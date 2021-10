Das bringt der Freitag

Friedensnobelpreisträger wird verkündet

OSLO: Es ist der Höhepunkt des alljährlichen Nobelpreis-Reigens: Am Freitag wird in Oslo verkündet, wer 2021 den Friedensnobelpreis erhält. Das zuständige Nobelkomitee wird seine Entscheidung um 11.00 Uhr verkünden. Im vergangenen Jahr war die Ehrung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gegangen. Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise wieder mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert.

Bundesrat wählt neuen Präsidenten und entscheidet über Hartz-IV-Sätze

BERLIN: Der Bundesrat wählt am Freitag (9.30 Uhr) seinen neuen Präsidenten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) soll das Amt vom bisherigen Bundesratspräsidenten, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), übernehmen. Ramelow soll ab dem 1. November im Amt sein, Haseloff soll dann Vizepräsident sein. Die Bundesratspräsidentschaft wechselt turnusmäßig einmal im Jahr unter den Ministerpräsidenten der Länder.

Tarifverhandlungen für Beschäftigte der Länder beginnen

BERLIN: Gewerkschaften und Arbeitgeber beginnen an diesem Freitag (12.00 Uhr) in Berlin Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt für die rund eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder, mindestens 150 Euro monatlich. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte dies als unrealistisch zurückgewiesen.

Kultusminister informieren über Umgang der Schulen mit Corona

POTSDAM: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst (SPD), stellt am Freitag (10.00 Uhr) die Ergebnisse der Beratungen der Kultusministerinnen und -minister der Länder vor. Bei dem Treffen in Potsdam unter Leitung der Brandenburger Bildungsministerin geht es unter anderem um den Umgang der Schulen mit der Corona-Pandemie, um den Stand der Digitalisierung und um Empfehlungen für ein Wahlpflichtfach oder Wahlfach «Deutsche Gebärdensprache» in den Klassen 5 bis 10. Zur Pressekonferenz werden auch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) und Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erwartet.

SPD und Grüne in Berlin entscheiden über weitere Sondierungen

BERLIN: Nach tagelangen Sondierungen über eine Regierungsbildung in Berlin werden am Freitag erste Weichenstellungen erwartet. Die SPD als Siegerin der Abgeordnetenhauswahl am 26. September und die Grünen als zweitstärkste Partei wollen darüber beraten, mit welchen anderen Parteien sie in Dreierkonstellation weitere Sondierungsgespräche führen wollen. Entsprechende Beschlüsse der Parteigremien könnten vorentscheidend sein für später folgende Koalitionsverhandlungen, auch wenn die Sondierungsgespräche immer noch scheitern können.

Parlamentswahl in Tschechien beginnt - Premier Babis unter Druck

PRAG: In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Parlamentswahl. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. Die mehr als acht Millionen Berechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Umfragen sehen den amtierenden Ministerpräsidenten Andrej Babis vorn, doch wurde sein Wahlkampf von einer Finanzaffäre überschattet. Nach Berichten über Briefkastenfirmen in den sogenannten «Pandora Papers» bestritt der 67-Jährige, etwas Unrechtmäßiges getan zu haben. Der Multimilliardär steht an der Spitze der populistischen Partei ANO.

«Massenprozess» in Türkei - Gezi-Proteste beschäftigen Gericht erneut

ISTANBUL: Acht Jahre nach den Gezi-Protesten wird in der Türkei eine Verhandlung wegen der regierungskritischen Demonstrationen gegen mehr als 50 Angeklagte fortgesetzt. In dem Prozess am Freitag in Istanbul ist auch der seit fast vier Jahren inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala angeklagt. Kavala sollte endlich aus der Untersuchungshaft entlassen werden, sagte Milena Büyüm von Amnesty International. Der einzige Zweck solcher «Massenprozesse» sei Verzögerung.

Bundesrat stimmt über neuen Bußgeldkatalog ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Freitag über den neuen Bußgeldkatalog ab. Dieser sieht höhere Bußgelder für Verkehrssünder wie Raser sowie etwa bei Parkverstößen vor. Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden. Eine Zustimmung der Länderkammer gilt als sicher. Die Änderungen gehen auf eine Einigung von Bund und Ländern im April zurück.

Gedrängel am Bahnsteig wird wissenschaftlich erforscht

DÜSSELDORF: Das Gedränge an Bahnsteigen wird wissenschaftlich erforscht. Dazu sind 1500 Versuchspersonen in eine Veranstaltungshalle in Düsseldorf eingeladen. Vier Tage lang werden mit ihnen dort Experimente durchgeführt, wie das Forschungszentrum Jülich ankündigte. Ziel sind neue Konzepte zur Steigerung der Sicherheit in überfüllten Bahnhöfen.

Gericht entscheidet über Klage gegen Zweitverkauf von Wiesntischen

MÜNCHEN: Im Prozess um den Zweitverkauf von Plätzen auf dem Oktoberfest will das Landgericht München I am Freitag (11.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Wirtin Antje Schneider von der Ochsenbraterei hat gegen ein Portal geklagt, das jetzt schon Plätze für 2022 anbietet. Wiesnwirte kämpfen seit Jahren gegen den Zweitverkauf von Platzreservierungen über Online-Händler.

DFB-Team strebt gegen Rumänien nächsten Sieg unter Flick an

HAMBURG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft plant am Freitag (20.45 Uhr) in Hamburg gegen Rumänien den nächsten Schritt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Bundestrainer Hansi Flick will im Volksparkstadion vor rund 25.000 Zuschauern nicht nur gewinnen, sondern mit einer «tollen Leistung die Fans begeistern».