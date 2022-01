Das bringt der Freitag

Nato-Staaten beraten über russische Forderungen

BRÜSSEL: Die Außenminister der 30 Nato-Staaten beraten am Freitag (14.00 Uhr) per Videokonferenz über die russischen Forderungen nach neuen Sicherheitsvereinbarungen. Dabei soll auch der Aufmarsch russischer Truppen in der Nähe der Ukraine thematisiert werden. Dieser steht nach Einschätzung westlicher Geheimdienste in Zusammenhang mit den Forderungen Moskaus und soll die Nato zu Zugeständnissen bewegen.

Ministerpräsidenten beraten mit Scholz über Reaktionen auf Omikron

BERLIN: Bei ihrer ersten Videoschalte nach dem Jahreswechsel beraten die deutschen Ministerpräsidenten am Freitag (13 Uhr) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die stark steigenden Infektionszahlen und Schutzmaßnahmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat zusätzliche Kontaktbeschränkungen wegen der ansteckenderen Omikron-Variante gefordert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dämpfte zunächst die Erwartungen. Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante reichten nicht aus, um tragfähige Entscheidungen zu treffen, erklärte er.

Erste Sitzung des «Cum-Ex»-Untersuchungsausschusses im neuen Jahr

HAMBURG: Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum «Cum-Ex»-Skandal setzt am Freitag (14.00 Uhr) seine Arbeit mit der Befragung eines früheren Mitarbeiters der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) fort. Außerdem wollen die Abgeordneten in der ersten Sitzung im neuen Jahr einen weiteren Sachverständigen anhören. Es ist die 22. Sitzung. Der Ausschuss will den Vorwurf einer Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der Warburg Bank klären.

Kannibalismus-Verdacht: Prozess gegen Lehrer vor Schlussphase

BERLIN: Der Prozess wegen Mordes mit Kannibalismus-Verdacht gegen einen 42-jährigen Lehrer steht möglicherweise vor dem Abschluss. Das Berliner Landgericht will am Freitag (9.30 Uhr) zunächst eine Entscheidung über mehrere Beweisanträge der Verteidigerinnen bekanntgeben. Anschließend könnte es zu den Plädoyers und womöglich zur Urteilsverkündung kommen, hatte das Gericht angekündigt. Der Angeklagte soll im September 2020 in seiner Wohnung einen 43 Jahre alten Mann getötet haben, um sexuelle Befriedigung zu erlangen und Teile der Leiche zu essen.

Bundesliga beginnt wieder: Dezimierter FC Bayern empfängt Gladbach

MÜNCHEN: Nach drei Wochen Winterpause eröffnet Herbstmeister FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Das Spiel in der zuschauerlosen Allianz Arena steht dabei ganz im Zeichen der aktuellen Corona-Welle. Gleich neun positiv auf das Virus getestete Profis um Kapitän Manuel Neuer fehlen den Bayern, vier bei Gladbach. Der Rekordmeister hatte mit der Deutschen Fußball Liga über eine mögliche Spielverlegung diskutiert.

Deutsche Handballer absolvieren EM-Test gegen die Schweiz

MANNHEIM: Deutschlands Handballer wollen mit einem erfolgreichen Auftritt im Länderspiel gegen die Schweiz weiter Schwung für die Europameisterschaft holen. Bundestrainer Alfred Gislason erhofft sich in der Partie am Freitag (16.00 Uhr/ARD) in Mannheim wichtige Aufschlüsse für die in der kommenden Woche beginnende Endrunde. Im Duell mit den Eidgenossen kann Gislason auf den kompletten 18-köpfigen Kader zurückgreifen. Die EM-Generalprobe bestreitet die DHB-Auswahl am Sonntag gegen Olympiasieger Frankreich.