Das bringt der Freitag

Papst feiert Christmette im Petersdom während Corona-Pandemie

ROM: Papst Franziskus will an diesem Freitag die traditionelle Christmette im Petersdom feiern. Der Gottesdienstbeginn ist für den Abend (19.30 Uhr) geplant. Die Gläubigen in der Basilika müssen sich wegen der Corona-Pandemie an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Im Petersdom dürften daher deutlich weniger Gläubige als in Nicht-Corona-Zeiten Weihnachten feiern.

Prozess gegen Mesale Tolu in Türkei geht weiter - Urteil erwartet

ISTANBUL: In der Türkei wird am Freitag der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu und weitere Angeklagte fortgesetzt. Für den Verhandlungstag sei ein Urteil zu erwarten, sagte die Anwältin Gülhan Kaya der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft hatte Tolu und den anderen Angeklagten in der ursprünglichen Anklageschrift unter anderem Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen. Die gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Strengere Corona-Regeln in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

HAMBURG/SCHWERIN: Zu Heiligabend treten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern schärfere Corona-Regeln in Kraft. In beiden Bundesländern greifen schon von Freitag an neue Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene: Private Zusammenkünfte sind damit bereits an Weihnachten nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt, Kinder werden dabei nicht mitgezählt. Für Ungeimpfte gelten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits strengere Vorgaben. Sie dürfen sich nur mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Haushalts treffen.

Weihnachtspredigt vom geschmückten Trecker-Gespann

STUHR: Zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie hält ein Pastor in Stuhr bei Bremen seinen Weihnachtsgottesdienst auf dem Anhänger eines Treckers. An Heiligabend (ab 14.30 Uhr) fährt das weihnachtlich geschmückte Gespann vier Stationen an für eine jeweils etwa 20-minütige Andacht. Pastor Robert Vetter kündigte an, er werde die biblische Weihnachtsgeschichte lesen und kurz predigen. Lieder und Glockengeläut kommen vom Band. Der Anhänger, eine ehemalige fahrbare Waldhütte, ist als Krippe ausstaffiert.