Das bringt der Freitag

Vor erneutem Angebot an Deutsche Wohnen: Vonovia legt Zahlen vor

BOCHUM: Nach der Ankündigung eines erneuten Übernahmeangebots für den Konkurrenten Deutsche Wohnen legt Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia am Freitag (07.00 Uhr) Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Dank steigender Mieteinnahmen und Zukäufen steigt bei Vonovia der Gewinn kontinuierlich an. Für die ersten drei Monate des Jahres hatte der Konzern bereits ein Plus von 17 Prozent gemeldet.

Clubs in Berlin tanzen mit Corona-Pilotprojekt durch die Nacht

BERLIN: Die Berliner Clubs tasten sich nach langer Pause langsam in ihr international bekanntes Nachtleben zurück. Am Freitag (22.00 Uhr) startet dafür ein dreitägiges Pilotprojekt. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie vor 18 Monaten darf drinnen wieder getanzt werden - ohne Maske und Abstand. Dafür ist ein negatives PCR-Testergebnis nötig. Sechs Clubs machen bei dem Projekt mit. Das Projekt soll von Freitagabend bis Sonntagmittag laufen.

Urteil in Prozess um größten Drogen-Onlineshop erwartet

GIEßEN: Nach einem Jahr Verhandlung werden im Prozess um den Drogen Online-Shop «Chemical Revolution» am Freitag (13.30 Uhr) die Urteile erwartet. Angeklagt vor dem Landgericht Gießen sind sieben Männer, darunter der mutmaßliche Initiator aus dem Landkreis München. Kiloweise Drogen wurden, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht. Ermittler schalteten die im Internet und Darknet betriebene Plattform 2019 ab - sie sprachen damals vom bundesweit größten Drogen-Onlineshop.

Zweiter Prozess um Ticket-Affäre bei Rolling-Stones-Konzert startet

HAMBURG: Fast vier Jahre nach dem Konzert der Rolling Stones im Hamburger Stadtpark und der damit zusammenhängenden Freikarten- Affäre beginnt am Freitag (9.00 Uhr) in Hamburg das zweite Gerichtsverfahren. Diesmal muss sich eine Dezernatsleiterin des Bezirksamts Nord vor dem Amtsgericht verantworten. Der 56-Jährigen wird vorgeworfen, zwei Tribünenfreikarten im Wert von 336,80 Euro angenommen zu haben. Außerdem habe sie die Überlassung weiterer Freikarten an vier Mitarbeiter geduldet.

Auftakt zum DFB-Pokal in Dresden und München

BERLIN: Mit zwei Spielen beginnt an diesem Freitag (20.45 Uhr/Sky) die erste Runde im DFB-Pokal. Zum Auftakt des Wettbewerbs gibt es ein Duell der Zweitligisten Dynamo Dresden und SC Paderborn sowie die Partie zwischen dem Drittligisten TSV 1860 München und dem Zweitligisten SV Darmstadt 98. Die eigentlich geplante Begegnung zwischen Fünftligist Bremer SV und Rekord-Pokalsieger FC Bayern München wurde nach mehreren Corona-Fällen bei den Bremern abgesetzt und findet erst am 25. August statt.

Tischtennis-Männer hoffen auf Olympia-Sensation gegen China

TOKIO: Die deutschen Tischtennis-Männer planen am Freitag (12.30 Uhr) eine Sensation im Olympia-Finale. Als krasse Außenseiter treffen Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska im Finale in Tokio auf die Tischtennis-Supermacht China und wollen ihre Minimal-Chance auf Gold ergreifen.