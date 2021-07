Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.21 | Überblick

SPD-Parteitag entscheidet über Koalitionsverhandlung mit CDU und FDP

LEUNA: Die Entscheidung gilt als höchste Hürde auf dem Weg zu schwarz-rot-gelben Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt: Ein außerordentlicher Landesparteitag der SPD stimmt am Freitag in Leuna (17.30 Uhr) darüber ab, ob die Sozialdemokraten in Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP eintreten. Stimmberechtigt sind 103 Delegierte und die 17 Mitglieder des Landesvorstandes. Bei CDU und FDP genügten hingegen Beschlüsse der Landesvorstände, um in die Verhandlungen einzusteigen. Die Gremien beider Parteien stimmten am Donnerstagabend einstimmig für die Koalitionsverhandlungen.

Unesco-Welterbekomitee tagt - Deutschland hofft auf Auszeichnungen

FUZHOU: Das Welterbekomitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) beginnt an diesem Freitag in der chinesischen Stadt Fuzhou eine zweiwöchige Sitzung, um über die Auszeichnung bedeutender Kultur- und Naturstätten in der Welt zu beraten. Fünf Anträge mit deutscher Beteiligung stehen unter den rund 40 Nominierungen zur Entscheidung an: Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt, das jüdische Kulturerbe in Mainz, Speyer und Worms, die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen als Teil bedeutender historischer Bäder in Europa sowie die römischen Grenzwälle Donaulimes und Niedergermanischer Limes.

«Luther» eröffnet Nibelungen-Festspiele in Worms

WORMS: Mit der Premiere von «Luther» beginnen am Freitag (20.30 Uhr) vor dem Kaiserdom in Worms die diesjährigen Nibelungen-Festspiele (16. Juli bis 1. August). Vor genau 500 Jahren hatte der Reformator Martin Luther sich beim Reichstag zu Worms geweigert, seine Schriften und Thesen zu widerrufen. Autor Lukas Bärfuss und Regisseurin Ildikó Gáspár spüren nun einerseits dem Menschen Luther nach und andererseits der öffentlichen und politischen Figur. Zum Ensemble gehören unter anderem Sunnyi Melles und Jürgen Tarrach.