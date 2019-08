Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.19

Endspurt vor Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg

POTSDAM/DRESDEN (dpa) - Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen beenden einige Parteien am Freitag ihren Wahlkampf.



Bei verschiedenen Veranstaltungen wollen sie noch einmal um die Stimmen der Wähler vor den Abstimmungen am Sonntag werben.

Hitzerekorde und Trockenheit: Wetterdienst legt Sommerbilanz vor

OFFENBACH (dpa) - Reihenweise Hitzerekorde gab es im Juli, nun zieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Bilanz der vergangenen drei Monate.



Am Freitag legen die Meteorologen ihre vorläufige Auswertung für den Sommer 2019 vor. Er dürfte in puncto Wärme einen der vorderen Plätze auf der Rangliste einnehmen.

Klimaaktivistin Thunberg streikt erstmals in New York

NEW YORK (dpa) - Nach ihrer Ankunft in New York will Klimaaktivistin Greta Thunberg am Freitag das erste Mal an einem Schulstreik in den USA teilnehmen.



Die 16-jährige Schwedin soll mit weiteren Demonstranten vor dem Sitz der Vereinten Nationen in New York für ein beherzteres Vorgehen in der Klimakrise protestieren. Thunberg war am Mittwoch nach einem zweiwöchigen Segeltörn aus Europa in der US-Ostküstenmetropole angekommen.

EU-Außenminister diskutieren mit Amtskollegen aus Balkanstaaten

HELSINKI (dpa) - Die Außenminister der EU-Staaten treffen sich am Freitag in Helsinki mit Amtskollegen aus den Balkanstaaten.



Ein Thema der Gespräche dürfte der Streit über den geplanten Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien sein.

Verhandlungen um Mindestlohn am Bau beginnen

WIESBADEN (dpa) - Ohne genaue Forderung geht die IG Bau in die Verhandlungen um den Mindestlohn im boomenden Bauhauptgewerbe.



Vier Monate vor dem Auslaufen des aktuellen Tarifwerks beginnen am Freitag (11.00 Uhr) in Wiesbaden die Verhandlungen mit dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB).

Verteidigung plädiert im Prozess um Missbrauch auf Campingplatz Lügde

DETMOLD (dpa) - Mit den Plädoyers der Verteidiger neigt sich der Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen dem Ende zu.



Am Freitag (9.00 Uhr) haben vor dem Landgericht Detmold zunächst die Nebenklage-Vertreter Gelegenheit zu ihren Schlussworten. Dann äußern sich die Verteidiger der beiden Angeklagten Andreas V. und Mario S. zu dem nach ihrer Auffassung angemessenen Strafmaß.

Polanskis neuer Film feiert Premiere in Venedig

VENEDIG (dpa) - Mit Spannung wird beim Filmfestival Venedig die Premiere von Roman Polanskis neuem Film «J'accuse (An Officer and a Spy)» am Freitag erwartet.



Unklar war im Vorfeld noch, ob der französisch-polnische Regisseur persönlich zu den Internationalen Filmfestspielen kommen wird. Auf der Festival-Liste mit den offiziell angereisten Gästen tauchte sein Name bisher nicht auf.

Kampf um Bundesvorsitz - NRW-SPD lädt NRW-Bewerber ein

DORTMUND (dpa) - Der Landesvorstand der nordrhein-westfälischen SPD will am Freitag (18.30 Uhr) in Dortmund über die Unterstützung der Bewerber aus NRW entscheiden.



Der mitgliederstärkste Landesverband steht dabei vor einer schwierigen Entscheidung, da es gleich drei Kandidaten aus dem Bundesland gibt, die jeweils mit Tandempartnern neue SPD-Bundesvorsitzende werden wollen.

Steinmeier würdigt ehrenamtliches Engagement mit Bürgerfest

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt mit einem Bürgerfest im Schloss Bellevue das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in Deutschland.



Für Freitag (ab 16.00 Uhr) hat er 4000 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland eingeladen.

Gladbach hofft auf ersten Heimerfolg - Gegen Leipzig bislang sieglos

DÜSSELDORF (dpa) - Im zweiten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) seinen Angstgegner RB Leipzig.



Von den bisherigen sechs Duellen mit den Sachsen konnten die Gladbacher keines gewinnen.

Große Pressekonferenz: Hoeneß klärt nach Rückzugsankündigung auf

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß erklärt sich am Freitag (12.30 Uhr) öffentlich.



Nachdem der 67-Jährige den Rückzug von seinen Spitzenämtern beim FC Bayern München verkündet hat, werden in einer Pressekonferenz in der Münchner Allianz Arena detaillierte Ausführungen von ihm erwartet.

Qualifikant Koepfer kämpft bei US Open um Einzug ins Achtelfinale

NEW YORK (dpa) - Qualifikant Dominik Koepfer kämpft bei den US Open der Tennisprofis am Freitag um den Einzug ins Achtelfinale.



Der Schwarzwälder trifft in New York auf Nikolos Bassilaschwili aus Georgien. Die Partie ist als viertes Spiel nach 17.00 Uhr deutscher Zeit auf dem drittgrößten Platz der Anlage angesetzt.