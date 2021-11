Das bringt der Freitag

Ringen um CDU-Vorsitz: Bewerbungen von Braun und Röttgen erwartet

WIESBADEN/GIEßEN/BERLIN: Im Kampf um die Nachfolge des CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet werden am Freitag die Bewerbungen des geschäftsführenden Kanzleramtschefs Helge Braun und des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen erwartet. Röttgen will am Vormittag (9.00 Uhr) in die Bundespressekonferenz in Berlin gehen, nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will der 56-Jährige seine Kandidatur dort offiziell bekanntgeben. Braun soll nach Angaben eines Sprechers der hessischen CDU am Abend von seinem Heimatverband Gießen als Kandidat nominiert werden.

UN-Klimakonferenz: Neuer Entwurf für Abschlusserklärung erwartet

GLASGOW: Vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Glasgow an diesem Freitag legt der britische Vorsitz voraussichtlich am Morgen einen neuen Entwurf für die Abschlusserklärung vor. Im Laufe des Tages dürfte sich dann entscheiden, ob das Mammuttreffen mit 40.000 Delegierten in die Verlängerung geht. Die letzten Klimakonferenzen sind stets um mindestens einen Tag verlängert worden.

Virtueller Asien-Pazifik-Gipfel mit Xi Jinping und Joe Biden

WELLINGTON: Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) kommen an diesem Freitag zu einem Gipfel unter dem Vorsitz Neuseelands zusammen. Wegen der Corona-Pandemie laufen die Beratungen der 21 Staaten wie bereits im vergangenen Jahr nur virtuell. Dabei sind unter anderem der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden. Im Zentrum des Treffens werden nach Angaben der neuseeländischen Ministerpräsidentin Jacinda Ardern das weitere Management der Pandemie und die wirtschaftliche Erholung der Region stehen.

Spahn und RKI informieren über immer kritischere Corona-Lage

BERLIN: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, wollen am Freitag über die kritische Corona-Lage informieren. Wegen drastisch zunehmender Ansteckungszahlen und Belastungen in manchen Kliniken rücken zusätzliche Schutzmaßnahmen immer stärker in den Blick. Die voraussichtlichen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP wollen derweil am Freitag in einem Fachgespräch mit Experten über mehr Tempo für die Impfungen beraten.

Nach Hungerstreik: Klimaaktivisten treffen SPD-Kandidaten Scholz

BERLIN: Rund sieben Wochen nach dem Ende ihres Hungerstreiks treffen am Freitag (16.30 Uhr) zwei junge Klimaaktivisten den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zum öffentlichen Gespräch. Scholz erfüllt damit eine Zusage, die den jungen Mann und die junge Frau am Tag vor der Bundestagswahl zum Abbruch ihrer Aktion bewegt hatte.

Festakt zum Präsidentenwechsel am Verfassungsgericht mit Steinmeier

KARLSRUHE: Fast eineinhalb Jahre nach dem Wechsel an der Spitze des Bundesverfassungsgerichts wird am Freitag (10.30 Uhr) der Festakt für den ehemaligen und den neuen Präsidenten nachgeholt. Die Veranstaltung hatte 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Die Festansprache hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Gelöbnis der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäude

BERLIN: Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin werden am Freitag (16.30 Uhr) rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr bei einem Gelöbnis vereidigt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) werden zu den Soldatinnen und Soldaten sprechen. Anlass für die Zeremonie ist der 66. Gründungstag der Bundeswehr. Zugelassen sind nur geladene Gäste.

Libyen-Konferenz berät über Unterstützung bei demokratischem Wandel

PARIS: Auf einer Libyen-Konferenz wird in Paris am Freitag (15.00 Uhr) über eine Unterstützung des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes beim demokratischen Wandel beraten. Konkret geht es darum, internationale Impulse für die geplanten Wahlen in Libyen im Dezember zu setzen. Außerdem will die Konferenz die libyschen Pläne zum Abzug ausländischer Söldner und Militärs unterstützen. Bei dem Treffen soll es auch um die Folgen des Konflikts für die Nachbarländer Libyens gehen, die erstmals alle zu einer solchen Libyen-Konferenz eingeladen sind.

Verwaltungsrat der Bundesagentur stellt Haushalt 2022 fest

NÜRNBERG: Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit stellt am Freitag den Haushalt der Behörde für 2022 fest. Nach zwei der Corona-Pandemie geschuldeten Krisenhaushalten mit Rekordausgaben unter anderem für Kurzarbeitergeld soll das Budget für kommendes Jahr wieder mehr von Normalität geprägt sein. Im Jahr 2020 hatte die Bundesagentur wegen einer hohen Zahl von Kurzarbeitern von bis zu fast sechs Millionen die Rekordsumme von 61 Milliarden Euro ausgeben müssen.

BGH urteilt über Streit um nachträgliche Wärmedämmung

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet an diesem Freitag (9.00 Uhr) über einen Nachbarschaftsstreit um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze. Das höchste deutsche Zivilgericht urteilt über einen Fall aus Köln. Dort hatten sich Nachbarn wegen der geplanten Außendämmung eines Mehrfamilienhauses, das direkt an der Grundstücksgrenze steht, in die Haare bekommen. Das Thema könnte angesichts von Klimaschutzauflagen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Dänische Königin Margrethe II. zu Besuch in München

MÜNCHEN: Königlicher Besuch in der Landeshauptstadt: Die dänische Königin Margrethe II. wird am Freitag (13.45 Uhr) in München erwartet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird den royalen Besuch an der Residenz München empfangen. Die Kunstliebhaberin besucht zunächst die Glypothek, bevor sie das Munich Urban Colab mit einer Stippvisite beehrt, in dem innovative Konzepte für die Städte der Zukunft entwickelt werden. Das für den Abend ursprünglich geplante Staatsbankett zu ihren Ehren wurde wegen der angespannten Corona-Lage abgesagt.

Christkind in Engelskirchen beantwortet wieder Briefe

ENGELSKIRCHEN: Die Christkindpostfiliale in Engelskirchen öffnet am Freitag (11.00 Uhr) ihre Türen: 25 eingeladene Kinder aus der Stadt können dem Christkind ihre Wunschzettel dann persönlich vorbeibringen. Das Christkind und seine Helfer beantworten in der Postfiliale seit vielen Jahren Briefe aus der ganzen Welt.

Deutscher Astronaut Matthias Maurer soll an der ISS ankommen

CAPE CANAVERAL: Nach rund 22 Flugstunden soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer Freitagfrüh (01.10 Uhr MEZ, 19.10 Uhr am Donnerstag Ortszeit) an der Internationalen Raumstation ISS ankommen. Der 51-jährige Saarländer war am Donnerstag gemeinsam mit seinen Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die vier Astronauten wurden von einem «Crew Dragon» der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk transportiert.

Deutsche U21 strebt zwei Siege zum Abschluss des Titeljahres an

ASPACH: Die deutsche U21-Nationalmannschaft will in ihren letzten Fußball-Länderspielen des Jahres die Tabellenspitze in der EM-Qualifikation festigen. Am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) gegen Polen in Großaspach und vier Tage später gegen San Marino in Ingolstadt strebt die Auswahl des neuen Trainers Antonio Di Salvo zwei Siege an.