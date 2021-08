Das bringt der Freitag

Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-FPÖ-Chef Strache

WIEN: Im Korruptionsprozess gegen Österreichs ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird am Freitag das Urteil gesprochen. Laut Anklage soll er dem befreundeten Eigentümer einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen haben. Im Gegenzug sollen Spenden an die rechte FPÖ geflossen sein, deren Vorsitzender Strache damals war. Strache ist wegen Bestechlichkeit angeklagt, der befreundeter Klinik-Eigentümer wegen Bestechung.

Merkel berät mit afrikanischen Staaten über Wirtschaftsförderung

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Freitag (16.30 Uhr) mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder über eine weitere Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Bei dem Treffen der Initiative «G20 Compact with Africa», der zwölf afrikanische Länder angehören, wird es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gehen.

Steinmeier trifft tschechischen Ministerpräsidenten Babis in Prag

PRAG: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Freitag seinen dreitägigen Besuch in Tschechien. Zum Abschluss wird er sich mit Ministerpräsident Andrej Babis treffen. Steinmeier hatte bereits am Vortag nach einem Gespräch mit Staatspräsident Milos Zeman betont, die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn könnten kaum besser sein.

Die Linke startet Wahlkampf-Städtetour in Rostock

ROSTOCK: Etwa vier Wochen vor der Bundestagswahl startet die Linke in Rostock eine bundesweite Städtetour. Zum Auftakt wollen am Freitagnachmittag (16.00 Uhr) unter anderem die Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch und Janine Wissler auf dem Universitätsplatz reden.

Fridays For Future ruft zu Warnstreik mit Luisa Neubauer auf

DÜSSELDORF: Die Klimabewegung Fridays for Future ruft am Freitagnachmittag auf der Landtagswiese in Düsseldorf zu einem zentralen Warnstreik auf. Auch die Aktivistin Luisa Neubauer ist bei der Demonstration gegen die NRW-Landesregierung und die (Klima-)Politik des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet vor Ort.

Bauernverband zieht Bilanz der Ernte

BERLIN: Der Deutsche Bauernverband legt am Freitag (10.00 Uhr) seine Bilanz der diesjährigen Ernte vor. Wegen ungünstigen Wetters mit häufigen Regenschauern kamen die Mähdrescher zuletzt in vielen Regionen auf Raps- und Getreideflächen nur stockend voran, wie der Verband berichtet hatte. Auch die Ertragsaussichten trübte dies ein.

IG Metall bereitet Tarifkonflikt zum geplanten Airbus-Umbau vor

HAMBURG: In dem seit Monaten schwelenden Streit um den geplanten Umbau der Flugzeugfertigung bei Airbus will die IG Metall in Tarifverhandlungen einsteigen. Details zu den Forderungen an Airbus und dem weiteren Vorgehen hat die Gewerkschaft für Freitag (12.00 Uhr) in Hamburg angekündigt.

Ausgezeichnetes Fernsehen: Verleihung Grimme-Preise wieder mit Gala

MARL: Das Grimme-Institut verleiht am Freitag (19.30 Uhr) in Marl die diesjährigen Grimme-Preise für gutes Fernsehen. Die Verleihung findet nach dem coronabedingten Ausfall 2020 wieder im Rahmen einer Gala im Theater Marl statt, allerdings «in kleinerem Rahmen» mit deutlich weniger Gästen.

Abschied von Schauspieler Herbert Köfer - Urne und Kondolenzbuch

BEELITZ: Vor rund einem Monat starb Herbert Köfer im Alter von 100 Jahren - nun können Fans und Freunde Abschied von dem beliebten Schauspieler nehmen: Im brandenburgischen Beelitz, wo er gerne privat und beruflich weilte, liegt am Freitag (10-13 Uhr) ein Kondolenzbuch im Deutschen Haus aus. Vor der Urne kann nach Angaben der Stadt kurz inne gehalten werden.

Babyleiche im Müll - Urteil in Prozess gegen Mutter erwartet

REGENSBURG: Der Prozess um den Tod eines Neugeborenen in Regensburg steht vor dem Abschluss: Am Freitag (15.00 Uhr) will vor dem Landgericht der Vorsitzende Richter Michael Hammer das Urteil verkünden. Angeklagt ist die 25 Jahre alte Mutter des Kindes. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor und fordert eine sechsjährige Haftstrafe. Die Verteidiger plädierten auf fahrlässige Tötung und eine Bewährungsstrafe.

Flick benennt seinen ersten Kader: Mit Müller und Reus, ohne Hummels

FRANKFURT/MAIN: Nach knapp vier Wochen im Amt als Bundestrainer benennt Hansi Flick am Freitag seinen ersten Kader. Zum Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für die drei WM-Qualifikationsspiele Anfang September gegen Liechtenstein, Armenien und Island sollen auch DFB-Rückkehrer Marco Reus und Ex-Weltmeister Thomas Müller gehören.

Rose und Dortmund unter Druck: Ohne Hummels gegen Hoffenheim

DORTMUND: Borussia Dortmund steht am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim unter Druck. Nach dem 1:2 am vergangenen Spieltag beim SC Freiburg benötigten der BVB und sein neuer Trainer Marco Rose wieder ein Erfolgserlebnis. Rose hat zwar gegen den BVB-Angstgegner wieder mehr personelle Möglichkeiten, muss aber auf Abwehrchef Mats Hummels verzichten.