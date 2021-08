Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 13.08.21 | Überblick

Karlsruher Eilentscheidung zur Wahlrechtsreform wird veröffentlicht

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Freitag (09.30 Uhr) seine Entscheidung über einen Eilantrag von FDP, Linke und Grüne wegen der Wahlrechtsreform der großen Koalition. Damit klärt sich gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September, ob die von Union und SPD beschlossenen Änderungen angewandt werden dürfen. Die Abgeordneten der drei Oppositionsfraktionen wollen das verhindern.

Steinmeier bei Gedenken an Mauerbau vor 60 Jahren

BERLIN: Mit mehreren Veranstaltungen wird am Freitag in Berlin an den Mauerbau vor 60 Jahren erinnert. Beim zentralen Gedenken in der Mauer-Gedenkstätte Bernauer Straße (ab 10.00 Uhr) ergreifen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) das Wort. Anschließend wollen sie am Denkmal für die Maueropfer Kränze niederlegen.

Laschet auf Wahlkampftour bei Tesla - Treffen mit Musk

GRÜNHEIDE/BAD KREUZNACH: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet setzt am Freitag seine Tour im Bundestagswahlkampf fort. Der CDU-Vorsitzende macht dabei Station in Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Im brandenburgischen Grünheide besucht er die Baustelle der Tesla-Fabrik (11.00 Uhr). Auf dem Gelände will Laschet mit Führungskräften und Beschäftigten sprechen. Nach seinen Angaben ist auch ein Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk geplant.

GDL zieht Streik-Bilanz - «riesengroße Solidarität»

BERLIN: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zieht an diesem Freitag (11.00 Uhr) eine Bilanz ihres Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Solidarität der Mitglieder sei über alle Berufsgruppen hinweg riesengroß gewesen, teilte die Gewerkschaft mit. In dem Tarifkonflikt hatte die Gewerkschaft ihre Mitglieder bei der Bahn von Mittwochfrüh an zu einem 48-stündigen Streik im Personenverkehr aufgerufen. Im Güterverkehr begann der Ausstand schon am Dienstagabend.

Polizist kniet auf Mann - Prozess nach Polizeieinsatz

MÜNCHEN: Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in einer Münchner S-Bahn-Station beginnt am Freitag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen 54-Jährigen wegen eines Angriffs auf die Beamten. Der Mann muss sich unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Vorfall aus dem Februar 2020 hatte Schlagzeilen gemacht, weil sich ein Polizist beim Einsatz offenbar auf Kopf- und Halsregion des Angeklagten gekniet hatte.

Mann ertrinkt in Kanal - Weitere Plädoyers in Prozess erwartet

WEIDEN: Im Prozess um den Ertrinkungstod eines 22 Jahre alten Mannes in einem Kanal in Weiden in der Oberpfalz sollen am Freitag (09.00 Uhr) die letzten noch ausstehenden Plädoyers gehalten werden. Zudem könnten anschließend vor dem Landgericht der oberpfälzischen Stadt auch noch die Urteile gesprochen werden, wie ein Justizsprecher sagte.

Bad Nauheim enthüllt Statue des «King» - Elvis-Festival startet

BAD NAUHEIM: In Bad Nauheim steigt wieder das Rock'n'Roll-Fieber. Zum einen, weil an diesem Freitag das «European Elvis Festival» mit viel Musik beginnt. Zum anderen soll der «King» in die hessische Stadt zurückkehren - als Bronze-Statue. Fans von US-Musiker Elvis Presley (1935-1977) hatten vor drei Jahren die Idee, ihn in Bronze gießen zu lassen und die Figur an einem Originalschauplatz aufzustellen.

Berliner Ensemble zeigt neue «Dreigroschenoper»

BERLIN: Das Berliner Ensemble zeigt nach monatelanger Verzögerung eine Neuinszenierung der «Dreigroschenoper». Regisseur Barrie Kosky und sein Team feiern am Freitagabend (19.30 Uhr) Premiere. Die Neufassung hätte eigentlich schon zu Jahresbeginn laufen sollen, allerdings waren die Theater wegen der Pandemie damals noch geschlossen.

Bundesliga-Auftakt mit Klassiker - 23.000 im Borussia-Park

MÖNCHENGLADBACH: Mit dem Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird an diesem Freitag die 59. Saison der Fußball-Bundesliga eröffnet. Dabei tritt der Rekordmeister beim alten Rivalen im Borussia-Park an (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). Die beiden Teams treffen insgesamt zum sechsten Mal in der Bundesliga-Geschichte am ersten Spieltag aufeinander, erstmals aber im Borussia-Park.