Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.19

Vor G7: Macron trifft Vertreter unabhängiger Organisationen

PARIS (dpa) - Nach dem Tauziehen um die Teilnahme von Nichtregierungsorganisationen (NGO) am Gipfel der sieben großen Industrienationen trifft sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit NGO-Mitarbeitern.



Am Freitag werde Macron mit ihnen in Paris zu Mittag essen, teilte der Élyséepalast mit. Am Vormittag steht demnach ein Treffen mit einem Beratungsgremium für die Gleichheit von Frauen und Männern auf der Agenda. Am Nachmittag sollte der französische Staatschef Unternehmensvertreter und Gruppen zu einem Gespräch über Ungleichheit und Umweltschutz treffen. Der G7-Gipfel beginnt am Samstag im südwestfranzösischen Seebad Biarritz.

Bauernverband zieht Bilanz der Ernte 2019

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Bauernverband legt am Freitag (10.00 Uhr) seine Bilanz der diesjährigen Ernte vor.



Angesichts von Hitze und Trockenheit in einigen Regionen zeichneten sich schon vor Wochen erneut Einbußen und eine unterdurchschnittliche Erntemenge ab. Ende Juli hatte der Verband seine Erwartungen bereits gesenkt und war von einer Menge von 44 Millionen bis 45 Millionen Tonnen Getreide ausgegangen - das läge deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 von rund 48 Millionen Tonnen.

Petrenko beginnt als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker

BERLIN (dpa) - Mit Ludwig van Beethovens 9. Symphonie läutet Kirill Petrenko am Freitag (19.00 Uhr) seine Tätigkeit als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker ein.



Das Konzert wird aus der Philharmonie in rund 145 Kinos in Europa übertragen. Auf dem Programm stehen auch Alban Bergs symphonische Stücke aus seiner Oper «Lulu». Am Samstag spielt das Orchester Beethovens Symphonie mit dem Schlusschor über Friedrich Schillers «Ode an die Freude» vor dem Brandenburger Tor als Teil der Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls.

90 Millionen Euro aus dem Eurojackpot zu verteilen

HELSINKI (dpa) - Der Eurojackpot ist das zweite Mal in diesem Jahr auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen.



Sieben Zahlen müssen richtig angekreuzt werden, um den Riesentopf zu knacken. Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr werden die Gewinnzahlen in Helsinki ermittelt.

Polit-Punks Feine Sahne Fischfilet bei Open-Air-Konzert in Berlin

BERLIN (dpa) - Die so populäre wie politisch umstrittene Punkband Feine Sahne Fischfilet spielt am Freitag (19.00 Uhr) in Berlin bei einem Open-Air-Konzert.



In der historischen Zitadelle des Bezirks Spandau holt die linke Rockgruppe aus Mecklenburg-Vorpommern um Sänger Jan «Monchi» Gorkow einen Auftritt nach, der vor einigen Wochen wegen einer Verletzung von Gitarrist Christoph Sell ausgefallen war. Die AfD hatte vor einigen Wochen vergeblich versucht, das Konzert in Spandau zu verhindern.

Drogenhandel in großem Stil: Nivel-Täter erneut vor Gericht

BERLIN (dpa) - Unter großen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Freitag (9.00 Uhr) in Berlin ein Prozess wegen Drogenhandels im großen Stil.



Bei einem der acht Angeklagten handelt es sich um einen der deutschen Hooligans, die 1998 den französischen Polizisten Daniel Nivel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich halb tot geprügelt hatten.

BVB kann beim 1. FC Köln vorlegen

KÖLN (dpa) - Borussia Dortmund kann schon am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München herausarbeiten - zumindest für 22 Stunden.



Die Dortmunder, die nach dem 5:1 zum Auftakt gegen den FC Augsburg bereits Tabellenführer sind, dürfen an diesem Spieltag vorlegen und treten am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger 1. FC Köln an. Die Münchner, die zum Start nur zu einem 2:2 gegen Hertha BSC kamen, spielen erst am Samstagabend beim Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04.

Volleyballerinnen starten in EM - Auftakt gegen die Schweiz

BRATISLAVA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen bestreiten am Freitag (14.30 Uhr/Sport1) in Bratislava gegen Außenseiter Schweiz ihren EM-Auftakt. In der Vorrundengruppe D trifft die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski noch auf Spanien, Rekordchampion Russland, Gastgeber Slowakei und Weißrussland.

Vor der letzten Runde: Springreiter bei EM auf Medaillenkurs

ROTTERDAM (dpa) - Die deutschen Springreiter dürfen weiter von einer Goldmedaille bei der Europameisterschaft in Rotterdam träumen. Vor der letzten Runde am Freitag (15.00 Uhr) liegt das Quartett um Weltmeisterin Simone Blum auf Platz zwei.



Belgien führt, aber nur mit 11,07 Strafpunkten vor dem deutschen Team mit 12,22. Das ist umgerechnet weniger als ein Springfehler. «Es ist noch alles drin», sagte Bundestrainer Otto Becker. Kassiert die Equipe fünf Strafpunkte oder weniger, ist zumindest Bronze sicher.