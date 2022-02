Das bringt der Freitag

Olympische Winterspiele in Peking werden eröffnet

PEKING: Die 24. Olympischen Winterspiele werden an diesem Freitag (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Peking offiziell eröffnet. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden rund 2900 Sportler aus 91 Nationen teilnehmen. Bis zum 20. Februar werden bei der Rekordzahl von 109 Entscheidungen Medaillen vergeben.

Putin und Xi Jinping treffen sich zu Gipfel in Peking

PEKING: Vor dem Hintergrund der Spannungen im Ukraine-Konflikt kommt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Es wurde erwartet, dass beide Staatsoberhäupter den Schulterschluss üben werden. China unterstützt Russland in der Krise, will auch die russischen Sicherheitsinteressen gewahrt sehen und lehnt eine Ausweitung militärischer Blöcke wie der Nato ab.

Hass im Netz: EU-Minister tauschen sich mit Google und Facebook aus

LILLE: Angesichts zunehmender Online-Aggressivität beraten die Justizminister der EU-Staaten am Freitag (09.00 Uhr) über Hassrede und Hassverbrechen im Internet. Zu dem informellen Treffen im nordfranzösischen Lille werden auch Vertreter von Facebook und Google erwartet. In Deutschland steht vor allem Telegram im Fokus der Kritik, weil sich über den Kommunikationsdienst teils radikale Gegner der Corona-Politik organisieren.

Finanzminister Lindner besucht italienischen Kollegen in Rom

ROM: Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt an diesem Freitag zu einem Besuch nach Rom. Dort wird der FDP-Politiker am Nachmittag seinen italienischen Amtskollegen Daniele Franco treffen. Neben dem Treffen mit Franco seien weitere Termine und ein Pressegespräch geplant. Dabei wollen die Italiener Lindner ihre Maßnahmen zum Kampf gegen die Kriminalität im Finanzwesen vorstellen, wie es hieß.

Gedenkfeier und Schweigeminute nach Polizistenmord in der Pfalz

KUSEL: Mit einer bundesweiten Schweigeminute und einer internen Trauerfeier der Polizei wird am Freitag (10.00 Uhr) der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. Zu der nicht-öffentlichen Trauerfeier im pfälzischen Kusel werden neben Angehörigen und Kollegen der getöteten Beamten auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landesinnenminister Roger Lewentz (beide SPD) erwartet. Eine offizielle Trauerfeier ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

18-Jähriger erstochen - 17-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

KÖLN: Ein 17-jähriger Jugendlicher steht von Freitag an (09.15 Uhr) wegen Mordes vor dem Landgericht Köln. Er soll im vergangenen Sommer auf der Partymeile Zülpicher Straße einen 18-Jährigen erstochen haben. Der Prozess findet nach Angaben eines Gerichtssprechers unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Hertha BSC will gegen Bochum ersten Heimsieg im Jahr 2022

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC will gegen den bislang auswärtsschwachen VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) seinen ersten Heimsieg des Jahres einfahren. Nach fünf Bundesliga-Spielen mit nur einem Sieg müssen die Berliner wieder in die Spur kommen. Das Team steht auf Platz 13, nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Bochum liegt mit zwei Punkten mehr auf Platz elf.