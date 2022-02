Das bringt der Freitag

Statistiker geben Details zu Staatshaushalt und Konjunktur bekannt

WIESBADEN: Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr erneut tiefe Löcher in den Staatshaushalt gerissen und den Wirtschaftsaufschwung zum Jahresende abgewürgt. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gab der Fiskus 153,86 Milliarden Euro mehr aus, als er einnahm. Das war in absoluten Zahlen das zweithöchste Defizit seit der Wiedervereinigung. Details zum Staatshaushalt 2021 und der Konjunkturentwicklung im vierten Quartal des vergangenen Jahres gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (08.00 Uhr) bekannt.

CSU-Vorstand will Mayer zum neuen Generalsekretär wählen

MÜNCHEN: Nach der Ernennung von Markus Blume zum neuen bayerischen Wissenschaftsminister will der CSU-Vorstand den Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer zum Generalsekretär wählen. Parteichef Markus Söder hatte den aus dem tiefbayerischen Altötting stammenden Mayer am Mittwoch selbst als Nachfolger Blumes vorgeschlagen, die Wahl an diesem Freitag gilt als reine Formsache. Wegen der Pandemie findet die Sitzung (10.00 Uhr) als Videoschalte statt.

Tarifverhandlungen für Sozial- und Erziehungsdienst gehen weiter

POTSDAM: Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln am Freitag über die Einkommen von Kita-Erzieherinnen und -Erziehern sowie von Angehörigen anderer sozialer Berufe (11.00 Uhr). Mit der Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst im kommunalen Bereich werden Gespräche wieder aufgenommen, die pandemiebedingt im März 2020 unterbrochen worden waren. Betroffen sind rund 330.000 Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaften Verdi und dbb verlangen vor allem Verbesserungen bei der Eingruppierung der Beschäftigten.

Syrer soll Anschlag auf Synagoge geplant haben - Prozess beginnt

HAGEN: Vor dem Hagener Landgericht beginnt am Freitag (9.30 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Synagoge in der Stadt in NRW. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft einem heute 17 Jahre alten Syrer die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Der Jugendliche war im September 2021 festgenommen worden. Sprengstoff oder Material zur Herstellung von Sprengsätzen sollen bei ihm später zwar nicht gefunden worden sein. Die Ermittler sollen jedoch umfangreichen Chatverkehr bei Telegram ausgewertet haben, in dem der Angeklagte von einem Mann namens Abu Harb Anleitungen zum Bombenbau erhalten haben soll.

Chemiekonzern BASF legt Jahreszahlen für 2021 vor

LUDWIGSHAFEN: Der Chemiekonzern BASF legt am Freitag im pfälzischen Ludwigshafen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Unternehmenschef Martin Brudermüller und Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel erläutern die Ergebnisse bei einer Online-Konferenz (9.30 Uhr). Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns liefen dank einer starken Nachfrage und höherer Preise zuletzt rund. Für das Gesamtjahr erwartete das Unternehmen jüngst einen Umsatz zwischen 76 Milliarden und 78 Milliarden Euro. Zuvor war BASF von Erlösen zwischen 74 Milliarden bis 77 Milliarden Euro ausgegangen.

Erneuter Tiefstand bei Verkehrstoten? - Statistik für 2021

WIESBADEN: Im Jahr 2020 sind in Deutschland so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Hauptgrund: der zurückgegangene Verkehr infolge der Corona-Pandemie. Fürs vergangene Jahr zeichnet sich ein neuer Tiefststand ab, wie das Statistische Bundesamt in einer Prognose im Dezember mitteilte. Am Freitag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Bundesamt nun die Zahlen für 2021. 2020 waren bundesweit 2719 Verkehrstote gezählt worden.

Gericht urteilt über die Münchner «Schützenliesl»

MÜNCHEN: Das Landgericht München I verkündet am Freitag (10.00 Uhr) ein Urteil in einem Rechtsstreit über die Markenrechte an der «Schützenliesl». Die Brauerei Münchner Kindl will die Frauenfigur für ihr Bier verwenden, um eine mehr als 100 Jahre alte Tradition fortzuführen. Die Inhaber haben deshalb einen Wirt verklagt. Dieser hatte sich die Markenrechte schon 2016 eintragen lassen, um mit der «Schützenliesl» ein Festzelt auf der Oidn Wiesn - dem Nostalgie-Teil des Oktoberfestes - zu schmücken. Dazu kam es aber noch nicht, unter anderem weil der Gastronom nach Gerichtsangaben bislang keinen Erfolg hatte mit seiner Bewerbung für ein entsprechendes Zelt.

Prozess gegen Deutsche um tödlichen Unfall auf Gardasee geht weiter

BRESCIA: Im Prozess gegen zwei Deutsche um einen tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Italien verhandelt das Gericht in Brescia an diesem Freitag weiter. Neben Aussagen von Sachverständigen der Verteidigung wurde auch die Befragung der beiden Münchner Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Deutschen unter anderem fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung vor. Am späten Abend des 19. Juni 2021 war das Motorboot der beiden Männer auf dem See in Norditalien mit dem Holzboot eines italienischen Paares zusammengeprallt. Dieses starb bei der Kollision.

Urteil im Missbrauchsprozess gegen katholischen Priester

KÖLN: In einem Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester vor dem Landgericht Köln wird am Freitag (10.30 Uhr) das Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre Haft gegen ihn gefordert, die Verteidigung maximal acht Jahre. Dem heute 70-Jährigen werden 118 Tatvorwürfe zur Last gelegt. Er soll über viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Das jüngste Opfer war demnach ein neun Jahre altes Mädchen. Der Priester zwang Kinder laut Anklage zum Geschlechtsverkehr, zu Oralsex und zu vielen anderen sexuellen Handlungen.

Urteil gegen Polizisten in Münchner Drogenskandal erwartet

MÜNCHEN: Im Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei werden am Freitag (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Angeklagte, ein 28-jähriger Polizist, hatte beim Prozessauftakt am Amtsgericht München Anfang Februar unter Tränen ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, Kokain gekauft und konsumiert sowie an Kollegen weitergegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem inzwischen suspendierten Beamten vor, er habe sich Kokain auf die Polizeiwache und zum Dienst auf das Oktoberfest liefern lassen.

UEFA-Exekutivkomitee berät Folgen der Ukraine-Krise

NYON: Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA berät am Freitag (ab 10.00 Uhr) die Folgen der Ukraine-Krise. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der Beschluss zur Verlegung des Champions-League-Finales aus dem russischen St. Petersburg fallen. Eine Entscheidung über einen Ersatzort wird am Freitag aber noch nicht erwartet. Das Endspiel ist bislang noch für den 28. Mai in der WM-Arena in der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin vorgesehen.

Deutsche Basketballer vor schwerer Hürde in Israel

TEL AVIV-JAFFA: Die deutschen Basketballer sind in der WM-Qualifikation am Freitag (13.30 Uhr) in Israel gefordert. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft in Tel Aviv auf die bislang noch ungeschlagenen Gastgeber. Dabei muss Deutschland erneut auf seine besten Spieler verzichten, die entweder in der NBA oder in der Euroleague beschäftigt sind. Drei Tage später kommt es in Heidelberg zum nächsten Duell mit den Israelis. Dann hofft Herbert, den einen oder anderen Spieler von Alba Berlin oder Bayern München dabei zu haben. Deutschland ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 gestartet.

VfB Stuttgart hofft im Abstiegskampf auf Erfolg in Hoffenheim

SINSHEIM: Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart steht vor dem Baden-Württemberg-Duell der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim unter großem Druck. Nach acht Spielen ohne Sieg braucht der Tabellen-17. am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Sinsheim ein Erfolgserlebnis, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht noch größer werden zu lassen. Mit bisher 19 Punkten stehen die Schwaben drei Zähler hinter dem Relegationsplatz.