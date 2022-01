Das bringt der Freitag

Bundestag will über neues Irak-Mandat entscheiden

BERLIN: Der Bundestag will an diesem Freitag über eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten im Irak um weitere neun Monate entscheiden. Die Abgeordneten sollen über einen entsprechenden Antrag der Bundesregierung namentlich abstimmen. Das Bundeskabinett hatte ein neues Mandat bereits beschlossen.

Grüne beginnen Online-Parteitag

BERLIN: Die Grünen kommen an diesem Freitag (17.00 Uhr) zu einem digitalen Parteitag zusammen. Mehrere Hundert Delegierte nehmen online teil. Im Berliner Velodrom findet sich ein kleinerer Kreis an Spitzenpolitikern der Partei zusammen. Am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung wollen die Grünen ihre scheidenden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck nach vier Jahren im Amt verabschieden.

Macron will Putin Deeskalationsweg im Ukraine-Konflikt vorschlagen

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinem russischen Kollegen Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation im Konflikt mit der Ukraine vorschlagen. Am Freitag (10.45 Uhr) wollen die beiden Staatschefs dazu telefonieren. Macron sieht das Gespräch auch als Anlass, zu schauen, wo genau man in der aktuellen Situation stehe.

Dämpfer für die deutsche Konjunktur - Statistikamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle haben die Konjunkturerholung in Deutschland zum Ende des vergangenen Jahres abgewürgt. Erste amtliche Daten zur Wirtschaftsentwicklung in den letzten drei Monaten 2021 gibt das Statische Bundesamt an diesem Freitag (10.00 Uhr) bekannt. Die Wiesbadener Behörde ging in einer ersten Schätzung davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Europas größter Volkswirtschaft im vierten Quartal 2021 zum Vorquartal um 0,5 Prozent bis 1,0 Prozent geschrumpft ist.

Prozess um Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe in Dresden beginnt

DRESDEN: Gut zwei Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden beginnt am Freitag (9.45 Uhr) der Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter. Die Große Strafkammer des Landgerichts Dresden verhandelt in dem spektakulären Fall im besonders gesicherten Saal des Oberlandesgerichts Dresden am Stadtrand - als Jugendkammer.

Innenminister von Bund und Ländern blicken auf Corona-Demos

STUTTGART: Die Innenminister von Bund und Ländern kommen trotz sehr hoher Infektionszahlen zum ersten Mal seit Sommer vergangenen Jahres wieder persönlich zusammen. Das Treffen an diesem Freitag in Stuttgart wird auch der erste Auftritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Runde der Ressortchefs sein. Beim traditionellen Kamingespräch soll es unter anderem um die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und die Radikalisierung in sozialen Netzwerken wie Telegram gehen, wie der bisherige Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Thomas Strobl (CDU), der Deutschen Presse-Agentur sagte.

«Hamburger Dschungelbuch» wird nach Christian Bergs Tod uraufgeführt

HAMBURG: Knapp zwei Wochen nach dem Tod des Musical-Autors Christian Berg wird sein Stück «Das Hamburger Dschungelbuch» am Freitag (17.00 Uhr) uraufgeführt. Im First Stage Theater kann das Publikum dann die Geschichte der kleinen Mowgli verfolgen, die sich als Flüchtlingsmädchen im Großstadt-Dschungel Hamburg behaupten muss. Die Aufführung war eigentlich schon vor knapp zwei Jahren geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Nadal bestreitet Halbfinale bei den Australian Open der Tennisprofis

MELBOURNE: Bei den Australian Open der Tennisprofis stehen am Freitag in Melbourne die Halbfinals der Herren an. Zunächst trifft der spanische Weltranglisten-Fünfte Rafael Nadal auf den italienischen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (4.30 Uhr deutscher Zeit/Eurosport). Im zweiten Halbfinale stehen sich der russische US-Open-Sieger Daniil Medwedew und der griechische Weltranglisten-Vierte Stefanos Tsitsipas gegenüber.

Skisprung-Weltcup in Willingen beginnt mit Mixed-Team

WILLINGEN: Die Olympia-Generalprobe der Skispringer in Willingen beginnt mit einem Mixed-Teamwettbewerb. Am Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) dürfen Nationen je zwei Frauen und zwei Männer für das Springen stellen. Danach stehen am Samstag und Sonntag Einzelwettbewerbe auf dem Programm, bevor es nach dem Wochenende direkt weiter nach Peking geht. Auch die Nordischen Kombinierer sind am letzten Wochenende vor den Winterspielen in China noch aktiv. In Österreich steht von Freitag bis Sonntag das prestigeträchtige Triple in Seefeld in Tirol auf dem Programm.