zugleich neue Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre vor. Am Vormittag (ab 10.00 Uhr) empfängt Steinmeier Kommunalpolitiker im Schloss Bellevue und würdigt damit ihre Bedeutung für die Demokratie. Nachmittags reist das Staatsoberhaupt dann nach Altenburg in Thüringen, um dort den Austausch mit Bürgern zu suchen.

Porsche legt Geschäftszahlen für 2021 vor

STUTTGART: Der Autobauer Porsche stellt am Freitag (09.30 Uhr) bei seiner Jahrespressekonferenz in Stuttgart die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Äußern wollen sich der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume und Finanzvorstand Lutz Meschke.

Wie teuer wird S21? Bahn informiert Aufsichtsrat in Sondersitzung

BERLIN/STUTTGART: Die Deutsche Bahn soll am Freitag (15.30 Uhr) ihren Aufsichtsrat über die genauen Mehrkosten beim Großbauprojekt Stuttgart 21 informieren. Ein entsprechender Prüfbericht des Beratungsunternehmens PwC liegt inzwischen vor und soll dem Kontrollgremium in einer Sondersitzung vorgestellt werden. Zuletzt ging es dem Vernehmen nach um eine neuerliche Steigerung der Gesamtkosten von derzeit 8,2 Milliarden auf 9,15 Milliarden Euro.

Drei Kosmonauten fliegen zur Raumstation ISS

BAIKONUR: Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Kriegs starten am Freitag (16.55 Uhr MEZ) drei Kosmonauten zur Raumstation ISS. Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow werden mit einem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben.

85-Jährige in Gebüsch vergewaltigt - Prozess gegen 31-Jährigen

RAVENSBURG: Weil er eine 85-Jährige einen Abhang hinuntergestoßen und sie dort vergewaltigt haben soll, muss sich ein 31-Jähriger von Freitag (8.30 Uhr) an vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten werde neben Vergewaltigung auch versuchter Mord vorgeworfen, teilte das Landgericht Ravensburg mit. Der Mann soll die Seniorin nach der Tat im August 2021 im oberschwäbischen Weingarten lebensgefährlich verletzt im Gebüsch liegen gelassen haben.

Leipzig geht in «Buchmesse-Wochenende» ohne Buchmesse

LEIPZIG: Trotz der erneuten Absage der Leipziger Buchmesse steht Leipzig ein Wochenende mich reichlich Literatur bevor. Am Freitag (12.00 Uhr) beginnt das Buchmesse Pop Up - eine von Verlegern auf eigene Faust organisierte Mini-Messe mit Lesungsprogramm an drei Tagen. Am Samstag steht dann mit «weiter:lesen» noch ein zweites Lesefestival an. Auch diese zweitägige Veranstaltung wurde spontan von Kulturschaffenden nach der Streichung der Leipziger Buchmesse organisiert. Zudem gibt es abseits der Festivals weitere dezentrale Lesungen und Diskussionsrunden.

Fußball-Bundestrainer Flick nominiert ersten Kader im WM-Jahr

FRANKFURT/MAIN: Mit der Nominierung seines ersten Kaders 2022 startet Hansi Flick in das WM-Jahr. Der Bundestrainer verkündet am Freitag das Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für die beiden Testspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam.

Champions League: FC Bayern wartet auf den Viertelfinalgegner

MÜNCHEN: Der FC Bayern München schaut am Freitag (12.00 Uhr) gebannt in die Schweiz. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union werden die Viertelfinal-Paarungen der Champions League ausgelost. Die möglichen Bayern-Gegner sind namhaft, aber unterschiedlich stark.

Corona-Sorgen bei beiden Teams: Bochum empfängt Mönchengladbach

MÖNCHENGLADBACH: Ohne ihre Cheftrainer eröffnen der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach am Freitagabend den 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bochums Coach Thomas Reis und Gladbachs Trainer Adi Hütter fehlen wegen Corona-Infektionen. Im Duell des Tabellenelften mit dem 13. geht es für beide Mannschaften um einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib (20.30 Uhr/DAZN).

Formel 1 gibt wieder Gas - Vettel fehlt in Bahrain

SAKHIR: Die Formel 1 legt wieder los. Rund drei Monate nach dem Saisonfinale von Abu Dhabi steht am Freitag in Bahrain zunächst die offizielle Pressekonferenz (ab 9.30 Uhr MEZ) mit den Fahrern vor dem Auftakt-Grand-Prix an. Unter anderem beginnen Mick Schumacher und Weltmeister Max Verstappen, ehe Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg Rede und Antwort stehen. Hülkenberg ersetzt bei Aston Martin nach einem positiven Corona-Test den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel. Anschließend (13.00 Uhr MEZ) ist das erste Training in Sakhir angesetzt. Das Rennen findet wie gewohnt am Sonntag statt.

Biathleten und Ski-Alpine starten in Saisonfinale

BERLIN: Mit zwei Sprintrennen startet am Freitag das Saisonfinale der Biathleten in Oslo. Am legendären Holmenkollen beginnen die Frauen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann um 13.15 Uhr (ZDF und Eurosport). Eigentlich hätten sie bereits am Donnerstag laufen sollen, aber das Wetter war zu schlecht. Die Männer, bei denen Erik Lesser die letzten drei Rennen seiner Karriere bestreitet, folgen um 15.50 Uhr. Vanessa Hinz fehlt wegen einer Corona-Infektion. Zudem sind die alpinen Ski-Teams im französischen Meribel gefordert, wo der Mixed-Wettbewerb auf dem Programm steht (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Beim Saisonfinale startet das deutsche Team mit einer B-Besetzung.

Hallen-WM in Belgrad ohne große deutsche Medaillenchancen

BELGRAD: Mit den Weltmeisterschaften in Belgrad endet ab diesem Freitag die Hallensaison in der Leichtathletik. Der deutsche Verband ist bis Sonntag mit einem 18-köpfigen Team in der serbischen Hauptstadt dabei, nachdem Sprinterin Tatjana Pinto ihre Teilnahme wegen einer Verletzung abgesagt hat. Die deutschen Athletinnen und Athleten gehen am Wochenende nur mit Außenseiterchancen an den Start.