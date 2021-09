Das bringt der Freitag

Bundesrat stimmt über Bezahlmethoden an E-Ladesäulen ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt an diesem Freitag darüber ab, wie Autofahrer künftig für das Laden ihrer E-Autos an öffentlichen Ladesäulen bezahlen können. Die Bundesregierung will, dass in diese Ladesäulen ab Juli 2023 verpflichtend Lesegeräte für gängige Debit- oder Kreditkarten eingebaut werden. Ältere Ladesäulen müssten nicht umgerüstet werden.

Russland wählt Parlament - Abstimmung läuft bis Sonntag

MOSKAU: Rund 110 Millionen Russen sind von Freitag an zur Wahl ihres neuen Parlaments aufgerufen. Die Abstimmung im flächenmäßig größten Land der Erde ist auf drei Tage bis einschließlich Sonntag angesetzt. Ein Sieg der Kremlpartei Geeintes Russland gilt als sicher. Echte Oppositionsparteien haben kaum Chancen auf einen oder mehrere der insgesamt 450 Sitze in der Staatsduma.

Erster Prozess um Corona-Ansteckungen im Skiort Ischgl

WIEN: Die Ausbreitung des Coronavirus im Tiroler Skiort Ischgl und die teils tödlichen Folgen für Touristen werden am Freitag erstmals von einem Gericht behandelt. Die Witwe und der Sohn eines an Covid-19 gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz.

Brigadegeneral Arlt bekommt nach Kabul-Einsatz Bundesverdienstkreuz

BERLIN: Brigadegeneral Jens Arlt, der den gefährlichen Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan befehligt hatte, wird am Freitag (11.30 Uhr) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem Kommandeur der Luftlandebrigade 1 die Auszeichnung im Schloss Bellevue persönlich überreichen.

Bundesrat befasst sich mit Transparenzregeln für Abgeordnete

BERLIN: In seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl befasst sich der Bundesrat am Freitag (9.30 Uhr) unter anderem mit schärferen Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete. Diese sollen - laut einem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetz - dann verpflichtet sein, etwa Unternehmensbeteiligungen oder Nebeneinkünfte auf den Cent genau darzulegen, wenn die Zahlungen 1000 Euro im Monat oder 3000 Euro im Kalenderjahr übersteigen.

EU-Mittelmeeranrainer treffen sich zum Gipfel in Athen

ATHEN: Regierungschefs und Außenminister von neun EU-Mittelmeerländern kommen an diesem Freitag in Athen zu einem Gipfeltreffen zusammen. Nach den verheerenden Bränden in diesem Sommer in Griechenland, Italien und Frankreich soll die Klimakrise eines der Hauptthemen sein. Dazu wird auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet.

Infineon eröffnet neues Chipwerk in Österreich

VILLACH/NEUBIBERG: Mitten in der weltweiten Chipkrise eröffnet der Halbleiterkonzern Infineon am Freitag sein neuestes Werk im österreichischen Villach. Die 1,6 Milliarden Euro teure Fabrik hat am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) ihren offiziellen Produktionsstart. Die Fertigung hat allerdings bereits im August begonnen.

IG Metall ruft zu Warnstreik bei Airbus und Premium Aerotec auf

HAMBURG/BREMEN/AUGSBURG: Die IG Metall hat im Streit um die künftige Struktur von Airbus Operations und Premium Aerotec an allen Standorten für Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien unter anderem die Airbus-Standorte in Hamburg, Bremen und Stade sowie die Premium-Aerotec-Standorte Varel und Augsburg. Als Hauptredner auf Kundgebungen in Hamburg und Augsburg werden IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich sowie IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner erwartet.

Eigentümer-Streit um baufälliges Augsburger Parkhaus vor dem BGH

KARLSRUHE: Ein marodes Parkhaus in Augsburg wird am Freitag (9.30 Uhr) zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Die Karlsruher Richterinnen und Richter wollen die grundsätzliche Frage klären, ob eine Eigentümergemeinschaft die Pflicht hat, ein stark heruntergekommenes Gebäude noch zu sanieren. Ob schon ein Urteil verkündet wird, ist offen.

Ehefrau vergewaltigt und getötet - Urteil gegen 47-Jährigen erwartet

FLENSBURG: Im Prozess gegen einen 47-Jährigen, der in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) seine Frau vergewaltigt und getötet haben soll, will das Landgericht Flensburg am Freitag (13.30 Uhr) sein Urteil verkünden. Danach habe der Deutsche zudem Feuer in dem gemeinsam bewohnten Haus gelegt, um die Tat zu verdecken und selbst zu sterben.

Medienpreis Goldene Henne wird in Leipzig verliehen

LEIPZIG: In einer TV-Gala wird am Freitagabend die Goldene Henne verliehen. Der Preis geht in verschiedenen Kategorien an Stars aus Film, Musik oder Sport. Schon vorab wurde bekanntgegeben, dass Schauspieler Wolfgang Stumph (75) eine Henne für sein Lebenswerk erhält.

Forstrock in Jamel mit Abstrichen: Kein Camping, keine Workshops, 3G

JAMEL: Nach einer Corona-Pause im vergangenen Jahr findet das diesjährige Festival Jamel rockt den Förster mit einigen Abstrichen statt. 450 Tickets habe man für die Konzerte am Freitag und Samstag verkauft, die erste Marge sei hierbei innerhalb von zwei Minuten vergriffen gewesen, sagt die Organisatorin Birgit Lohmeyer, die mit der inzwischen bundesweit bekannten Veranstaltung ein Zeichen für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Neonazis setzen will.

Hertha will aus dem Keller, Fürth keinen Schönheitspreis

BERLIN: Nach dem ersten Saisonsieg will Hertha BSC mit einem zweiten Dreier raus aus dem Keller der Fußball-Bundesliga. «Die Mannschaft will unbedingt. Wir wollen das Sieger-Gefühl weiter mitnehmen», sagte Trainer Pal Dardai vor dem Heimspiel des Berliner Erstligisten am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellen-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Beim noch sieglosen Neuling aus Fürth soll es vor allem die Defensive richten. «Wir müssen in der eigenen Hälfte keinen Schönheitspreis gewinnen», sagte Trainer Stefan Leitl.