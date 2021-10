Das bringt der Freitag

SPD, Grüne und FDP wollen Bilanz bisheriger Gespräche ziehen

BERLIN: Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP wollen an diesem Freitag (9.00 Uhr) in Berlin eine Bilanz ihrer bisherigen Gespräche zu einer möglichen Regierungsbildung ziehen. Erwartet wird, dass die Vertreter der drei Parteien ein Bilanzpapier präsentieren, das die Grundlage für eine Entscheidung über Koalitionsverhandlungen bilden würde.

Deutschlandtag: Ringen um Neuaufstellung von CDU/CSU in Münster

MÜNSTER: Drei Wochen nach dem historisch schlechtesten Abschneiden der Union bei einer Bundestagswahl kommt die Junge Union am Freitag (18.30 Uhr) in Münster zu ihrem Deutschlandtag zusammen. Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU will mit 317 Delegierten das Wahlergebnis an drei Tagen bis Sonntag aufarbeiten. Gleichzeitig nutzen Spitzenpolitiker der Union das Treffen mit rund 1000 Teilnehmern in der Halle Münsterland, um sich bei der Neuaufstellung der Partei zu positionieren. Den Anfang macht der JU-Vorsitzende Tilman Kuban. Der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Friedrich Merz, der wieder als einer der möglichen Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz gehandelt wird, redet ebenfalls am Freitag.

Italien: Corona-Pass für ganze Arbeitswelt tritt in Kraft - Proteste

ROM: In Italien tritt am Freitag eine umstrittene neue Corona-Regel für Arbeitnehmer in Kraft. Jeder Beschäftigte, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich, muss dann nachweisen, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein. Nur dann bekommt man einen sogenannten «Grünen Pass». Ohne diesen Pass darf niemand mehr seinen Arbeitsplatz - etwa in Büros, Fabriken, Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen - betreten. Von der Maßnahme sind 23 Millionen Beschäftigte in Italien betroffen.

Kanzlerin Merkel erhält in Belgien höchsten Orden des Königshauses

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält an diesem Freitag den höchsten vom belgischen Königshaus vergebenen Verdienstorden. Die Auszeichnung «Grand Cordon de l'Ordre de Léopold» soll am Mittag bei einem Besuch Merkels auf dem Schloss zu Laeken im Norden Brüssels verliehen werden. Dorthin hat König Philippe die CDU-Politikerin zusammen mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo zu einem Essen eingeladen.

Linkes Projekt «Köpi» soll mit Polizeieinsatz geräumt werden

BERLIN: Das linksautonome Wagencamp «Köpi» in Berlin-Mitte soll am Freitag von der Polizei geräumt werden. Erwartet werden Auseinandersetzungen mit Bewohnern auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück. Der Eigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht am Mittwoch ab. Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin.

Betreiber der großen Stromnetze geben EEG-Umlage 2022 bekannt

BERLIN: Die Betreiber der großen Stromnetze geben am Freitag die Höhe der EEG-Umlage für das kommende Jahr bekannt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sinkt die Umlage zur Förderung des Ökostroms deutlich - und zwar auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Zur Senkung trägt auch ein Milliardenzuschuss des Bundes bei. 2021 beträgt die Umlage 6,5 Cent - aber nur dank Bundeszuschüssen. Ansonsten wäre sie stark gestiegen.

BGH verkündet Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien

KARLSRUHE: Ein Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien will der Bundesgerichtshof am Freitag (9.00 Uhr) in Karlsruhe verkünden. Anlass des Verfahrens ist ein Streit innerhalb der Eigentümergemeinschaft um ein baufälliges Parkhaus in Augsburg. «Alles, was wir hier an Grundsätzen aufstellen, wird auch für Wohnungen gelten», sagte die Vorsitzende Richterin des fünften Zivilsenats, Christina Stresemann.

BGH verhandelt über Streit wegen Wärmedämmung über Grundstücksgrenze

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof verhandelt an diesem Freitag (9.30 Uhr) einen Nachbarschaftsstreit in Köln, der wegen einer geplanten Wärmedämmung eines Hauses ausgebrochen ist. Das Mehrfamilienhaus, das direkt an der Grundstücksgrenze steht, soll eine nachträgliche Außendämmung bekommen. Die Frage ist, ob der Eigentümer des Nachbargrundstücks den dadurch entstehenden leichten Überbau auf sein Grundstück dulden muss. Mit einem Urteil wird nicht mehr am Freitag gerechnet.

Raumfahrer wollen Rekord für China aufstellen: Sechs Monate im All

JIUQUAN: Mit einer Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» will China an diesem Freitag erneut drei Astronauten ins All bringen. Die Crew soll einen Rekord für Chinas bemanntes Raumfahrtprogramm aufstellen. Das Trio wird laut Plan sechs Monate an Bord des Hauptmoduls der im Bau befindlichen chinesischen Raumstation verbringen. Erstmals seit 2013 fliegt auch wieder eine chinesische Astronautin ins All. Das Raumschiff «Shenzhou 13» soll kurz nach Mitternacht Ortszeit, also am Freitagabend in Europa, vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan am Rande der Wüste Gobi abheben.

Großübung im Hamburger Hafen zur Vorbereitung auf Seuchenausbruch

HAMBURG: Wenn auf einem Schiff mit Kurs Deutschland eine Seuche ausbricht, müssen Behörden und Einsatzkräfte vorbereitet sein. Was in solch einem Fall zu tun ist, soll am Freitag (9.00 Uhr) in einer Großübung im Hamburger Hafen durchgespielt werden. Die Übung ist Teil eines Forschungsprojektes, das vom Hafen- und Flughafenärztlichen Dienst der Hansestadt (Hamburg Port Health Center, HPHC) koordiniert wird.

Köln geht mit Erfolgsserie in das Freitagspiel bei Hoffenheim

SINSHEIM: Der formstarke 1. FC Köln tritt im Freitagsspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga bei der schwächelnden TSG 1899 Hoffenheim an. Die Gäste sind unter ihrem neuen Trainer Steffen Baumgart seit fünf Spielen ungeschlagen und liegen als Tabellensechster vier Punkte vor den Kraichgauern. Das Team von Chefcoach Sebastian Hoeneß konnte in den bisher sieben Saisonspielen erst zweimal gewinnen.