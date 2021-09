Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.09.21 | Überblick

Laschet will «Zukunftsteam» vorstellen

BERLIN: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird an diesem Freitag (9.00 Uhr) sein sogenanntes Zukunftsteam vorstellen. Die acht Mitglieder sollen laut «Spiegel» in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September verstärkt öffentlich auftreten. Dabei sein sollen der Terrorismusexperte Peter Neumann und der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, wie bereits vorab bekannt wurde. Die Union steckt gut drei Wochen vor der Wahl im Umfragetief: Laut ARD-Deutschlandtrend kommt sie aktuell auf nur 20 Prozent, die SPD dagegen auf 25 Prozent.

Trauerstaatsakt für Ex-Ministerpräsident Biedenkopf in Dresden

DRESDEN: Drei Wochen nach seinem Tod nimmt Sachsen offiziell Abschied vom ersten Nachwende-Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (1930-2021). Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet werden am Freitag (12.00 Uhr) zu dem Trauerstaatsakt in der Dresdner Frauenkirche erwartet. Der Freistaat ist mit Landtagspräsident Matthias Rößler, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und weiteren Regierungsmitgliedern vertreten.

Merkel besucht erneut das flutgeschädigte Ahrtal

ALTENBURG: Fast sieben Wochen nach ihrem ersten Besuch im flutgeschädigten Ahrtal kommt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag (12.00 Uhr) erneut in das Katastrophengebiet. Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) informiert sie sich laut der Mainzer Staatskanzlei in Altenburg, einem Ortsteil der Gemeinde Altenahr, über die Aufräumarbeiten.

Ex-Justiziarin des Erzbistums Köln klagt gegen Kündigung

KÖLN: Neuer Ärger für Kardinal Woelki: Seine ehemalige Justiziarin klagt gegen ihre Kündigung und verlangt zusätzlich mindestens 50.000 Euro Schmerzensgeld. Für Freitagmittag (13.00 Uhr) hat das Arbeitsgericht Köln einen Gütetermin angesetzt. Dabei soll ergründet werden, ob eine einvernehmliche Einigung zwischen den Parteien erreicht werden kann.

Europäische Außenminister beraten über Umgang mit Chinas Machtstreben

KRANJ: Die Außenminister der EU-Staaten beenden an diesem Freitag mit Beratungen über den Umgang mit China ein zweitägiges Treffen in Slowenien. Hintergrund der Gespräche sind vor allem Pekings Bemühungen, sich mit massiven Investitionen Macht und Einfluss in anderen Weltregionen zu sichern. Zudem ist die EU weiter besorgt über die militärische Aufrüstung der Volksrepublik und das Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong.

Steinmeier beendet Besuch in der Slowakei

BRATISLAVA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Freitag seinen Kurzbesuch in der Slowakei. Er trifft sich zum Abschluss in Bratislava mit Ministerpräsident Eduard Heger (08.30 Uhr). Der Bundespräsident hatte am Donnerstag nach einem Gespräch mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova das Verhältnis beider Länder als «Erfolgsgeschichte» gewertet, die nicht selbstverständlich sei.

Dax wird auf 40 Konzerne erweitert - Entscheidung am Abend

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer wird neu aufgestellt: 40 statt bisher 30 Konzerne sollen künftig im Deutschen Aktienindex - kurz Dax - notiert sein. Welche Unternehmen in die erste Börsenliga aufsteigen, gibt die Deutsche Börse am Freitagabend (22.00 Uhr) bekannt. Erstmals wird der Dax-Kurszettel dann am 20. September 40 Laufnummern haben.

Kurz nach dem Todestag: Film über Diana feiert Premiere in Venedig

VENEDIG: Kurz nach dem 24. Todestag feiert ein Film über Prinzessin Diana Weltpremiere beim Festival Venedig. «Spencer» spielt den Produktionsangaben zufolge in den Weihnachtsferien 1991, als sich Diana zur Trennung von Charles entscheidet. In der Hauptrolle ist Kristen Stewart zu sehen, die mit den «Twilight»-Filmen bekannt wurde. Die Premiere steht für Freitag auf dem Programm; Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 nach einem schweren Autounfall in Paris.

Neues Kölner Stadtarchiv wird eröffnet

KÖLN: Rund zwölf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird am Freitag (15.30 Uhr) der Neubau eröffnet. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um Europas modernstes kommunales Archiv mit einer speziell dafür entwickelten Gebäudetechnik. In dem Neubau für das Historische Archiv und das Rheinische Bildarchiv ist Platz für 50 Regalkilometer Archivalien. Jeder historisch Interessierte soll dort arbeiten und Dokumente einsehen können.

Springreiter-Team starten als Zweiter in die letzte Runde

RIESENBECK: In die letzte Runde des Team-Wettbewerbs startet das deutsche Springreitteam bei der Heim-Europameisterschaft in Riesenbeck am Freitag (13.00 Uhr/ZDF) als Zweiter. Das Team von Bundestrainer Otto Becker liegt nur knapp hinter der Schweiz und vor Schweden. Auch im Einzel sieht es gut aus. Bester deutscher Starter ist Christian Kukuk aus Riesenbeck, der bei seinem Heimspiel mit Mumbai auf Rang zwei hinter dem Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei liegt. André Thieme aus Plau am See ist mit Chakaria Siebter. Die Entscheidung im Einzel fällt am Freitag.

Deutsche Volleyballer bestreiten EM-Auftakt gegen Kroatien

TALLINN: Die deutschen Volleyballer um Rückkehrer Georg Grozer starten am Freitag (16.00 Uhr/MESZ) gegen Kroatien in die EM. Auf die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani warten in Vorrundengruppe D in Tallinn anschließend Partien gegen Co-Gastgeber Estland, Olympiasieger Frankreich, Lettland und die Slowakei. Für Deutschland muss es neben Favorit Frankreich um den Gruppensieg gehen. Jeweils die ersten vier Mannschaften aus den vier Sechser-Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.