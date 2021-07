Das bringt der Freitag

Merkel in Großbritannien - Treffen mit Queen und Johnson

LONDON: Kanzlerin Angela Merkel reist an diesem Freitag zu Treffen mit Premierminister Boris Johnson und Königin Elizabeth II. nach Großbritannien. Zunächst (13.30 Uhr) sind Beratungen mit Johnson auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London geplant. Gegen 17.00 Uhr deutscher Zeit wird die Kanzlerin von der Queen auf Schloss Windsor zu einer Audienz empfangen. Die Reise dürfte Merkels Abschiedsbesuch als Kanzlerin in Großbritannien sein.

Steinmeier beendet Staatsbesuch in Israel

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Freitag seinen am Mittwoch begonnenen Staatsbesuch in Israel. Zum Abschluss will er sich am Institut für Wüstenforschung der Ben-Gurion-Universität des Negev über Umwelt- und Energiefragen informieren. Vorgesehen ist auch ein Besuch am Grab des ersten israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion und seiner Frau Paula.

Fußball-EM mit ersten beiden Viertelfinals

BERLIN: Bei der Fußball-Europameisterschaft stehen am Freitag die ersten Viertelfinal-Spiele an. In St. Petersburg treffen um 18.00 Uhr (ZDF und Magenta TV) die Schweiz und Spanien aufeinander. Der Weltranglisten-Erste Belgien fordert in München um 21.00 Uhr (ZDF und Magenta TV) den Turnier-Mitfavoriten Italien. Die beiden Sieger spielen am Dienstag in London um den Einzug ins Endspiel.

Chefposten beim ZDF wird neu besetzt - Intendantenwahl im Fernsehrat

MAINZ: Der ZDF-Fernsehrat wählt am Freitag einen Nachfolger für den scheidenden Intendanten Thomas Bellut. Zur Wahl stehen bei der Sitzung des Gremiums in Mainz (ab 9.00 Uhr) die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, und ZDF-Programmchef Norbert Himmler. Um gewählt zu werden, braucht es eine Mehrheit von drei Fünfteln im Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders. Das entspricht mindestens 36 von 60 Mitgliedern.

Eine Woche nach der Messerattacke: Gedenkveranstaltungen in Würzburg

WÜRZBURG: Eine Woche nach dem Messerangriff in Würzburg mit drei Toten wird in der Stadt der Toten und Verletzten gedacht. «Wir trauern um die Opfer dieser schrecklichen Messerattacke und wünschen den Verletzten eine baldige Genesung», teilte das Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage mit, eines der Oganisatoren. Ein 24-Jähriger Somalier hatte am vergangenen Freitag in der Innenstadt offensichtlich wahllos mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren starben. Sieben weitere Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Entscheidung über Ausrichtung der documenta fällt

KASSEL: Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der documenta und Museum Fridericianum gGmbH geben am Freitag (15.30 Uhr) bekannt, ob die documenta fifteen in Kassel trotz Corona-Pandemie planmäßig vom 18. Juni bis 25. September 2022 stattfinden soll. Die documenta, die als weltweit bedeutendste Ausstellung für moderne Kunst gilt, gibt es alle fünf Jahre in Kassel. Die Corona-Pandemie hat die Vorbereitungen der Schau stark erschwert.

Winnetou kämpft wieder - Karl-May-Spiele in Elspe finden statt

ELSPE: Erstmals seit 2019 können Besucher ab Freitagabend (20.15 Uhr) wieder die Karl-May-Spiele in Elspe verfolgen. Bis zum 5. September kämpfen Winnetou und Old Shatterhand auf der Naturbühne im Sauerland gegen den Ölprinzen. Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg waren wegen Corona abgesagt worden, doch in Elspe hat man sich dazu entschlossen, die Saison als Modellprojekt unter Corona-Bedingungen zu realisieren.