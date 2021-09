Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.09.21 | Überblick

Köln, Düsseldorf, München: Wahlkampfabschlüsse der Kanzlerkandidaten

DÜSSELDORF/MÜNCHEN: Zwei Tage vor der Bundestagswahl beenden die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Grünen am Freitag offiziell ihre Wahlkämpfe. SPD-Bewerber Olaf Scholz und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock kommen dafür in das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird in Bayern erwartet.

Fridays for Future rüstet sich für globalen Klimastreik vor der Wahl

BERLIN: Die Aktivisten von Fridays for Future rufen für diesen Freitag zu ihrem achten weltweiten Klimastreik auf. Wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, sind mindestens 1400 Streiks und Aktionen in mehr als 80 Ländern geplant. In allen Ländern der EU wollen die Aktivisten auf die Straße gehen, um von den politisch Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik zu fordern.

Steinmeier spricht als erster Bundespräsident seit 38 Jahren vor UN

NEW YORK: Als erster Bundespräsident seit fast 40 Jahren redet Frank-Walter Steinmeier am Freitag (ca. 16.15 Uhr) vor der UN-Vollversammlung in New York. Normalerweise wird Deutschland in der Generaldebatte der Vereinten Nationen von der Bundesregierung vertreten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trat mehrfach vor Vertretern der 193 Mitgliedstaaten auf. Wenn die Regierungschefin nicht nach New York kommt, wird die Rede bei der immer im September stattfindenden Generaldebatte in der Regel vom Außenminister gehalten.

Vierer-Gipfel: Biden trifft Kollegen aus Indien, Japan und Australien

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Freitag die Regierungschefs aus Indien, Japan und Australien im Weißen Haus. Die Zusammenkunft unterstreiche die Bedeutung des US-Engagements im Indopazifik-Raum, erklärte das Weiße Haus vorab. Es ist laut US-Regierung das erste persönliche Treffen in diesem Vierer-Format. Biden hatte bereits im Frühling, kurz nach seinem Amtsantritt, einen Online-Gipfel mit seinen Kollegen aus den drei Ländern einberufen.

Sechs Frauen konkurrieren um Krone der Deutschen Weinkönigin

NEUSTADT/WSTR.: Sechs junge Frauen aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg greifen an diesem Freitag nach der Krone der Deutschen Weinkönigin. Beim Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße müssen die Kandidatinnen vor allem Fachwissen, Schlagfertigkeit und Persönlichkeit beweisen. Eine Jury bestimmt nach der Show (Beginn: 20.15 Uhr), wer 73. Deutsche Weinkönigin wird.

Prozess um Tod bei Aufnahmeritual in Studentenverbindung beginnt

HASSELT: Nach dem Tod eines 20-Jährigen bei einem grausamen Aufnahmeritual einer belgischen Studentenverbindung beginnt am Freitag (10.00 Uhr) der Prozess. 18 Männer müssen sich vor dem Landgericht Hasselt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und der Verabreichung schädlicher und tödlicher Substanzen verantworten, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte. Am ersten Prozesstag werden demnach Details zum weiteren Prozessablauf besprochen.

Urteilsverkündung im Prozess um hundertfachen sexuellen Missbrauch

ULM: Im Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern wird am Freitag (10.30 Uhr) vor dem Landgericht Ulm das Urteil verkündet. Der 45 Jahre alte Angeklagte soll in den Jahren 1996 bis 2005 seine Halbschwester und vier weitere Mädchen wiederholt sexuell missbraucht haben, wie ein Sprecher des Landgerichts Ulm mitteilte. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann mehr als 400 Fälle des sexuellen Kindesmissbrauchs zur Last - darunter 20 schwere Fälle.

Ungleiches Duell im Freistaat: Greuther Fürth empfängt FC Bayern

FÜRTH: Der FC Bayern München trifft am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga auf den nächsten Aufsteiger. Eine Woche nach dem 7:0 gegen den VfL Bochum steht das ungleiche Freistaat-Duell bei der SpVgg Greuther Fürth an. Die Franken haben in der Bundesliga noch nie ein Heimspiel gewonnen. Gegen die Bayern ist es ihr insgesamt 20. Erfolgsversuch im heimischen Ronhof.

43. Ryder Cup: Team Europa will Titel in den USA verteidigen

SHEBOYGAN: Das Team Europa um den Golf-Weltranglistenersten Jon Rahm will beim 43. Ryder Cup seinen Titel von 2018 verteidigen. Von diesem Freitag an treten die jeweils zwölf besten Spieler aus Europa und den USA auf dem Whistling Straits Golf Course am Michigansee im US-Bundesstaat Wisconsin gegeneinander an.