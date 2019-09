Das bringt der Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.19

Ringen um Klimaschutz: Weiteres Spitzentreffen von Union und SPD

BERLIN (dpa) - Die Gespräche über das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gehen in die entscheidende Phase.

Eine Woche vor der Sitzung des Klimakabinetts kommen die Spitzen von Union und SPD am Freitagabend zu einem weiteren Arbeitstreffen in Berlin zusammen. Am 20. September will das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein großes Maßnahmenpaket vorlegen.

Abschluss der Haushaltswoche im Bundestag

BERLIN (dpa) - Im Bundestag endet am Freitag die Haushaltswoche.

Zu Beginn der Sitzung (09.00 Uhr) diskutieren die Abgeordneten den Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Es ist der größte Einzelposten: Mit 148,56 Milliarden Euro macht er rund 41 Prozent des Bundeshaushalts aus. Anschließend steht der Etat des Gesundheitsministeriums auf der Agenda.

Finanzminister beraten über Eurozonenbudget und Transparenz

HELSINKI (dpa) - Die Euro-Finanzminister beraten am Freitag (8.30 Uhr) in Helsinki über das umstrittene Eurozonenbudget und Kritik an mangelnder Transparenz ihrer Treffen hinter verschlossenen Türen.

Die EU-Bürgerbeauftragte hatte zuletzt kritisiert, dass die Zusammenkünfte der Euro-Finanzminister sowie dazugehörige Vorbereitungstreffen wenig transparent seien. Zudem könnte in Helsinki auch die künftige Wirtschaftspolitik des hoch verschuldeten Euro-Staats Italien zur Sprache kommen.

Greta Thunberg will vor Weißem Haus demonstrieren

WASHINGTON (dpa) - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg will am Freitag (17.00 Uhr) vor dem Weißen Haus in Washington demonstrieren.

Die 16-Jährige ist seit Ende August in den USA. Dort will sie an einer Reihe von Terminen teilnehmen, unter anderem am Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York und später am UN-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs.

Steinmeier eröffnet Grundschulkongress

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In Frankfurt wird am Freitag (11.00 Uhr) der Bundesgrundschulkongress eröffnet.

Im Mittelpunkt der Festveranstaltung in der Paulskirche steht eine Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Anlass ist ein Doppeljubiläum: Seit 100 Jahren gibt es Grundschulen in Deutschland, seit 50 Jahren den dazugehörigen Fachverband.

Organspendeskandal - Muss freigesprochener Arzt entschädigt werden?

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Steht dem im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochenen Arzt Schadenersatz in Millionenhöhe zu?

In dem Zivilverfahren dazu will das Landgericht Braunschweig am Freitag (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Der Mediziner verlangt gut 1,2 Millionen Euro vom Land Niedersachsen - etwa als Ausgleich für seinen Verdienstausfall.

Streit um Elch vor Gericht - Jagd-Reisender will Geld zurück

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Um einen Jäger aus dem Kreis Steinfurt im Norden von Nordrhein-Westfalen und einen Elch in Weißrussland geht es am Freitag (11.00 Uhr) in einem Prozess am Amtsgericht Mönchengladbach.

Der Jäger verklagt einen Veranstalter für Jagdreisen auf Schadenersatz für einen nach seiner Meinung nach nicht geschossenen Elch. Das Reiseunternehmen hatte sich nach Angaben des Gerichts verpflichtet, dem Kläger und einem weiteren Jäger die Chance zu bieten, einen Elch zu erlegen.

Vermieter vergiftet - Mutmaßlicher Mörder und Mitwisser vor Gericht

LÜBECK (dpa) - Ein 23-Jähriger soll seinen Vermieter mit dem Pflanzengift E 605 umgebracht haben. Er muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Lübecker Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Mitte Februar das Pflanzengift in eine Alkoholflasche des Vermieters gefüllt und diese in dessen Wohnzimmer zurückgestellt zu haben.

Volleyballer bestreiten EM-Auftakt gegen Serbien

BRÜSSEL (dpa) - Die deutschen Volleyballer beginnen bei der EM ihre Medaillenmission.

Der Vize-Europameister von 2017 bestreitet am Freitag (15.00 Uhr/Sport1+) in Brüssel seine schwere Auftaktpartie in der Gruppe B. Auf die Nationalmannschaft des italienischen Trainers Andrea Giani wartet der Europameister von 2011, Serbien.

Deutsche Eishockey Liga läutet 26. Saison ein

DÜSSELDORF (dpa) - Am Freitag startet die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in die neue Saison. Top-Favoriten auf den Titel sind erneut Meister Adler Mannheim und Vize-Champion EHC Red Bull München.

Außenseiterchancen werden den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG eingeräumt. Die Top-Begegnung des ersten Spieltags ist am Freitag das bayerische Derby Augsburger Panther gegen München (19.30 Uhr).

Fortuna Düsseldorf empfängt am Freitagabend VfL Wolfsburg

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf eröffnet am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr) den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Die Niedersachsen sind in dieser Saison noch ungeschlagen, die Fortuna verlor zuletzt zweimal gegen Leverkusen und in Frankfurt.