Das bringt der Freitag

Baerbock in Belgrad - Ukraine-Krieg und EU im Mittelpunkt

PRISTINA/BELGRAD/CHISINAU: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kommt am Freitag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad zusammen. In der Vergangenheit pflegte Vucic traditionell gute Beziehungen zu Russland. Baerbock hatte vor ihrer Abreise gesagt, sie wolle auf dem Westbalkan auch deutlich machen, «dass wir diese Region im Herzen Europas nicht dem Einfluss Moskaus überlassen werden».

G7-Agrarminister beraten über Folgen des Ukraine-Kriegs

BERLIN: Die Agrarminister der sieben großen Industrienationen (G7) beraten am Freitag über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die weltweite Ernährungssicherung. In der Videokonferenz im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft will Minister Cem Özdemir mit seinen Amtskollegen auch erörtern, wie die globalen Märkte offen gehalten und stabilisiert werden können. Es gelte, gemeinsam dafür zu sorgen, dass der «sinnlose Krieg die Lebensmittelversorgung in einigen Teilen der Welt nicht noch weiter verschärft», hatte der Grünen-Politiker vorab erklärt. An der Beratung sollen auch der ukrainische Minister Roman Leschenko und internationale Organisationen teilnehmen.

Chinas Volkskongress endet - Wo steht China im Ukraine-Konflikt?

PEKING: Nach einer Woche endet an diesem Freitag in Peking die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses. Die knapp 3000 Delegierten werden den Erwartungen nach den Wirtschaftskurs der Regierung und den Haushaltsentwurf mit einer starken Steigerung des Militäretats um 7,1 Prozent billigen. Ungeachtet vieler wirtschaftlicher Unsicherheiten auch durch den Ukraine-Krieg strebt die Regierung 5,5 Prozent Wachstum an, was über den Erwartungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) liegt.

Bundesrat entscheidet über Verlängerung der Kurzarbeitergeld-Regeln

BERLIN: Der Bundesrat berät am Freitag (ab 09.30 Uhr) über die coronabedingten Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld. Sie würden eigentlich Ende März auslaufen und sollen nun bis Ende Juni verlängert werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag im Februar bereits verabschiedet. Die Sonderregelungen sehen unter anderem einen vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld und eine Verlängerung der Bezugsdauer von 24 auf 28 Monate vor.

Kultusministerkonferenz in Lübeck endet mit Gespräch mit Lehrern

LÜBECK: Mit einem Gespräch mit den Lehrerverbänden endet am Freitag die Kultusministerkonferenz (KMK) in Lübeck. Ein Thema der Beratungen am Donnerstag war der Lehrkräftebedarf in den kommenden Jahren. Wegen des demografischen Wandels drängen künftig weniger junge Frauen und Männer auf den Arbeitsmarkt. Nach Überzeugung der KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) müssen die Bundesländer das Problem des Lehrkräftenachwuchses gemeinsam angehen.

Auftritt von Ministerin Spiegel vor Untersuchungsausschuss geplant

MAINZ: Der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz will an diesem Freitag mit einer Befragung von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (19.30 Uhr) seine Arbeit fortsetzen. Die Grünen-Politikerin war zur Zeit der Flutkatastrophe im vergangenen Juli Umweltministerin und stellvertretende Regierungschefin in Rheinland-Pfalz.

Inflation im Februar bei 5,1 Prozent - Statistikamt nennt Details

WIESBADEN: Im Februar hat die Inflation in Deutschland wieder die Marke von fünf Prozent überschritten. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes von Anfang März legten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,1 Prozent zu. Verantwortlich dafür war vor allem der enorme Preisanstieg bei Energie. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate im Februar gibt die Wiesbadener Behörde am Freitag (8.00 Uhr) bekannt. Im Januar hatte die Inflationsrate bei 4,9 Prozent gelegen.

Deutscher Fußball-Bund wählt in Bonn wieder neuen Präsidenten

BONN: Der Deutsche Fußball-Bund wählt am Freitag (ab 10.15 Uhr) einen neuen Präsidenten. Zur Wahl für die Delegierten im World Conference Center in Bonn stehen Bernd Neuendorf (60) als Kandidat des Amateurlagers und Peter Peters (59), der vom Profifußball unterstützt wird. Besetzt werden auch weitere Positionen im Präsidium, unter anderem ein neuer Schatzmeister wird bestimmt. Gewählt werden muss, weil Fritz Keller im Mai 2021 nach einem Streit im Präsidium zurücktreten musste.

Erste Durchgänge bei der Skiflug-WM - Biathlon-Frauen in Estland

VIKERSUND: Bei der Skiflug-Weltmeisterschaft im norwegischen Vikersund wird es ernst. Am Freitag (16.30 Uhr/ARD) stehen auf der größten Anlage der Welt die ersten zwei von insgesamt vier Wertungsdurchgängen im Einzel an. Titelverteidiger Karl Geiger ist einer der Goldkandidaten. Beim Biathlon-Weltcup in Estland steht der Frauen-Sprint auf dem Programm. Für die deutschen Skijägerinnen um Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann geht es darum, Punkte für die Teilnahme am Massenstart zu sammeln. Die alpinen Skirennfahrerinnen sind in Schweden unterwegs. Die einzige deutsche Riesenslalom-Starterin Marlene Schmotz ist nur Außenseiterin.