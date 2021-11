Das bringt der Freitag

Gesundheitsminister wollen Beschlüsse zu Corona-Kurs verkünden

LINDAU: Zum Corona-Kurs in den Wintermonaten wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag (13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz gemeinsame Beschlüsse verkünden. Diskutiert wird auf der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz in Lindau am Bodensee unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können.

Zehntausende bei Klima-Demo in Glasgow erwartet - Thunberg redet

GLASGOW: Knapp eine Woche nach dem Beginn der Weltklimakonferenz werden am Freitag in Glasgow (12.00 Uhr MEZ) Zehntausende Menschen zu einer Großdemonstration für mehr Klimaschutz erwartet. Nach einem Marsch durch die Innenstadt soll am Nachmittag (ca. 15.00 Uhr) unter anderem die Gründerin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die Schwedin Greta Thunberg, auf dem George Square eine Rede halten.

Steinmeier beendet Norwegen-Reise mit Besuch auf Insel Utøya

OSLO: Mit einem Besuch auf der Insel Utøya beendet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Norwegen. Auf der Insel bei Oslo hatte ein Rechtsterrorist vor zehn Jahren eine Hetzjagd auf Jugendliche unternommen und sie regelrecht hingerichtet. Zuvor hatte er im Regierungsviertel von Oslo eine Bombe gezündet. Insgesamt starben 77 Menschen, davon 69 auf Utøya.

Bundesrat stimmt über neue Heizkostenverordnung ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Freitag über eine neue Heizkostenverordnung ab. Die Verordnung der Bundesregierung, mit der EU-Vorgaben umgesetzt werden sollen, bringt einige Änderungen für Mieter mit sich. So sollen neu installierte Zähler aus der Ferne ablesbar sein und bestehende bis Ende 2026 nachgerüstet oder ersetzt werden. Damit soll das Ablesen der Zählerstände vor Ort entfallen.

Erstes Abba-Studioalbum seit 40 Jahren kommt

STOCKHOLM: Die schwedische Popgruppe Abba veröffentlicht am Freitag ihr erstes Studioalbum seit knapp 40 Jahren. Ab Mitternacht soll das Album «Voyage» mit insgesamt zehn Songs online sowie auf CD, Vinyl und Kassette erhältlich sein.

«Goldener Teller» für vorbildliche Schulmensa

BERLIN: Nach einer coronabedingten Pause vergibt das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) am Freitag in Berlin wieder den «Goldenen Teller». Ausgezeichnet werden damit Schulmensen, die bei der Verpflegung von Schülerinnen und Schüler besonderen Wert auf eine gesunde, nachhaltige und schmackhafte Ernährung legen.

Prozess startet: Vater soll Baby zu Tode geschüttelt haben

HILDESHEIM: Weil er sein Baby zu Tode geschüttelt haben soll, muss sich ein 33-Jähriger von diesem Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Dem Vater wird Totschlag zur Last gelegt. Er soll Ende März seinen damals etwa zwölf Wochen alten Sohn so stark geschüttelt haben, dass der Säugling massive Hirnblutungen erlitt.

Bundestrainer Flick gibt Aufgebot für Länderspiele bekannt

BERLIN: Bundestrainer Hansi Flick gibt an diesem Freitag sein Aufgebot für die abschließenden Partien in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein (11. November) und drei Tage später in Armenien bekannt. Die Begegnungen sind die letzten beiden Länderspiele in diesem Jahr. Das Fußball-Nationalteam hatte sich bereits Anfang Oktober vorzeitig für die Endrunde in Katar qualifiziert.

Bundesliga-Spieltag startet mit Freitagsduell Mainz gegen Gladbach

MAINZ: Der FSV Mainz 05 und Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach eröffnen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) den elften Spieltag der Fußball-Bundesliga. In der Tabelle haben die beiden Clubs dabei die üblichen Rollen getauscht. Mainz ist unter dem Erfolgstrainer Bo Svensson derzeit Fünfter, die Borussia liegt nach der ersten Saisonphase auf Rang zehn.

Deutsche Handballer testen in Luxemburg gegen Portugal

LUXEMBURG: Deutschlands Handballer starten mit einem Länderspiel gegen Portugal in eine neue Ära. Gleich sieben Neulinge stehen im Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die Partie an diesem Freitag (20.15 Uhr/Sport1) in Luxemburg, wo das Duell mit dem EM-Sechsten von 2020 aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des luxemburgischen Verbandes stattfindet.