Das bringt der Freitag

Urteil im Prozess gegen mutmaßliche IS-Sympathisantin erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess gegen eine mutmaßliche Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird am Freitag (11.00) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Der 32 Jahre alten Kim Teresa A. wird seit Juni vor Gericht vorgeworfen, sich zwischen 2014 und 2016 in Syrien an der Seite eines IS-Kämpfers aufgehalten, verlassene Wohnungen übernommen und zwei Kalaschnikow-Gewehre besessen zu haben. Angeklagt ist sie wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.

Biden trifft in Rom Papst Franziskus und Macron

ROM: Papst Franziskus empfängt Präsident Joe Biden, den erst zweiten katholischen Staatschef in der Geschichte der USA. Bei dem Treffen mit Biden und dessen Gattin Jill am Freitag (12.00 Uhr) im Vatikan soll es nach Angaben des Weißen Hauses auch um den Kampf gegen die Corona-Pandemie, den Klimawandel und die weltweite Armut gehen. Am Nachmittag wollte Biden mit der italienischen Regierung sprechen. Anschließend sollte er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, um nach dem jüngsten Zerwürfnis wegen der U-Boot-Krise die Wogen zu glätten.

Daimler legt mitten in Umbau und Chipkrise Zahlen vor

STUTTGART: Kurz vor der Abspaltung seines Lkw- und Bus-Geschäfts und inmitten der weltweiten Chipkrise legt Daimler am Freitag (7.00 Uhr) Geschäftszahlen vor. Bislang ist der Konzern im laufenden Geschäftsjahr solide unterwegs und verdiente trotz aller Bremsspuren durch den Chipmangel gut. Doch im dritten Quartal, dessen Ergebnis Daimler nun vorlegt, sind die Auslieferungen kräftig eingebrochen.

Konjunktur weiter auf Erholungskurs? - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung von Ökonomen trotz Lieferengpässen im dritten Quartal an Tempo gewonnen. Wie sich Europas größte Volkswirtschaft im Zeitraum Juli bis Ende September entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten bekannt. Volkswirte von Banken rechnen im Schnitt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent. Im zweiten Vierteljahr war die Wirtschaftsleistung noch um 1,6 Prozent gewachsen.

Medientage München gehen zu Ende - Lage des Journalismus im Blick

MÜNCHEN: Mit einem Journalismus-Gipfel gehen die 35. Münchner Medientage am Freitag zu Ende. Zum Abschluss des fünftägigen Branchenkongresses (das Programm beginnt um 11.30 Uhr) stehen die Pressefreiheit und das Vertrauen in die Medien im Fokus. Aktueller Anlass der Diskussion auf den Medientagen: In Europa nahm zuletzt die Gewalt gegen Journalisten zu. Deutschland rangiert seit diesem Jahr erstmals nicht mehr in der Spitzengruppe im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen - vor allem wegen Übergriffen auf Reporter insbesondere auf Corona-Demonstrationen.

Wer folgt auf HR-Intendant Krupp? Rundfunkrat entscheidet Personalie

FRANKFURT/M.: Der Hessische Rundfunk bekommt einen neuen Chef. Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders will am Freitag (14.00) in Frankfurt klären, wer auf Intendant Manfred Krupp folgen wird. Eine Findungskommission hat zwei Kandidaten vorgeschlagen: zum einen den stellvertretenden ARD-Programmdirektor und Channel Manager der ARD-Mediathek, Florian Hager (45), zum anderen die hr-Betriebsdirektorin Stephanie Weber (49). Beide werden sich und ihre Ideen in dem 32-köpfigen Gremium vorstellen, bevor es zur Wahl geht. Eine einfache Mehrheit reicht.

Nico Hofmann erhält Carl-Laemmle-Produzentenpreis

LAUPHEIM/POTSDAM: Der Filmproduzent Nico Hofmann bekommt am Freitag (19.00 Uhr) in Schloss Laupheim im Kreis Biberach den Carl-Laemmle-Produzentenpreis 2020 überreicht. Damit holt die Jury die Verleihung der Auszeichnung an den 61-jährigen Filmproduzenten aus dem vorigen Jahr nach. Aufgrund der Corona-Einschränkungen war die für Mitte März 2020 geplante Preisverleihung abgesagt worden. Die Laudatio auf Hofmann wird die Schauspielerin Maria Furtwängler halten.

Dardai hofft auf ersten Sieg mit Hertha bei der TSG 1899 Hoffenheim

SINSHEIM: Pal Dardai will im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga im siebten Anlauf bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals als Sieger vom Platz gehen. Als Trainer von Hertha BSC steht die Bilanz des 45-Jährigen bisher bei einem Remis und fünf Niederlagen in Sinsheim. Dardais wiedererstarktes Team liegt vor der Partie (20.30 Uhr/DAZN) als Tabellenzehnter einen Punkt vor den Kraichgauern.