Das bringt der Freitag

Länder lockern Corona-Maßnahmen - wieder öfter 3G statt 2G

BERLIN: Nach monatelangen Corona-Beschränkungen fallen in Deutschland ab Freitag weitere Maßnahmen weg. In der Gastronomie und Hotellerie gilt künftig die 3G-Regel, nach der auch Ungeimpfte mit negativem Test zum Beispiel ins Lokal gehen dürfen. Auch Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen - dort gilt die 2G-Plus-Regel. Es sind also nur Genesene und Geimpfte mit Test oder mit dritter Impfung zugelassen. Ab dem 20. März sollen «alle tiefgreifenderen» Maßnahmen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Sogenannte Basisschutzmaßnahmen, wie die Maskenpflicht in Innenräumen sollen aber bestehen bleiben.

Bürgermeister europäischer Hauptstädte beraten über Ukraine-Hilfe

PARIS/WARSCHAU: Bürgermeister etlicher europäischer Hauptstädte wollen am Freitag in Warschau über humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine beraten. Auf Initiative der Bürgermeister von Warschau, Rafal Trzaskowski, und Paris, Anne Hidalgo, kämen die Rathauschefs unter anderem aus Prag, Bratislava, Budapest, Tirana, Vilnius, Brüssel und Amsterdam zusammen, teilte die Stadt Paris mit. Es gehe darum, eng zusammenzuarbeiten und sich mit ukrainischen Bürgermeistern auszutauschen. Paris habe nach Gesprächen mit der ukrainischen Botschaft und Einwohnern bereits Vorbereitungen zur Unterbringung und Beratung ukrainischer Flüchtlinge sowie eine zentrale Anlaufstelle geschaffen.

Klausur der CDU-Spitze über Ukraine-Krieg und Parteiprogramm

ST. INGBERT: Die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Neuaufstellung der Partei in der Opposition sind Hauptthemen von Beratungen des CDU-Bundesvorstands im saarländischen St. Ingbert. Bei einer am Freitag (1530) beginnenden Klausurtagung wird es nach Angaben aus Parteikreisen um den russischen Überfall auf die Ukraine und dessen Folgen vor allem für die Sicherheits- und Energiepolitik in Deutschland gehen.

Genehmigung für Tesla-Fabrik in Brandenburg wird erwartet

POTSDAM/GRÜNHEIDE: Rund acht Monate nach dem ursprünglich geplanten Produktionsstart der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin wird die Genehmigung des Landes Brandenburg am Freitag erwartet. Die Brandenburger Staatskanzlei hat zu einer Pressekonferenz (15.30 Uhr) unter anderem mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nach Potsdam eingeladen. Dort solle über das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für die Elektroauto- und die Batteriefabrik informiert werden. Das Verfahren stand laut Staatskanzlei am Donnerstag kurz vor Abschluss.

Biden empfängt finnischen Präsidenten im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag Finnlands Präsidenten Sauli Niinistö im Weißen Haus in Washington. Das kündigte die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Jen Psaki, am Donnerstag an. Psaki sagte, die beiden hätten zuletzt Mitte Dezember und Mitte Januar telefoniert. Thema ihres Treffens sei unter anderem die Beziehung beider Länder im Verteidigungsbereich, die sehr stark sei und die enge Partnerschaft Finnlands mit der Nato ergänze. Im Zentrum des Treffens dürfte der russische Angriff auf die Ukraine stehen.

Hunderte Radiosender spielen Freitagmorgen «Give Peace A Chance»

BERLIN: Eine internationale Rundfunk-Aktion als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg: Am Freitagmorgen (8.45 Uhr) wollen Radiosender europaweit zur selben Zeit denselben Song spielen - und zwar «Give Peace A Chance» von John Lennon. «An der Aktion beteiligen sich allein in Deutschland mehr als 200 Programme aus allen Senderfamilien und aller Genres», hieß es vorab von der ARD.

Biathleten starten in Finnland - Skispringer und Alpine in Norwegen

KONTIOLAHTI/OSLO: Die deutschen Biathleten wollen sich im ersten Wettbewerb nach den Olympischen Winterspielen im Vergleich zum Abschneiden in China steigern. In der Staffel im finnischen Kontiolahti soll an diesem Freitag mehr als der vierte Platz von Peking herauskommen. Die Skispringerinnen und Skispringer sind derweil in Norwegen gefordert. In Oslo steht das zweite Mixed-Springen des Weltcup-Winters auf dem Programm.

FC Augsburg hofft auf wichtigen Erfolg im Abstiegskampf

AUGSBURG: Der FC Augsburg will sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Luft verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl tritt dabei am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld an. Gewinnt der Tabellen-15. aus Augsburg, zieht er an den Ostwestfalen in der Tabelle vorbei. «Wir wissen alle, worum es geht und dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen müssen, um sie in der Tabelle zu überholen», sagte Weinzierl zur Bedeutung der Partie. Zuversicht können die Augsburger aus der Statistik ziehen: In sieben Pflichtspielen reichte es für Bielefeld nur zweimal zu einem Punktgewinn gegen die Fuggerstädter.

Olympiasieger Zverev eröffnet Davis-Cup-Duell in Brasilien

RIO DE JANEIRO: Olympiasieger Alexander Zverev eröffnet am Freitag die Davis-Cup-Partie zwischen Brasilien und Deutschland. Die deutsche Nummer eins trifft im Auftakteinzel ab 20.00 Uhr deutscher Zeit auf den Brasilianer Thiago Wild. Danach stehen sich Jan-Lennard Struff und die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro gegenüber. Am Samstag folgen dann das Doppel und zwei weitere Einzel des Erstrundenduells. Zverev hatte sich erst kurzfristig entschieden, in Rio de Janeiro dabei zu sein. Im vergangenen Jahr erreichte das deutsche Team ohne den 24-Jährigen das Halbfinale.