Das bringt der Freitag

CDU gibt Ergebnis von Mitgliederbefragung bekannt

BERLIN: Die CDU gibt an diesem Freitag (14.00 Uhr) das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung über die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet bekannt. Bei der Präsentation in der Parteizentrale in Berlin wollen auch die drei Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun dabei sein. Sollte keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser würde am 29. Dezember beginnen und bis zum 12. Januar dauern.

Bundesrat befasst sich mit EU-Klimaschutzzielen und Nachtragsetat

BERLIN: Der Bundesrat wird sich am Freitag (09.30 Uhr) mit den Klimaschutzzielen der Europäischen Union befassen. Auch der vom Bundestag in erster Lesung beratene 60-Milliarden-Nachtragsetat der Ampel-Koalition wird in der letzten Sitzung des Jahres ein Thema sein.

Verwaltungsgericht prüft Kostenbeteiligung an Corona-Rückholflügen

BERLIN: Die bislang größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt am Freitag (10.30 Uhr) das Verwaltungsgericht Berlin. Anhand von zwei beispielhaften Klagen wird geprüft, ob eine Kostenbeteiligung an den von der Bundesregierung organisierten Rückflügen wegen der Corona-Pandemie rechtens ist. Insgesamt wehren sich etwa 140 Touristen, die im Frühjahr 2020 auf freiwilliger Basis nach Hause geholt wurden, gegen eine Zahlung. Eine Entscheidung könnte noch am Freitag fallen.

Mitgliederentscheid der Berliner Linken zum Koalitionsvertrag endet

BERLIN: Die Berliner Linken beenden am Freitag (13.00 Uhr) ihren zweiwöchigen Mitgliederentscheid zur Koalitionsvereinbarung mit SPD und Grünen. Die drei Parteien regieren in der Hauptstadt bereits seit 2016 und wollen erneut für fünf Jahre ein Dreierbündnis bilden. Die Basis von SPD und Grünen hat jeweils bereits zugestimmt.

Aachen gibt neuen Karlspreisträger bekannt

AACHEN: In Aachen wird am Freitag bekanntgegeben, wer den Karlspreis 2022 erhält. Der Vorsitzende des Preisdirektoriums, Jürgen Linden, und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen wollen die Entscheidung mitteilen (11.00 Uhr). Der Preis wird seit 1950 für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Zuletzt wurde der rumänische Präsident Klaus Iohannis geehrt. Der neue Preisträger soll den Preis am 26. Mai im Krönungssaal des Aachener Rathauses erhalten.

Tschechien bekommt neue Regierung

PRAG: In Tschechien übernimmt mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl an diesem Freitag eine neue liberalkonservative Koalition die Regierungsgeschäfte. Präsident Milos Zeman vereidigt auf Schloss Lany bei Prag die Minister des aus fünf Parteien bestehenden Kabinetts (11.00 Uhr). An der Spitze steht der Politologie-Professor Petr Fiala. Der 57-Jährige wurde bereits Ende November von Zeman zum Regierungschef ernannt.

Gedämpfte Konjunkturaussichten - Bundesbank legt Prognose vor

FRANKFURT/MAIN: Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle dämpfen die Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten einen harten Winter und haben ihre Prognosen für 2022 bereits gesenkt. Die Deutsche Bundesbank legt an diesem Freitag (8.30 Uhr) ihre aktuelle Vorhersage vor. Im Sommer hatte die Notenbank Europas größter Volkswirtschaft noch ein kräftiges Wachstum von 5,2 Prozent im kommenden Jahr zugetraut. Für das zu Ende gehende Jahr 2021 waren die Bundesbank-Ökonomen von einem Plus von 3,7 Prozent ausgegangen.

41 Jahre nach Wiesnattentat: Betroffener streitet um Entschädigung

MÜNCHEN: Mehr als vier Jahrzehnte nach dem rechtsextrem motivierten Oktoberfestattentat streitet der heute 53 Jahre alte Robert Höckmayr weiter um eine angemessene Entschädigung. Das Sozialgericht in München verhandelt am Freitag (10.00 Uhr) seine Klage gegen den Freistaat Bayern. Dabei geht es um die Einstufung seiner Schädigung nach Opferentschädigungsgesetz. Dies wirkt sich unter anderem auf Rentenzahlungen aus.

Mutter soll Tochter zum Missbrauch überlassen haben - Urteil

SCHWEINFURT: Eine 40-Jährige aus Bayern soll toleriert haben, dass ihr Lebensgefährte ihre Tochter missbraucht - und muss sich seit einem halben Jahr dafür vor Gericht verantworten. Nun will das Landgericht Schweinfurt am Freitag (14.00 Uhr) das Urteil gegen sie verkünden.

Prozess um getötete Kinder: Urteil gegen Mutter wird verkündet

ULM: Im Prozess gegen eine 37-Jährige, die ihre beiden Kinder im Schlaf erstickt haben soll, wird am Freitag (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Ulm das Urteil verkündet. Die Angeklagte erwartet eine langjährige Haftstrafe. Im Prozess legte sie ein Geständnis ab.

Bayern gegen Wolfsburg

MÜNCHEN: Herbstmeister FC Bayern München empfängt am Freitag (20.30 Uhr) zum Jahresausklang in der Fußball-Bundesliga einen seiner Lieblingsgegner. Gegen den VfL Wolfsburg hat der deutsche Serienmeister keines der bislang 24 Heimspiele verloren. Die Münchner feierten 22 Siege, zwei Partien endeten unentschieden.

Biathlon-Sprint und Super-G in Gröden - Skeleton in Altenberg

LE GRAND-BORNAND: Mit dem Männer-Sprint geht der Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand-Bornand am Freitag weiter. Um 14.15 Uhr (ZDF und Eurosport) steht das Team um Hochfilzen-Sieger Johannes Kühn auf dem Prüfstand. Im italienischen Gröden kämpfen die alpinen Skirennfahrer im Superski um Weltcup-Punkte. Josef Ferstl, der Sieger von 2017, hofft auf einen neuerlichen Coup. Vize-Weltmeister Romed Baumann hat die Akkus nach der Rückkehr aus den USA wieder aufgeladen. Beim Skeleton-Weltcup im sächsischen Altenberg will Tina Herrmann erneut siegen, genau wie Axel Jungk auf seiner Heimbahn.