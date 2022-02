Das bringt der Freitag

Kanzler Scholz zu Antrittsbesuch im Bundesrat

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz stattet dem Bundesrat am Freitag (09.30 Uhr) seinen offiziellen Antrittsbesuch ab. Er wird zum Auftakt der Sitzung der Länderkammer eine Rede halten. Zur Bundesratssitzung im vergangenen Dezember gleich nach seiner Wahl hatte der Sozialdemokrat wegen einer Auslandsreise nicht kommen können. Auf der Tagesordnung der Länderkammer steht auch der erste Gesetzentwurf der neuen Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP - der umstrittene Nachtragshaushalt 2021. Mit ihm werden 60 Milliarden Euro umgeschichtet, die als Kredite bereits genehmigt waren, im vergangenen Jahr aber nicht mehr gebraucht wurden.

Nahostreise - Baerbock besucht Flüchtlingslager in Jordanien

AMMAN: Außenministerin Annalena Baerbock will bei ihrer Nahostreise am Freitag ein Flüchtlingslager in Jordanien besuchen. Das Camp Talbieh wird unter anderem mit deutschen Geldern unterstützt, steht aber eher selten im Fokus der Aufmerksamkeit. Nach UN-Angaben wurde es für palästinensische Flüchtlinge und andere im Zuge des Sechstagekrieges Vertriebene errichtet. Jordaniens Nachbarland Israel hatte im dem Krieg 1967 unter anderem den Gazastreifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert.

Karlsruhe veröffentlicht Eil-Entscheidung zur Pflege-Impfpflicht

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht an diesem Freitag seine Entscheidung über einen Eilantrag gegen das Gesetz zur Corona-Impfpflicht in Kliniken und in der Pflege. Damit könnte es sein, dass die Bestimmungen vorläufig bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Kraft gesetzt werden. Zuletzt waren 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern gegen die Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal in Karlsruhe eingegangen. Die Impfpflicht gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen und war am 10. Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden.

Inflation im Januar bei 4,9 Prozent - Statistikamt nennt Details

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland ist zu Jahresbeginn unerwartet hoch geblieben. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes von Ende Januar legten die Verbraucherpreise im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent zu. Ökonomen hatten einen geringeren Anstieg von 4,4 Prozent erwartet. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate im Januar gibt die Wiesbadener Behörde am Freitag (8.00 Uhr) bekannt. Im Dezember 2021 hatte die Rate bei 5,3 Prozent gelegen. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor.

Prozess um Juwelendiebstahl in Dresden - Erste Zeugen geladen

DRESDEN/BERLIN: Der Prozess um den Diebstahl kostbarer historischer Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden soll am Freitag (09.45 Uhr) in die Beweisaufnahme gehen. Für den zweiten Verhandlungstag am Landgericht sind nach Angaben eines Sprechers die ersten Zeugen geladen. Dabei handele es sich um drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vom Zwinger gegenüber dem Residenzschloss, in der sich das berühmte Schatzkammermuseum befindet. Möglich sei, dass die Richter vor deren Befragung ihre Beschlüsse zu zwei noch offenen Anträgen der Verteidigung vom Auftakt verkünden.

Festivalbetrieb der Berlinale geht am Freitag los

BERLIN: Nach der geplanten Eröffnung der Berlinale soll am Freitag dann der richtige Festivalbetrieb beginnen. Im Wettbewerb stellt unter anderem der österreichische Regisseur Ulrich Seidl seinen neuen Film vor. «Rimini» erzählt von einem Schlagersänger. Gezeigt werden auch «Robe of Gems» über den mexikanischen Drogenkrieg und «Die Linie» von Ursula Meier, eine Mutter-Tochter-Geschichte. Angesichts der Infektionszahlen mit dem Coronavirus gelten diesmal bei der Berlinale besondere Auflagen.

Schauspielerin Iris Berben erhält Orden wider den tierischen Ernst

AACHEN: Schauspielerin Iris Beben (71) erhält am Freitag (13.45 Uhr) in Aachen den Orden wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins (AKV). Die Lobrede hält ihr Vorgänger im Ritter-Amt, der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Ex-CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet. Wegen der Corona-Pandemie wird die Verleihung in einem weitgehend leeren Saal für das Fernsehen aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird die Verleihung am Montag (14. Februar) um 20.15 Uhr in der ARD.

Prozess um Tod eines Babys - Urteil gegen Vater erwartet

HAMBURG: Im Hamburger Prozess um den Tod eines Babys gegen den Vater wird am Freitag (13.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Anklage wirft dem 30-Jährigen vor, das Mädchen am 15. Mai 2021 durch heftiges Schütteln und Gewalt gegen den Kopf so verletzt zu haben, dass es einige Tage später im Alter von nur zwölf Wochen starb. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen Totschlags gefordert.

Landgericht Limburg verhandelt erneut LKW-Attacke

LIMBURG: Die Lkw-Attacke in der Innenstadt von Limburg mit mehreren Verletzten beschäftigt ein weiteres Mal die Justiz. Das Landgericht Limburg verhandelt am Freitag (9.00 Uhr) erneut gegen einen Mann, der einen Lastwagen im Oktober 2019 absichtlich in stehende Autos gefahren haben soll. Nötig ist der zweite Prozess, weil der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil des Landgerichts nach einer Überprüfung teilweise aufhob.

Deutsches Olympia-Gold im Skeleton möglich - Chancen im Biathlon

PEKING: Mit der großen Hoffnung auf Gold im Skeleton geht das deutsche Olympia-Team bei den Winterspielen in China in diesen Freitag. Der führende Christopher Grotheer liegt vor dem dritten und entscheidenden vierten Lauf (14.55 Uhr) schon klar vorn, Axel Jungk ist Zweiter. Nach dem Olympiasieg von Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer starten die deutschen Biathletinnen auch aussichtsreich in das Sprintrennen (10.00 Uhr). Insgesamt fallen sieben Entscheidungen, darunter auch im Super-G der alpinen Ski-Rennfahrerinnen (4.00 Uhr).

RB Leipzig und 1. FC Köln im Duell um Platz vier

LEIPZIG: Die Qualifikation für die Champions League bleibt trotz der indiskutablen Hinrunde das erklärte Saisonziel von RB Leipzig. Im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/DAZN) könnten die Sachsen erstmals in dieser Saison wenigstens vorübergehend auf den vierten Platz klettern. Gleiches trifft aber auch auf die Kölner zu, die seit drei Bundesliga-Partien gegen RB ohne Niederlage sind.