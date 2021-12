Das bringt der Freitag

Drei weitere Atomkraftwerke gehen vom Netz

BERLIN: Schlussspurt beim Atomausstieg: Silvester ist der letzte Betriebstag für drei weitere Atomkraftwerke in Deutschland. Die AKW in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Grundremmingen (Block C/Bayern) gehen endgültig vom Netz und werden stillgelegt. Damit liefern 2022 nur noch drei verbleibende Atomkraftwerke in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Strom, bis in genau einem Jahr auch dort die Produktion eingestellt wird und der Atomausstieg damit offiziell beendet ist. Den Ausstieg aus der Kernenergie hatte die damalige Bundesregierung im Jahr 2011 nach dem Atomunglück im japanischen Fukushima besiegelt.

Die Welt begrüßt auch 2022 unter Corona-Bedingungen

BERLIN: Milliarden Menschen auf der Welt heißen in der Nacht zum Samstag das neue Jahr 2022 willkommen. Erneut gibt es in vielen Ländern Corona-Bedingungen für Feierlichkeiten. In Deutschland gelten Regeln für private Treffen. Vor Silvester gab es zudem wie schon vor einem Jahr ein grundsätzliches Verkaufsverbot für Feuerwerk. Erstmals seit 17 Jahren kommt die Neujahrsansprache am Silvesterabend wieder von einem Mann: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Silvester am Brandenburger Tor ohne große Party - aber mit TV-Show

BERLIN: Das Brandenburger Tor zieht am Neujahrsabend traditionell Hunderttausende Menschen aus Deutschland und der Welt an - in diesem Jahr fällt die große Party coronabedingt jedoch erneut aus. Stattdessen überträgt das ZDF am Freitagabend (31. Dezember) ab 20.15 Uhr von dort wieder eine reine Fernsehshow. Bei «Willkommen 2022» sollen Musikerinnen und Musiker auftreten - dazu gehören Marianne Rosenberg («Er gehört zu mir»), Bonnie Tyler («Holding Out For A Hero»), Adel Tawil, Michael Patrick Kelly und Glasperlenspiel. Moderatoren sind Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel.

Qualifikation fürs Neujahrsspringen steht auf dem Programm

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: In Garmisch-Partenkirchen steht die letzte Skisprung-Qualifikation des Jahres 2021 an. Am Freitag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) werden die besten 50 Athleten gesucht, die am Samstag beim traditionellen Neujahrsspringen auf der Großen Olympiaschanze starten. Für Deutschlands Topspringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler dürfte die Vorausscheidung nur eine Formsache sein.