Das bringt der Freitag

Scholz zu ersten Antrittsbesuchen in Paris und Brüssel

PARIS/BRÜSSEL: Zwei Tage nach seiner Vereidigung als Bundeskanzler bricht Olaf Scholz am Freitag zu seiner ersten Auslandsreise nach Paris und Brüssel auf. In der französischen Hauptstadt wird der SPD-Politiker Präsident Emmanuel Macron treffen, in Brüssel stehen Gespräche mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf seinem Programm. Bereits am Donnerstag hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Gespräche in Paris und Brüssel geführt.

Baerbock in Warschau: Heikler Antrittsbesuch beim östlichen Nachbarn

WARSCHAU: Außenministerin Annalena Baerbock setzt am Freitag in Warschau ihre Serie von Antrittsbesuchen fort. Am Vormittag ist eine Unterredung der Grünen-Politikerin mit ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau geplant. Neben der sich zuspitzenden Ukraine-Krise dürfte auch die Situation der Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze ein wichtiges Thema sein. Am Donnerstag hatte Baerbock Gespräche in Paris und Brüssel geführt.

Bundestag und Bundesrat sollen weitere Corona-Regelungen besiegeln

BERLIN: Bundestag und Bundesrat sollen am Freitag weitere Corona-Regelungen beschließen. Die Gesetzespläne der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen sehen die Einführung einer Impfpflicht für Personal in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Kliniken und Pflegeheimen vor. Beschäftigte sollen bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder Arzt-Bescheinigungen, dass man nicht geimpft werden kann. Außerdem sollen über Ärzte hinaus auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte befristet zu Corona-Impfungen berechtigt werden.

Friedensnobelpreisträger werden in Oslo ausgezeichnet

OSLO/STOCKHOLM: Die beiden Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow nehmen am Freitag (ab 13.00 Uhr) in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen. Die Philippinerin und der Russe erhalten den diesjährigen Preis für ihren Kampf für die Meinungsfreiheit. Ihre renommierten Nobelmedaillen und -diplome bekommen sie auf einer coronabedingt abgespeckten Preiszeremonie im Osloer Rathaus überreicht. Auch der Friedensnobelpreisträger des Vorjahres, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), wird bei der Zeremonie dabei sein.

Abschluss von Bidens Demokratie-Gipfel - Aufruf zur Geschlossenheit

WASHINGTON: Der von US-Präsident Joe Biden einberufene «Gipfel für Demokratie» geht am Freitag in seinen zweiten und letzten Tag. Zum Auftakt des Abschlusstages spricht um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ) UN-Generalsekretär António Guterres bei der Online-Veranstaltung. An ihr nehmen Vertreter von mehr als 100 Regierungen sowie Aktivisten, Wirtschaftsvertreter und andere Mitglieder der Zivilgesellschaft teil. Hauptthemen sind die Verteidigung der Demokratie gegen Autoritarismus, die Bekämpfung der Korruption und die Förderung der Achtung der Menschenrechte.

Gericht entscheidet über mögliche Auslieferung von Julian Assange

LONDON: Im Rechtsstreit um die von den USA geforderte Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange will das Londoner Berufungsgericht am Freitag (10.15 Uhr Ortszeit) seine Entscheidung verkünden. Dabei geht es darum, ob der in einem britischen Gefängnis festgehaltene Assange in die USA entgegen einem früheren Urteil ausgeliefert werden darf oder auf freien Fuß kommt. Ein britisches Gericht hatte Anfang des Jahres die Auslieferung des 50-Jährigen unter Berücksichtigung seines psychischen und gesundheitlichen Zustands untersagt. Die USA hatten diese Entscheidung jedoch angefochten.

Verkehrsministerkonferenz berät über ÖPNV-Rettungsschirm

BREMEN: Die Verkehrsminister der Länder kommen am Freitag (09.00 Uhr) in einer Video-Schalte zu ihrer turnusmäßigen Konferenz zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen unter anderem eine Fortschreibung der Bund-Länder-Hilfen für pandemiebedingte Milliarden-Einnahmeausfälle der ÖPNV-Verkehrsbetriebe, die Restrukturierung bei der Deutschen Bahn sowie Pläne für schärfere Regeln für Fahranfänger. Beim letzten Thema geht es um eine mögliche Verlängerung der Führerschein-Probezeit für Fahranfänger von zwei auf drei Jahre.

Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gibt Börsendebüt

FRANKFURT: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird am Freitag (09.00 Uhr) sein Debüt an der Frankfurter Börse geben. Das Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde zu Monatsbeginn aus dem Daimler-Konzern herausgelöst und soll als unabhängiger Hersteller profitabler werden. Mercedes-Lkw und -Autos fahren damit erstmals auf getrennten Wegen. Daimler Truck ist ein wichtiger Spieler in der Branche und aus eigener Sicht sogar weltweit größter Hersteller von Lkw und Bussen.

Deutsche Jahrescharts 2021 werden veröffentlicht

Welches Lied ist der Hit des Jahres? Und von wem ist das Album des Jahres? Wer 2021 in den Jahrescharts vorne liegt, wird am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Die Marktforscher von GfK Entertainment in Baden-Baden - sie sind Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts - wollen dann die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker bei Singles und Alben veröffentlichen. 2020 lagen AC/DC bei den Alben («Power Up») und The Weeknd bei den Singles («Blinding Lights») vorne. Die Jahre zuvor hatten es bei den Alben einmal die Band Rammstein und zweimal Helene Fischer auf Platz eins geschafft.

Mordprozess ohne Leiche: Bricht ein Angeklagter sein Schweigen?

SAARBRÜCKEN: Zu einem Mord ohne Leiche verhandelt das Landgericht Saarbrücken seit zehn Monaten, nun neigt sich der Prozess dem Ende entgegen: An diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) werden die Plädoyers erwartet. Zuvor bricht möglicherweise einer der beiden Angeklagten nach mehr als 20 Verhandlungstagen sein Schweigen: Er hatte beim jüngsten Verhandlungstermin seinem Anwalt angekündigt, eventuell eine Aussage machen zu wollen.

Urteil im Prozess um vergiftete Getränkeflaschen erwartet

MÜNCHEN: Im Prozess um vergiftete Getränkeflaschen in Supermärkten soll am Freitag (11.00 Uhr) das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 57 Jahre alten Beschuldigten versuchten Mord in fünf Fällen vor. Sie soll Getränkeflaschen mit Gamma-Butyrolacton (GBL), sogenanntem Liquid Ecstasy versetzt haben - und zwar in einer so hohen Dosis, dass sie tödlich hätte sein können. Weil die Deutsche laut Einschätzung eines Gutachters an Schizophrenie leidet, hat die Anklage wegen Schuldunfähigkeit eine weitere Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie beantragt.

Geschwächter FC Augsburg will beim 1. FC Köln punkten

AUGSBURG: Der FC Augsburg startet beim 1. FC Köln in den Jahresendspurt der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 15. Spieltags könnten die Augsburger am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg vorerst auf Platz 14 klettern. Die Augsburger müssen allerdings erneut ohne ihren Innenverteidiger Felix Uduokhai auskommen. Nach auskurierter Verletzung hat sich der 24-Jährige nun mit dem Coronavirus infiziert. Die Kölner könnten mit einem Erfolg ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. Trainer Steffen Baumgart kann wieder auf Kapitän Jonas Hector zurückgreifen, der zuletzt wegen einer Oberschenkelblessur fehlte.

Geisterrennen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

HOCHFILZEN: Die deutschen Biathleten hoffen nach bislang nur einem Podestplatz im Weltcup auf einen Formaufschwung in Hochfilzen. Coronabedingt finden dort am Freitag (ab 11.25 Uhr) die ersten Geisterrennen des Winters statt. Bei den Männern hofft Benedikt Doll am Ort seines bisher einzigen WM-Titels im Sprint vor vier Jahren endlich auf das Zusammenspiel von Laufen und Schießen. Bei den Damen haben wieder Denise Herrmann und Franziska Preuß die besten Erfolgsaussichten.

Handball-Frauen wollen vorzeitig Ticket für WM-Viertelfinale lösen

GRANOLLERS: Die deutschen Handballerinnen wollen sich bei der Weltmeisterschaft in Spanien vorzeitig für das Viertelfinale qualifizieren. Dazu benötigt die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener im zweiten Hauptrundenspiel gegen Südkorea am Freitag (15.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Granollers einen Sieg. Sollte dieser gelingen, hätte die DHB-Auswahl in der Gruppe III schon vor dem abschließenden Duell mit Dänemark am Sonntag mindestens Platz zwei und damit das Weiterkommen sicher.