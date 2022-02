Das bringt der Freitag

Bundestag will Sonderregeln für Kurzarbeitergeld verlängern

BERLIN: Die Ampelkoalition will an diesem Freitag im Bundestag die pandemiebedingten Sonderregeln für die Kurzarbeit bis 30. Juni verlängern. Im Plenum stehen die zweite und dritte Lesung an. Betroffen sind etwa Zugangserleichterungen für Kurzarbeit sowie erhöhte Sätze bei längerer Kurzarbeit. Zuvor debattiert das Plenum über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion gegen die Explosion bei den Energiepreisen. Erstmals beraten die Abgeordneten außerdem über das Gesetz für den geplanten Heizkostenzuschuss.

Chef von Bundesamt kommt in Untersuchungsausschuss Flut

MAINZ: Der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, und zwei seiner leitenden Beschäftigten werden an diesem Freitag (9.30 Uhr) vor dem Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz erwartet. Die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags haben zudem Thomas Mitschke von der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung geladen. Thema ist die Flutkatastrophe mit 134 Toten im Ahrtal vom Juli 2021 sowie die Frage, warum nicht rechtzeitig gewarnt und evakuiert wurde.

Autobauer Renault legt Geschäftszahlen vor

BOULOGNE-BILLANCOURT: Der französische Autobauer Renault legt am Freitag (08.00 Uhr) in Boulogne-Billancourt bei Paris seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Nach einem Rekordverlust in der Corona-Krise kam der Hersteller mit seinem Sparprogramm zuletzt gut voran. Im ersten Halbjahr 2021 schrieb das Unternehmen bereits wieder schwarze Zahlen, der Umsatz legte kräftig zu. Wegen Lieferproblemen bei Elektronikbauteilen konnte Renault 2021 aber rund 500.000 Autos nicht bauen wie geplant.

Karlsruher Sonnenbad startet in Freibad-Saison

KARLSRUHE: «Frisch auf, frisch auf ins Sonnenbad» - zu den Klängen des Badnerlieds starten an diesem Freitag (10.00 Uhr) die Karlsruher die Freibad-Saison. Das Sonnenbad am Rheinhafen meldet sich nach Angaben der städtischen Bädergesellschaft damit erneut als erstes Freibad in Deutschland aus der Winterpause zurück. Jedem Wetter und nun auch Corona zum Trotz kann bei einer Wassertemperatur um die 28 Grad geplanscht und geschwommen werden. Zum Start werden neben Karlsruher Stammgästen auch Fans von weit her erwartet.

Letzte Biathlon-Rennen bei Olympia - IOC-Chef Bach zieht Bilanz

PEKING: Mit den Massenstart-Rennen enden an diesem Freitag bei den Olympischen Winterspielen in China die Biathlon-Wettbewerbe. Zunächst starten um 8.00 Uhr die Damen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, dann folgen um 10.00 Uhr die Herren. Die Eisschnellläufer ermitteln den Olympiasieger über 1000 Meter. Zudem zieht IOC-Präsident Thomas Bach am drittletzten Tag auf einer Pressekonferenz Bilanz. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wird aus ihrer Sicht ein Fazit der umstrittenen Spiele abgeben.

Leverkusen in Mainz: Beste Offensive fordert stärkste Defensive

MAINZ: Zum Auftakt des 23. Spieltages in der Fußball-Bundesliga will Bayer Leverkusen im Gastspiel beim FSV Mainz 05 die Serie von vier Siegen nacheinander fortsetzen. Mit einem weiteren Erfolg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) würde die Werkself der Qualifikation für die Champions League noch einen Schritt näherkommen. Allerdings bekommt es die derzeit beste Offensivmannschaft mit der stärksten Defensive der Liga zu tun.

Mercedes stellt den neuen Silberpfeil vor - Erster Hamilton-Auftritt

SILVERSTONE: Das deutsche Formel-1-Team Mercedes stellt an diesem Freitag den neuen Silberpfeil vor. Bei der Online-Präsentation ab 10.00 Uhr MEZ wird es auch zum ersten öffentlichen Auftritt von Rekordweltmeister Lewis Hamilton seit längerer Zeit kommen. Der mittlerweile 37 Jahre alte siebenmalige Champion hatte sich nach dem bitter verlorenen Finale Mitte Dezember und dem Ritterschlag wenige Tage später wochenlang zurückgezogen und erst jüngst per sozialer Netzwerke zurückgemeldet.