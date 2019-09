Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.19

Gericht in London entscheidet über Klage gegen Parlaments-Zwangspause

LONDON (dpa) - In London wird am Freitag eine Entscheidung des High Courts zu der Frage erwartet, ob die für kommende Woche angekündigte Zwangspause des britischen Parlaments rechtmäßig ist.



Mit der Entscheidung wird um 11.00 Uhr MESZ gerechnet. Das Oberhaus wird zudem voraussichtlich das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober verabschieden. Mit einer Abstimmung wird gegen 18.00 Uhr (MESZ) gerechnet.

Kanzlerin zu schwierigen Gesprächen in Peking

BERLIN (dpa) - Am ersten Tag ihres dreitägigen China-Besuchs trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Hauptstadt Peking ranghohe Regierungsvertreter zu schwierigen Gesprächen.



Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Li Keqiang am Freitagmorgen gibt es für die Kanzlerin einen Empfang mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes, bevor am Abend (Ortszeit) Staatspräsident Xi Jinping ein Abendessen zu Ehren Merkels gibt.

Afrika-Reise des Papstes: Große Messe in Mosambik

MAPUTO (dpa) - Papst Franziskus feiert an diesem Freitag die erste große Messe seiner Afrika-Reise. Tausende Mosambikaner dürften sich am Morgen (10.00 Uhr) im Stadion von Zimpeto in der Hauptstadt Maputo versammeln, um die Predigt zu hören.



Fast jeder dritte der rund 30 Millionen Einwohner der früheren portugiesischen Kolonie ist Katholik. Außerdem besucht Franziskus voraussichtlich ein Krankenhaus mit Aids-Kranken (8.45 Uhr). Auf der siebentägigen Reise besucht Papst Franziskus auch Madagaskar und Mauritius.

Amazonas-Länder wollen Umwelt- und Entwicklungspolitik koordinieren

LETICIA (dpa) - Angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet wollen die Länder in der Region eine gemeinsame Strategie für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung entwerfen.



Am Freitag treffen sich Staatschefs und Regierungsvertreter aus Brasilien, Kolumbien, Peru, Ecuador, Bolivien und Suriname im kolumbianischen Leticia zum Amazonas-Gipfel. Ziel des Treffens sei ein regionaler Dialog über den Schutz und die nachhaltige Nutzung des Amazonasgebiets, teilte die Regierung des Gastgeberlandes mit.

«Chandrayaan-2»: Indien setzt zur Mondlandung an

NEU DELHI (dpa) - Das Landemodul der indischen Raumsonde «Chandrayaan-2» soll in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Mond aufsetzen.



Nach knapp sechswöchiger Reise soll «Vikram» laut der indischen Raumfahrtbehörde Isro zwischen 22 und 23 Uhr deutscher Zeit an seinem Ziel ankommen. Sollte das klappen, wäre Indien nach den USA, der Sowjetunion und China das vierte Land, dem eine weiche Landung auf dem Mond gelingt.

SPD-Fraktion beendet Klausur mit Diskussion über Pflege

BERLIN (dpa) - Mit Beschlüssen zur Europapolitik und zur Pflege will die SPD-Fraktion im Bundestag am Freitag ihre Klausurtagung beenden.



Unter anderem will sie die Gewinne privater Pflegeheime begrenzen. Sie kritisiert, dass diese oft in der Hand großer Kapitalinvestoren und auf Rendite aus seien. Um steigende Kosten in der Pflege zu tragen, wollen die Sozialdemokraten eine Pflegebürgerversicherung einführen, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen.

CSU-Vorstand berät auf Klausur über Klima und Konjunktur

WEßLING (dpa) - Kurz vor den entscheidenden Beratungen in der großen Koalition über ein Klimaschutz-Paket will die CSU-Spitze noch einmal ihre Positionen abstecken.



Dazu kommt der CSU-Vorstand am Freitag und Samstag zu einer Klausur zusammen - zunächst in Weßling im Westen von München, dann am Starnberger See. Am Freitag geht es um die Themen Industrie und Innovationen, am Samstag dann um die Klima- und Konjunkturpolitik.

Grünen-Fraktion beendet Klausur in Weimar

BERLIN (dpa) - Mit Beschlüssen zum Klimaschutz und zum Kampf gegen Rechtsextremismus beenden die Bundestagsabgeordneten der Grünen am Freitag ihre dreitägige Klausur in Weimar.



Die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter wollen die Papiere am Mittag (12.30 Uhr) vorstellen.

Technik-Messe IFA startet für das Publikum

BERLIN (dpa) - Die Technik-Messe IFA öffnet am Freitag (10.00 Uhr) für das Publikum. In den Hallen unter dem Berliner Funkturm werden unter anderem neue Fernseher, vernetzte Haustechnik und Smartphones mit dem superschnellen 5G-Datenfunk vorgestellt.



Ein weiterer großer Trend sind Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, die in immer mehr Unterhaltungs- und Hausgeräten Einzug halten. Die Messe läuft bis zum 11. September.

Urteil erwartet im Mordfall der schwangeren Maria von Usedom

STRALSUND (dpa) - Im Prozess um die Ermordung der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz auf Usedom wird am Freitag (10.30 Uhr) vor dem Stralsunder Landgericht das Urteil erwartet.



Angeklagt sind ein 19- und ein 21-Jähriger. Die beiden Deutschen sollen die junge Frau heimtückisch und aus Mordlust heraus getötet haben. Laut Anklage wollten sie einen Menschen sterben sehen und suchten sich dafür die im dritten Monat schwangere Teenagerin aus.

Mutmaßlicher Serienvergewaltiger vor Gericht

MEMMINGEN (dpa) - Wegen der Vergewaltigung von zwei Spaziergängerinnen und Attacken gegen zwei weitere Frauen muss sich ein 26-Jähriger ab Freitag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Memmingen verantworten.



Dem Angeklagten werden Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen, jeweils mit vorsätzlicher Körperverletzung. Die vier Vorfälle ereigneten sich Anfang Dezember 2018 im Unterallgäu - drei von ihnen sogar am selben Tag.

Löw-Auswahl startet in EM-Saison: Mit Neuer und Gnabry gegen Holland

HAMBURG (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit dem Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande in die EM-Saison.



Bundestrainer Joachim Löw will am Freitag (20.45 Uhr) in Hamburg nach bislang drei Siegen in drei Spielen den Aufwärtstrend auf dem Weg zur Endrunde 2020 fortsetzen. Mit einem Erfolg im Prestigeduell im ausverkauften Volksparkstadion würde das DFB-Team die Tabellenführung von den ebenfalls noch unbesiegten Nordiren übernehmen.

Finalgegnerin für Serena Williams bei den US Open gesucht

NEW YORK (dpa) - Bei den US Open der Tennisprofis in New York kämpfen die 19-Jährige Bianca Andreescu aus Kanada und die 22 Jahre alte Schweizerin Belinda Bencic um den Einzug ins Finale.



Dort wartet am Samstag Serena Williams, die im zweiten Halbfinale Jelina Switolina aus der Ukraine besiegte und nun auf ihren 24. Grand-Slam-Titel hoffen darf.