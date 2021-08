Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.21 | Überblick

Nato-Außenminister beraten über Lage in Afghanistan

BRÜSSEL: Die Außenminister der Nato-Staaten beraten am Freitag (14.00 Uhr) unter Vorsitz von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die aktuelle Lage in Afghanistan. Bei der Konferenz wolle man sich abstimmen und das weitere gemeinsame Vorgehen erörtern, teilte Stoltenberg mit. Für den späten Nachmittag ist eine Pressekonferenz geplant.

Merkel trifft Putin am Jahrestag des Anschlags auf Nawalny

MOSKAU: Bundeskanzlerin Angela Merkel reist inmitten massiver Spannungen zwischen Berlin und Moskau am Freitag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Merkels Besuch fällt mit dem Jahrestag der Vergiftung des Putin-Gegners Alexej Nawalny zusammen. Sprechen wollen Merkel und Putin auch über die umstrittene russisch-deutsche Ostseepipeline Nord Stream 2, die noch in diesem Monat fertiggestellt werden soll. Themen dürften neben dem Ukraine-Konflikt auch die Lage in Afghanistan und in Belarus sein.

Noch ein Streik? Lokführergewerkschaft will sich äußern

BERLIN: Fahrgäste der Deutschen Bahn könnten an diesem Freitag erfahren, ob es noch einen Streik geben wird. Die Lokführergewerkschaft GDL will sich zu ihrem weiteren Vorgehen äußern. «Bisher liegt kein verhandelbares Angebot vor, eine gütliche Lösung scheint nicht in Sicht», hieß es in der Ankündigung zur Pressekonferenz (11.00 Uhr) mit dem Vorsitzenden Claus Weselsky in Berlin.

Mann in Kanal ertrunken - Urteile erwartet

WEIDEN: Der Prozess um den Tod eines jungen Mannes in einem Flutkanal in Weiden steht vor dem Ende: Am Freitag (9.00 Uhr) sollen vor dem Landgericht der oberpfälzischen Stadt die Urteile über die drei Angeklagten gesprochen werden. Ihnen wird vorgeworfen, dem 22-Jährigen nicht geholfen zu haben, als er im Herbst betrunken in einen Kanal fiel. Der junge Mann ertrank. Die angeklagte Frau hatte das im Wasser liegende Opfer mit dem Handy gefilmt.

Metallica bringt Song zugunsten von Flutopfern in Deutschland raus

BERLIN: Als leuchtende Schallplatte und in zwei CD-Formaten kommt am Freitag (20.8.) ein Song der US-Band Metallica zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf den Markt. Die Einnahmen der Neuveröffentlichung des Kult-Songs «Enter Sandman» sollen laut der Plattenfirma Universal Music über die Charity-Stiftung der Band zu hundert Prozent gespendet werden.

Leipzig gegen Stuttgart unter Druck: Fehlstart soll vermieden werden

LEIPZIG: RB Leipzig steht wieder einmal am zweiten Saison-Spieltag in der Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Die Auftaktniederlage in Mainz - die dritte in sechs Bundesliga-Jahren - soll am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart vor bis zu 23.500 Zuschauern in der umgebauten Red-Bull-Arena unbedingt wettgemacht werden.