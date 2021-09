Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.10.21 | Überblick

Grüne und FDP gehen in zweite Gesprächsrunde über neue Regierung

BERLIN: Die Spitzen von Grünen und FDP wollen ihre Gespräche über eine gemeinsame Beteiligung an der neuen Bundesregierung am Freitag vertiefen. Bei der dann zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt.

Sondierungen zur Regierungsbildung nach Berlin-Wahl beginnen

Berlin (dpa/bb) - Fünf Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus beginnen am Freitag die Sondierungen zur Regierungsbildung. Die Spitzen des Wahlsiegers SPD treffen sich am Vormittag (09.00 Uhr) zunächst mit den Grünen und am Nachmittag (16.00 Uhr) mit den Linken. Am Montag will die SPD dann zuerst mit der CDU und dann mit der FDP ausloten, welche Schnittmengen es für eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gibt.

Erstes Sondierungsgespräch von Wahlsiegerin SPD mit CDU im Nordosten

SCHWERIN: Fünf Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommen Vertreter von SPD und CDU am Freitag zu einem ersten Sondierungsgespräch zusammen. Zum Team der SPD gehört auch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, zum CDU-Team der kommissarische Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg. Ort und Zeit des Gesprächs sind geheim.

Verteidiger von mutmaßlicher IS-Terroristin wollen Plädoyer halten

MÜNCHEN/LOHNE: Im Prozess gegen die IS-Rückkehrerin und mutmaßliche Terroristin Jennifer W. wollen am Freitag (9.00 Uhr) die Verteidiger vor dem Oberlandesgericht München plädieren. Die junge Frau soll dabei zugesehen haben, wie ein fünf Jahre altes jesidisches Mädchen in der Stadt Falludscha im Irak starb - in der Mittagssonne angekettet in einem Innenhof. Nach Angaben der Anwälte ist zudem eine umfangreiche Stellungnahme ihrer Mandantin im Rahmen des sogenannten letzten Wortes geplant.

Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe nimmt in Mainz Arbeit auf

MAINZ: Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe von Mitte Juli mit 134 Toten im Norden des Bundeslandes nimmt an diesem Freitag seine Arbeit auf. Die konstituierende Sitzung (16.00 Uhr) im Landtagsgebäude ist nicht öffentlich. Der Vorsitzende Martin Haller (SPD) will im Anschluss aber kurz über die erste Sitzung berichten. Der Ausschuss soll die Abläufe vor, während und nach der Sturzflut klären - vor allem aber auch die politische Verantwortung.

Aktionäre von Daimler entscheiden über Aufspaltung

STUTTGART: Die Aktionäre des Autobauers Daimler sind am Freitag (10.00 Uhr) auf einer außerordentlichen Hauptversammlung aufgerufen, der Aufspaltung des Konzerns zuzustimmen. Es geht darum, das Lkw- und Busgeschäft aus dem Konzern herauszulösen und als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen.

Twitter-Marathon der Polizei beginnt am Freitag - Aktion #Polizei110

BERLIN: Unter dem Hashtag #Polizei110 twittert die Polizei in Deutschland am Freitag über Notrufe und Einsätze aus ihrem Alltag. Die Aktion über den Kurznachrichtendienst Twitter beginnt um 11.00 Uhr und soll sich über zwölf Stunden erstrecken. Sie soll auf die Bedeutung des Notrufs 110 hinweisen, für einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihm sensibilisieren und die Arbeit der Polizei besser sichtbar machen.

Deutscher Filmpreis wird in Berlin verliehen

BERLIN: In Berlin wird am Freitagabend (ab 17.30 Uhr) der Deutsche Filmpreis vergeben. Mit zehn Nominierungen geht die Literaturverfilmung «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» von Regisseur Dominik Graf als einer der Favoriten ins Rennen. Rund 1200 Gäste werden auf dem Messegelände erwartet. Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche.

Geheimnis um documenta-Künstler wird gelüftet

KASSEL: Die Namen der Künstler, die auf der documenta fifteen in Kassel vom 18. Juni bis 25. September 2022 ausstellen werden, werden am Freitag (10 Uhr) bekanntgegeben. Zu lesen sein werden sie zunächst exklusiv in der Straßenzeitung Asphalt aus Hannover. Das Magazin, das durch wohnungslose oder sozial benachteiligte Menschen in Hannover und anderen niedersächsischen Städten verkauft wird, ist offizieller Medienpartner der Kunstausstellung.

Bundestrainer Flick benennt Kader für WM-Qualifikationsspiele

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird am Freitag den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und Nordmazedonien bekanntgeben. Die deutsche Nationalmannschaft kann als Tabellenführer in den Partien am 8. Oktober in Hamburg und drei Tage später auswärts in Skopje im Idealfall vorzeitig das Ticket für das Weltmeisterschaftsturnier 2022 in Katar lösen.

Greuther Fürth hofft gegen Köln auf ersten Bundesligasieg der Saison

FÜRTH: Mit der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und der SpVgg Greuther Fürth beginnt am Freitag der siebte Bundesliga-Spieltag. Der Aufsteiger aus Bayern strebt den erster Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison an. Die Franken, die nach nur einem Punkt aus sechs Partien am Ende der Tabelle stehen, gehen als Außenseiter in die Partie. Der Liga-Siebte aus Köln dürfte hingegen nach zwei Remis gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt selbstsicher auftreten.